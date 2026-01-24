Tokratni članek obravnava nevarnosti starega porcelana, saj lahko glazure predstavljajo tveganje za vaše zdravje.

Stari porcelan je lep, a potencialno nevaren

Vintage porcelan, ki ga lahko najdete med robo na raznih bolšjih sejmih ali pa je del zakladnice, ki ste jo podedovali od svojih babic in tet, ima poseben čar, ki se mu mnogi ne znajo upreti. Krhka porcelanasta skodelica za čaj ali kavo, okrašena s cvetličnimi motivi in zlatim robom, je za marsikoga lep spomin na mladost. A pozor, prav v tej porcelanasti posodi, še posebej, če je starejše izdelave, se lahko skriva nevarnost za vas. Namreč, v glazurah so primesi svinca in drugih težkih kovin, z obrabo in starostjo pa lahko te nevarne kovine prehajajo v hrano in pijačo.

icon-expand Pri kosih, starejših od 40 do 50 let, je previdnost smiselna, še posebej pri kosih, kjer je skladiščenje v neoptimalnih pogojih dodatno oslabilo glazuro. FOTO: Adobe Stock

Avstrijska agencija za zdravje je opozorila, da se lahko iz materialov v stiku s hrano izlužijo svinec, arzen ali nikelj, ki nato preidejo v živila. Namreč, stari porcelan je bil pogosto glaziran z glazurami, ki so vsebovale svinec, ker je le-ta omogočil lažje taljenje glazure, dajal izdelku značilen steklen sijaj, hkrati pa so s pomočjo dodajanja kovin dosegali intenzivne in obstojnejše barve, poroča Heute.at. Kadar so ti izdelki v stiku z vročo hrano ali tekočino oziroma so v stiku s kislimi živili, se lahko v hrano iz glazure sprošča svinec. To je še toliko bolj verjetno, kadar je glazura porcelana poškodovana ali popokana.

icon-expand Pri stiku z vročimi, slanimi in kislimi živili pride do največjega raztapljanja kovin, ki so v glazuri. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je svinec nevaren?

Svinec je močan nevrotoksin, ki se kopiči v telesu in se izloča izredno počasi, kar pomeni, da že majhne, a ponavljajoče se količine lahko vodijo v različne zdravstvene težave. Uživanje svinca je namreč nevarno za praktično vse organske sisteme. "Pri dolgotrajni izpostavljenosti so lahko prizadeti različni organski sistemi, posebej centralni živčni sistem," navaja Heute.at.

Nasvet za nego: pri čiščenju nikar ne uporabljajte belil, močnejših detergentov in grobih gobic. S tem boste preprečili dodatno tanjšanje glazure.

Kaj pa zlati in srebrni okrasni robovi?

Zlati in srebrni dekori na porcelanu niso samo 'barva', ampak tako imenovani 'lustri', to so kovinski premazi, naneseni po glaziranju. Zlati luster je premaz iz resničnih zlatih delcev, suspendiranih v smolnatem mediju, ki se pri tretjem žganju trajno veže na izdelek. Podobno je tudi pri srebrnem robu, le da gre za srebrne delce. Načeloma te obrobe niso nevarne, lahko pa poškodba te obrobe vpliva na poškodbo glazure in s tem na izločanje škodljivih kovin. To je še posebej verjetno pri zelo starih kosih.

icon-expand Stari porcelan je čudovit del kulturne in družinske dediščine, vendar ni nujno primeren za vsakodnevno uporabo. FOTO: Adobe Stock

Če imate doma star porcelan, ki ga še vedno uporabljate, potem je morda čas, da ga ne uporabljate za vročo hrano in vroče tekočine. Še posebej, če ni jasno, kdaj in kje je bil izdelek izdelan! V teh primerih ga raje uporabite za dekorativne namene, s čimer ga boste ohranili in bo še vedno del vašega doma, le njegova uporaba bo drugačna.

Če se krožnik ali skodelica razbijeta, črepinje previdno odstranite. Najbolje je, da jih zavijete v časopisni papir ali v ostanke reklamnih katalogov. Črepinj ne vrzite v zabojnik s steklom, pač pa v zabojnik z mešanimi komunalnimi odpadki.

icon-expand Porcelanaste izdelke, ki so zelo stari, raje uporabljajte v dekorativne namene. FOTO: Adobe Stock