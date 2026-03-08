S pravimi odločitvami lahko tudi najmanjša kopalnica postane presenetljivo funkcionalna in vizualno večja. Ključ ni v tem, da vanjo spravite čim več elementov, temveč da izberete prave.

Izkoristite stene

Ko na tleh ni več prostora za dodatne elemente, se rešitev skriva na stenah. Vertikalno shranjevanje je ena najbolj učinkovitih strategij v majhnih prostorih. Ozke, visoke omare, ki segajo do stropa, omogočajo veliko dodatnega prostora za shranjevanje brisač, čistil in zalog, ki jih ne potrebujete vsak dan. Uporabne so tudi police nad straniščem ali nad vrati. Če so police preproste in ne delujejo masivno, prostora ne bodo obremenile, temveč ga bodo celo optično podaljšale. Pri prenovi razmislite o vgradnih nišah v tušu ali ob umivalniku. Takšna rešitev deluje sodobno in hkrati prihrani prostor, ki bi ga sicer zasedle dodatne poličke.

Lebdeči elementi ustvarijo občutek lahkotnosti

Masivno pohištvo v majhni kopalnici hitro ustvari občutek utesnjenosti. Zato so boljša izbira stenski, tako imenovani lebdeči umivalniki in omarice, priporoča Better Homes and Gardens. Ker tla ostanejo vidna, prostor deluje večji in bolj zračen. Poleg tega je čiščenje precej enostavnejše. Praktična rešitev je tudi omarica z ogledalom, so predlagali pri Home and Texture. Združuje dve funkciji in omogoča, da drobni predmeti ostanejo skriti očem. Manj vizualnega nereda pomeni bolj umirjen prostor.

icon-expand Lebdeče omarice omogočajo, da tla ostanejo vidna FOTO: Shutterstock

Svetloba in barve delajo čudeže

Majhne kopalnice potrebujejo svetlobo. Če imate okno, ga ne zakrivajte s težkimi materiali. Naravna svetloba prostor odpre in mu doda svežino. Kadar te možnosti ni, poskrbite za dobro umetno osvetlitev. Poleg stropne luči je priporočljiva dodatna svetloba ob ogledalu, ki zmanjša sence in prostor naredi prijetnejši. Pri barvah velja pravilo manj je več. Svetli toni, kot so bela, svetlo siva ali peščeni odtenki, ustvarijo občutek prostornosti. Preveč različnih vzorcev in kontrastov lahko majhen prostor razbije, zato jih raje uporabite kot poudarek. Steklena tuš stena namesto klasične zavese ali masivne kabine omogoča, da pogled potuje skozi prostor. Tako kopalnica deluje večja, kot je v resnici.

Organizacija je pol uspeha

V majhni kopalnici se nered opazi hitreje kot drugod. Kot piše HeySunday, predali brez razdelilnikov hitro postanejo nepregledni, zato so notranji organizatorji zelo smiselna investicija. Tudi notranja stran vrat omaric ponuja dodatne možnosti za kljukice ali manjše nosilce. Če imate zelo ozke prehode, lahko razmislite o premičnih vozičkih, ki jih po potrebi umaknete. Takšne rešitve omogočajo prilagodljivost, ki je v manjših prostorih še posebej pomembna.

icon-expand Organizatorji v predalnikih omogočajo večjo preglednost FOTO: Shutterstock

Najprej se poslovite od odvečnega