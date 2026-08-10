Poleti je klimatska naprava eden najbolj obremenjenih gospodinjskih aparatov. Dokler deluje tiho in enakomerno, večina lastnikov o njenem stanju sploh ne razmišlja. Ko pa se pojavijo nenavadni zvoki, jih marsikdo pripiše starosti naprave ali večji obremenitvi zaradi vročine. Strokovnjaki opozarjajo, da so prav neobičajni zvoki pogosto prvi znak okvare. Kot poroča portal Southern Living, lahko hitro ukrepanje prepreči dražja popravila, v nekaterih primerih pa celo popolno odpoved sistema.

Pokanje in ropotanje

Če iz notranje ali zunanje enote slišite glasno pokanje, udarjanje ali kovinsko ropotanje, je to pogosto znak mehanske težave. Razlog je lahko preprost, na primer veja, listje ali drug predmet, ki je zašel v zunanjo enoto, poroča net.hr.

icon-expand Klima FOTO: Adobe Stock

V bolj resnih primerih pa gre lahko za zrahljane komponente, poškodovane lopatice ventilatorja ali celo težave s kompresorjem. Nadaljnja uporaba naprave lahko povzroči še več škode in občutno dražje popravilo.

Škripanje in piskanje

Visok, prodoren zvok običajno kaže na obrabljene ležaje motorja ventilatorja ali druge težave z gibljivimi deli. Pri starejših napravah lahko škripanje nakazuje obrabljen ali ohlapen pogonski jermen. Če takšnih zvokov ne odpravite pravočasno, lahko pride do popolne odpovedi ventilatorja in posledično tudi do prenehanja hlajenja.

Glasno brnenje

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Rahlo brnenje je pri delovanju klimatske naprave normalno. Če pa postane nenavadno glasno ali prekinjeno, lahko opozarja na električno napako. Po navedbah strokovnjakov so med najpogostejšimi vzroki okvarjen kondenzator, slabi električni kontakti ali druge električne komponente. Takšne težave niso le drage, ampak lahko predstavljajo tudi varnostno tveganje.

Sikanje

Sikajoč zvok ima lahko dva različna vzroka. Prvi je zamašen zračni filter, ki omejuje pretok zraka. V tem primeru težavo pogosto rešite že s čiščenjem ali zamenjavo filtra. Če zvok ne izgine, pa je lahko razlog precej resnejši: uhajanje hladilnega sredstva. To zmanjšuje učinkovitost hlajenja in zahteva pregled serviserja.

Klokotanje

Klokotajoči ali grgrajoči zvoki so pogosto povezani z odvodom kondenzne vode. Med hlajenjem se iz zraka izloča vlaga, ki mora po posebni cevi odtekati iz naprave. Če se cev zamaši zaradi umazanije, alg ali plesni, se voda začne zadrževati v sistemu. Posledica niso le neprijetni zvoki, temveč tudi možnost zamakanja sten ali tal.

Neprestano klikanje

icon-expand Klimatsko napravo morate redno čistiti. FOTO: Adobe Stock

Običajen klik ob vklopu ali izklopu klimatske naprave ni razlog za skrb. Težava pa nastane, če naprava klika pogosto ali neprestano. Takšno obnašanje lahko kaže na okvaro termostata ali druge elektronske komponente, ki nadzoruje delovanje sistema.

Kdaj poklicati serviserja?

Če opazite katerega od opisanih zvokov, je priporočljivo, da napravo izklopite in preverite, ali je težava morda v umazanem filtru. Pri vseh drugih posegih strokovnjaki svetujejo pomoč usposobljenega serviserja. Redno vzdrževanje klimatske naprave je namreč najpreprostejši način, da se izognete večjim okvaram in poskrbite za učinkovito hlajenje tudi v najbolj vročih poletnih dneh.