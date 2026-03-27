Tudi z dobrim pohištvom lahko vaša dnevna soba deluje pusto. Mnogi se pri urejanju doma držijo preizkušenih barv: bela, siva, bež. A to ni vedno najboljša rešitev. Čeprav se zdi tvegano, je kombinacija modre in oranžne ena najbolj usklajenih, piše Tportal.

S to kombinacijo barv, ki sta si na barvnem kolesu komplementarni, lahko dodate prostoru globino, toploto in popolnoma novo energijo. To so potrdili tudi notranji oblikovalci v primeru Jennifer Aniston, ki je v svojem nekdanjem domu na Beverly Hillsu s tem kontrastom osvežila sicer temnejši prostor, še dodajajo. Njen prostor je tako deloval toplo in prefinjeno.

Zakaj modra in oranžna tako dobro delujeta skupaj?

Ključno je dejstvo, da sta komplementarni barvi. Na barvnem kolesu se nahajata točno na nasprotnih straneh. To pomeni, da se medsebojno poudarjata in ustvarjata naravno ravnovesje. Modra v notranjosti ponavadi deluje pomirjujoče in daje občutek globine. Oranžna po drugi strani prinaša toplino in energijo. Napetost med hladno modro in toplo oranžno ustvari dinamičen, a uravnotežen videz. Ta kombinacija je še posebej izrazita v temnejših prostorih, piše Tportal. Globoki odtenki modre lahko delujejo skoraj kot nevtralna barva, oranžna pa z detajli popestri atmosfero. To preprečuje, da bi prostor deloval monotono ali težko. Uporabite modro za večje površine in oranžno za majhne poudarke, da izkoristite njuno komplementarnost.

Ne pretiravajte

Pri uporabi kontrastnih barv se pogosto dela napaka s pretiravanjem. Da se izognete prenatrpanosti, se držite pravila: ena barva naj bo dominantna, druga pa služi kot poudarek. To v praksi pomeni, da modro uporabite za večje elemente, kot so kavč, preproga ali zavese. Oranžno pa dodajte z detajli, kot so blazine, vaze, keramični izdelki ali umetniške slike, svetuje Tportal.

icon-expand Dnevna soba FOTO: Shutterstock

Pravilo, ki se ga držijo notranji oblikovalci

Za lažje usklajevanje barv oblikovalci pogosto uporabljajo pravilo 60-30-10. To preprosto pravilo vam pomaga doseči popolno harmonijo v prostoru: 60 % prostora naj zavzema glavna (osnovna) barva. To so običajno stene, leseni elementi ali tla, ki so v nevtralnih odtenkih. 30 % prostora naj pripada sekundarni barvi. Ta barva je običajno na večjih kosih pohištva, kot so kavči, omare ali večje preproge. 10 % prostora pa pustite za najbolj izrazito barvo – to so detajli (blazine, vaze, slike in okrasni predmeti). Takšna razporeditev zagotavlja, da je kontrast v prostoru premišljen in uravnotežen.

Ne bojte se dodajanja barv

Zato ni več razlogov, da bi se bali barv. Drzna kombinacija modre in oranžne je dokaz, da lahko z nepričakovanimi barvami dosežemo izjemne rezultate. Z združitvijo pomirjujoče modre in energične oranžne lahko popolnoma spremenite videz in občutek v svojem domu.