Zakaj je vredno poskrbeti za manj navlake?

Praznični čas prinese toplino in druženje, a pogosto tudi cel kup novih stvari, kot so darila, dekoracije in drugi začasni predmeti. Ko se prazniki končajo, ti predmeti radi ostanejo v stanovanju kot nepotrebna navlaka. Po podatkih raziskave, ki jo navaja ameriški The New York Post, 70 % ljudi verjame, da čist in urejen dom pozitivno vpliva na njihov uspeh v novem letu, skoraj 83 % pa meni, da urejen prostor spodbuja motivacijo in produktivnost. Poleg tega raziskave kažejo, da 'decluttering' (odstranjevanje odvečnih stvari) pozitivno vpliva na:

- psihološko dobrobit, saj zmanjšuje stres in anksioznost,

- boljšo koncentracijo in produktivnost, ker je manj vizualnih motenj,

- večjo samozavest in občutek nadzora nad svojim življenjem.

Preberi še Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist

Preprosti koraki za vsak kotiček doma

Razbremenitev doma je najbolj učinkovita, kadar se je lotimo postopno in premišljeno. Namesto celotnega stanovanja naenkrat se je smiselno osredotočiti na posamezne prostore in jih urediti glede na njihovo funkcijo.

Dnevna soba

Dnevna soba je pogosto središče doma in hkrati prostor, kjer se navlaka najhitreje kopiči. Po praznikih je priporočljivo odstraniti sezonske dekoracije, ki so služile le prazničnemu vzdušju, ter jih shraniti ali dokončno pospraviti. Dodatne blazine, odeje in revije, ki jih ne uporabljamo redno, lahko podarimo ali shranimo drugam. S tem sprostimo odlagalne površine in prostoru povrnemo občutek zračnosti in reda.

icon-expand Ob koncu leta je priporočeno pregledati garderobo in izločiti kose, ki jih nismo nosili vsaj eno leto. FOTO: Shutterstock

Omare in garderobe

Pri oblačilih se navlaka pogosto nabira neopazno. Strokovnjaki za organizacijo prostora svetujejo, da ob koncu leta pregledamo garderobo in izločimo kose, ki jih nismo nosili vsaj eno leto. Uporaben pristop je razvrščanje na tri skupine: obdržati, podariti ali zavreči, kar omogoča hitrejše in bolj premišljeno odločitve, kot priporoča tudi portal Daybreak with Ray.

Preberi še Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?

Kuhinja in shramba

Kuhinja je prostor, kjer urejenost neposredno vpliva na vsakodnevno delovanje gospodinjstva. Razbremenitev se začne s pregledom živil: odstranimo izdelke s pretečenim rokom uporabe, poškodovano embalažo in pripomočke, ki jih uporabljamo zelo redko. Police in predale je smiselno urediti tako, da ima vsak predmet jasno mesto in namen, kar olajša kuhanje ter preprečuje ponovno kopičenje navlake.

icon-expand Ko dom postane urejen, se pogosto izboljšajo tudi odnosi, spanec in produktivnost. FOTO: Adobe Stock

Spalnica

Spalnica naj bo predvsem prostor miru in počitka, zato je red v njej še posebej pomemben. Nočne omarice pogosto postanejo odlagališče za različne predmete, ki s spanjem nimajo veliko skupnega. Priporočljivo je, da na njih ostane le najnujnejše.

Učinki urejenega doma na vaše vsakdanje življenje

Več prostega prostora ne pomeni le več fizične površine, ampak pomeni tudi več mentalne jasnosti in boljši fokus. Minimalizem ni le trend, temveč način življenja, ki zmanjšuje odvečne stvari in s tem povečuje kakovost življenja. Ko dom postane urejen, se pogosto izboljšajo tudi odnosi, spanec in produktivnost, saj občutek reda pomaga umiriti misli in ustvariti prostor za nove priložnosti.