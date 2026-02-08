Razumevanje metode 10–10

Kot navaja Better Homes and Gardens, je metoda 10–10 zasnovana kot preprost način za postopno zmanjševanje navlake v vsakodnevnem življenju. Temelji na načelu, da v desetih minutah odstranite deset predmetov iz izbranega prostora. Gre za pristop, ki ne zahteva popolnosti, temveč spodbuja kratke, osredotočene odločitve, ki se sčasoma seštevajo v opazne spremembe. Kot poroča omenjeni vir, je največja prednost tega sistema prav v tem, da zmanjšuje občutek preobremenjenosti, ki se pogosto pojavi ob pogledu na prenatrpane površine ali omare.

icon-expand Skrivnosti za lepše urejen dom. FOTO: Profimedia

Zakaj kratki intervali delujejo

Metoda temelji na psihološkem učinku hitrih uspehov. Kot piše Better Homes and Gardens, že majhen napredek v kratkem času poveča občutek nadzora in motivacijo za nadaljevanje. Čeprav deset predmetov morda ne deluje veliko, se z rednim ponavljanjem ustvarja trajna sprememba v urejenosti doma. Pomembno je, da se držite minimalnega cilja, hkrati pa lahko nadaljujete, kadar imate več časa ali energije.

icon-expand Nered FOTO: Adobe Stock

Kje začeti z metodo 10–10

Med njimi so vhodni prostor, predal za drobnarije, kopalniški pult, nočna omarica, vrata hladilnika, posamezna polica v omari, klubska mizica, torbica ali nahrbtnik ter notranjost avtomobila. V vsakem od teh prostorov se predmeti hitro kopičijo, zato je desetminutni pristop idealen za preprečevanje ponovne navlake. Ključ je v tem, da se osredotočite na jasno omejeno območje in odstranite predmete, ki so odvečni, neuporabni ali preprosto ne sodijo tja.

Učinkovita uporaba metode v praksi

Ko se odločite za prostor, si nastavite časovnik in se lotite pregleda. Pomembno je, da se ne ustavljate pri podrobnostih, temveč se osredotočite na hitro odločanje. Kot poroča Better Homes and Gardens, lahko v desetih minutah odstranite predmete, ki so pokvarjeni, podvojeni, neuporabni ali nimajo več funkcije v vašem domu. S tem ustvarite bolj pregledno okolje, ki ga je lažje vzdrževati.

icon-expand Nered FOTO: Profimedia

Dolgoročni učinki rednega izvajanja

Redna uporaba metode 10–10 postopoma zmanjša količino navlake in izboljša splošno počutje v domačem okolju. S ponavljanjem se krepi občutek nadzora nad prostorom, kar zmanjšuje stres in povečuje učinkovitost pri vsakodnevnih opravilih. Metoda je posebej primerna za obdobja, ko nimate veliko časa, vendar želite ohraniti urejenost doma brez večjih posegov. Z doslednim izvajanjem metode 10–10 lahko ustvarite bolj umirjeno, pregledno in funkcionalno bivalno okolje. Kratki intervali dela omogočajo, da urejanje postane del rutine, ne pa obremenjujoča naloga, kar dolgoročno vodi v bolj organiziran dom.