Danes kuhinje ne oblikujemo več le glede na videz, ampak predvsem glede na to, kako jih dejansko uporabljamo. V ospredje prihajajo rešitve, ki olajšajo vsakdan, prihranijo čas in omogočajo večjo preglednost pri pripravi obrokov.

Kako danes uporabljamo kuhinjo

Zanimiv vpogled v vlogo kuhinje in jedilnega prostora prinaša poročilo Cooking & Eating Report 2026, ki ga je pripravilo podjetje IKEA. Raziskava kaže, da jedilna miza danes ne opravlja več le ene funkcije. Mnogi jo dojemajo kot estetski kos pohištva, ki dopolnjuje prostor, približno desetina ljudi pa pravi, da za mizo sprejema tudi pomembne življenjske odločitve. Kljub temu pa Slovenija ostaja med državami, kjer miza ohranja svojo prvotno vlogo. Slovenci skupaj s prebivalci Kitajske in Italije še vedno radi sedemo za mizo in tam jemo vsakodnevne obroke. To je dokaz, da kljub spremembam v načinu življenja in pomanjkanju časa jedilni prostor ostaja pomemben del doma, kjer se prepletajo funkcionalnost, estetika in odnosi.

icon-expand Ljudje si še vedno želijo preprostosti in nadzora nad sestavinami FOTO: IKEA Slovenija

Raziskava odpira tudi vprašanje prihodnosti kuhanja. Pogledi na to, kako bomo kuhali čez deset let, so deljeni. Kar 35 odstotkov vprašanih meni, da bodo kuhali na bolj tradicionalen način, brez pretirane uporabe tehnologije, 18 odstotkov pričakuje manj uporabe predelanih živil, 11 odstotkov pa izraža skrb, da bo tehnologije v kuhinji preveč. Ti podatki nakazujejo zanimiv paradoks. Čeprav se kuhinje razvijajo v smeri pametnih rešitev in naprednih naprav, si ljudje še vedno želijo preprostosti, nadzora nad sestavinami in občutka domačnosti.

Kaj se bo spremenilo

Če pogledamo naprej, bodo kuhinje postajale predvsem bolj prilagodljive in funkcionalne. V ospredju ne bodo več le estetske rešitve, temveč takšne, ki se prilagajajo načinu življenja. Modularne rešitve bodo omogočale, da kuhinjo prilagodimo velikosti prostora in potrebam gospodinjstva. Podjetje IKEA že danes razvija kuhinje, kot je METOD kuhinjski sistem, ki nudijo prilagodljive postavitve, dolgo življenjsko dobo in 25-letno garancijo, kar poudarja njihovo trajnost in kakovost. Takšne rešitve omogočajo, da kuhinjo lažje prilagajamo spremembam v gospodinjstvu, brez večjih posegov v prostor. V praksi to pomeni, da ni treba zamenjati celotne kuhinje, če se potrebe spremenijo. Če potrebujemo več prostora za shranjevanje, lahko dodamo nove elemente, če želimo osvežiti videz, pa zamenjamo fronte ali ročaje.

icon-expand Modularne rešitve bodo omogočale prilagoditev kuhinje prostoru FOTO: IKEA Slovenija

Pomembno vlogo bodo imeli tudi pametni aparati. Ti bodo pomagali pri načrtovanju obrokov, spremljanju zalog in organizaciji kuhanja. S tem se bo zmanjšala količina zavržene hrane, kar je že danes ena izmed prioritet Slovencev. Prav tako bo več poudarka na organizaciji prostora. Pregledni predali, notranji organizatorji in pametne rešitve za shranjevanje bodo omogočali, da je vse na svojem mestu, kar olajša vsakodnevno uporabo kuhinje.

Kaj bo ostalo enako

Kljub tehnološkemu napredku bo osnovna vloga kuhinje ostala nespremenjena. Kuhinja bo še naprej prostor, kjer se ljudje zbirajo, pogovarjajo in preživljajo čas drug z drugim. Poročilo jasno kaže, da se ljudje, ki se v svoji kuhinji počutijo dobro, pogosteje odločajo za kuhanje in več časa preživljajo z bližnjimi. To pomeni, da prihodnost kuhinj ni le v tehnologiji, temveč predvsem v občutku, ki ga prostor ustvarja. Tudi v prihodnje bo jedilna miza ostala središče doma. Ne glede na to, kako napredni bodo aparati ali kako pametne bodo rešitve, bodo prav skupni obroki tisti, ki bodo povezovali družinske člane in prijatelje.

Kako lahko že danes ustvarimo kuhinjo prihodnosti

Prihodnost kuhinje ni nekaj oddaljenega, ampak jo lahko začnemo ustvarjati že danes. Ključno je razmišljanje o funkcionalnosti prostora. Modularne rešitve omogočajo prilagodljivost, ki je pomembna za dolgoročno uporabo. Pregledno shranjevanje in organizacija predalov zmanjšujeta vsakodnevni stres in olajšata pripravo obrokov. Dobro načrtovana delovna površina omogoča bolj tekoče kuhanje, hkrati pa odpira prostor za sodelovanje, kar kuhinjo spreminja v prostor druženja in ustvarjanja.

icon-expand Pregledno shranjevanje zmanjšuje vsakodnevni FOTO: IKEA Slovenija

Pri tem ima veliko vlogo tudi logična razporeditev elementov. Kuhalna površina, pomivalno korito in hladilnik naj bodo postavljeni tako, da so med seboj enostavno dosegljivi. Takšna postavitev omogoča tekoče gibanje po kuhinji, prihrani čas in zmanjša nepotrebno premikanje med pripravo obrokov, kar vsakodnevno kuhanje naredi lažje in prijetnejše. Ne smemo pa pozabiti tudi na občutek prostora. Udobna jedilna miza, dovolj prostora za sedenje in prijetna osvetlitev ustvarjajo okolje, kjer se ljudje radi zadržijo. Prav to je tisto, kar kuhinjo loči od zgolj funkcionalnega prostora in ji daje vlogo središča doma.

Več kot le prostor za kuhanje