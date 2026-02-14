Vpliv svetlobe na počutje

Naravna svetloba je ključna za dobro počutje in uravnavanje dnevnih ciklov spanja in budnosti. Dnevne prostore, delovne kotičke in kotičke za branje je priporočljivo postaviti v bližino oken, ki omogočajo največ sončne svetlobe. Če je svetlobe premalo, lahko prostor optično osvetlite z ogledali, ki odbijajo svetlobo v globino prostora, ali z lahkimi zavesami, ki prepuščajo svetlobo, hkrati pa ohranjajo zasebnost. Pomembno je, da svetloba ni blokirana s pohištvom ali dekorativnimi predmeti, saj to zmanjšuje njen pozitiven učinek na razpoloženje.

icon-expand Naravna svetloba v sobi FOTO: Profimedia

Organizacija in preglednost prostora

Ureditev prostorov mora biti funkcionalna in pregledna. Prostor, kjer je veliko nereda ali preveč pohištva, povečuje občutek preobremenjenosti in psihičnega stresa. Pomembno je, da je pohištvo razporejeno tako, da omogoča nemoteno gibanje, dostop do delovnih površin in jasno ločene funkcionalne cone, kot so delovni, počivalni in družabni del. V manjših prostorih je smiselna uporaba večnamenskega pohištva in minimalizacija nepotrebnih predmetov, kar ohranja občutek prostornosti in urejenosti.

icon-expand Pospravljanje FOTO: Shutterstock

Barve in materiali za boljše razpoloženje

Barve imajo velik vpliv na psihično počutje. Svetlejši odtenki, kot so bela, svetlo siva ali pastelne barve, odbijajo svetlobo in vizualno povečajo prostor, kar pomaga zmanjšati občutek temačnosti. Hkrati pa topli barvni poudarki, kot so blazine, pregrinjala ali dekorativni elementi v rdečih, oranžnih ali toplih zemeljskih tonih, v prostor vnesejo občutek udobja in prijetnosti. Takšno kombinacijo svetlih osnov in toplih poudarkov je priporočljivo uporabljati tako v dnevnih sobah kot tudi v prostorih za sprostitev, da se uravnoteži svetlobna svežina z občutkom topline.

icon-expand Svetloba FOTO: Adobe Stock

Uporaba naravnih elementov

Naravni materiali, kot so les, bambus, lan, volnene ali pletene teksture, dodajo prostorom občutek topline in povezanosti z naravo. Sobne rastline prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka, vizualno oplemenitijo prostor in povečajo občutek življenja v prostoru. Tudi če rastline ne cvetijo, njihova prisotnost ustvarja umirjeno in prijetno vzdušje ter zmanjšuje psihološki stres, ki ga prinašajo dolgotrajni zimski dnevi. Pri postavitvi rastlin je smiselno upoštevati njihove svetlobne zahteve, da ostanejo zdrave in prispevajo k boljšemu počutju.

Ureditev spalnice in spanja

Kakovosten spanec je ključen za ohranjanje duševnega ravnovesja. Spalnica naj bo temna, tiha in udobna, z materiali, ki absorbirajo zvok in zagotavljajo občutek topline. Uporaba zatemnitvenih zaves preprečuje motnje zaradi zunanje svetlobe, mehke preproge in udobna posteljnina pa povečajo občutek sproščenosti. Barvna paleta spalnice naj bo pomirjujoča, na primer v pastelnih modrih, zelenih ali nevtralnih tonih, ki spodbujajo sprostitev. Preveč kontrastne ali žive barve lahko povečajo nemir in otežijo umiritev pred spanjem.

icon-expand Spalnica FOTO: Shutterstock

Dodatna svetila in ambient

Poleg naravne svetlobe je smiselna uporaba dodatnih virov svetlobe, kot so talne ali stenske svetilke z mehko, toplo svetlobo. Ta dopolnjuje naravno osvetlitev, omogoča prijetno vzdušje tudi v poznih popoldanskih in večernih urah ter prispeva k občutku varnosti in udobja. Svetlobni elementi naj bodo postavljeni tako, da ne ustvarjajo močnih kontrastov ali odsevov, kar lahko povzroči vizualni stres.

Priporočila za celovito ureditev doma

Celostna ureditev doma, ki upošteva svetlobo, barve, materiale, naravne elemente in funkcionalnost prostorov, pomaga ustvariti okolje, ki podpira dobro počutje. Takšno urejeno in premišljeno bivališče prispeva k zmanjšanju negativnih učinkov dolgih in sivih zimskih dni, dviguje energijo in izboljšuje psihično ravnovesje.