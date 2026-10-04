Kakšne bodo barve v notranjem oblikovanju leta 2027?

Pri napovedih za leto 2027 ne izstopa ena sama barva. Različne znamke izpostavljajo svoje odtenke, vendar je skupna smer precej jasna: manj hladnih nevtralnih prostorov in več barv, ki so povezane z naravo. Homes & Gardens med ključnimi smermi izpostavlja zelene, modre, slivove, gorčične in zemeljske odtenke. Barve imajo več globine, vendar niso nujno kričeče. Tudi Elle Decor pri napovedih opaža premik k toplejšim in bolj bivalnim barvam. V ospredje so mehkejši zeleni in modri toni, ob njih pa bolj izrazite barve, ki prostoru dodajo osebnost.

Zelena ostaja ena glavnih barv leta 2027

Zelena bo tudi v letu 2027 ena najpomembnejših barv za notranje prostore. Pojavlja se v zelo različnih različicah – od nežnih srebrnozelenih tonov do olivne in mahovne. Soulful Sage: nežna zelena Dulux je za svojo barvo leta 2027 izbral Soulful Sage, mehko srebrnkasto zeleno, ki spominja na žajbelj. Primerna je za stene, stropove in lesene elemente, dobro pa se poda tudi k naravnim materialom. Za razliko od temnejših zelenih prostor naredi svetlejši in mirnejši, zato je zanimiva izbira za spalnico, dnevno sobo ali domačo pisarno. Grounded: olivno-mahovna zelena Behr je izbral Grounded, globlji olivno-mahovni odtenek z rjavimi podtoni. Po navedbah znamke je namenjen ustvarjanju bolj prizemljenega, naravnega občutka. Na steni lahko deluje zelo izrazito, zato ga je mogoče uporabiti tudi samo na eni poudarjeni površini ali na kuhinjskih omaricah. Lepo se ujema z naravnim lesom in kremnimi odtenki.

icon-expand Soba v žajbljevo zeleni FOTO: Adobe Stock

Modra prihaja v več različicah

Tudi modra bo pomembna barva leta 2027, vendar bo precej drugačna od klasične modre. Valspar je izbral Cottage Door, zamolklo modro s sivkastim videzom in toplimi podtoni. Primerna je za prostore, kjer želimo barvo, vendar ne preveč izrazitega kontrasta. Na drugi strani je Luminous Blue, izrazita nasičena modra, ki sta jo za leto 2027 napovedala WGSN in Coloro. Gre za precej drznejšo različico, ki je primernejša za poudarke, posamezne kose pohištva ali manjše površine.

Vračajo se tudi glineni in zemeljski odtenki

Barvne napovedi za leto 2027 niso omejene na zeleno in modro. Pomembno mesto dobivajo tudi tople barve zemlje. Graham & Brown je izbral Rose Earth, topel rožnati odtenek z glinenimi in rjavkastimi podtoni. Ker ni izrazito rožnat, je lahko zelo prijeten tudi na večji stenski površini. Dutch Boy pa je za svojo barvo leta izbral Deep Rooted, zemeljsko oranžno, ki je bližje opečnatim in glinenim tonom kot živi oranžni. Primerna je za poudarjeno steno, pohištvo ali dekorativne dodatke.

icon-expand Vračajo se tudi glineni in zemeljski odtenki. FOTO: Shutterstock

Katere barve bodo najbolj primerne za stene?

Pri stenah je dobro razmišljati nekoliko drugače kot pri pohištvu. Barva, ki je videti čudovito na manjšem vzorcu, lahko na štirih velikih stenah deluje precej močneje. Za dnevno sobo so dobra izbira mehka žajbljeva zelena, modro-siva, olivna ali topla zemeljska rožnata. Takšni odtenki so dovolj izraziti, da prostor ni dolgočasen, hkrati pa se lepo povežejo z lesom, tekstilom in naravnimi materiali. V spalnici se bodo dobro obnesle umirjene zelene in modre. Soulful Sage je zanimiv za svetlejši in bolj zračen videz, zamolkla modra pa lahko ustvari nekoliko bolj umirjeno ozračje. Za kuhinjo so zanimive predvsem olivna, mehka zelena in glineni odtenki. Če ne želite prebarvati sten, lahko trend vključite s kuhinjskimi omaricami. Tako dobite močnejši učinek, ne da bi z barvo zapolnili celoten prostor. Pri domači pisarni lahko posežete po nekoliko globlji zeleni ali modri. Takšna barva je lahko zanimiv kontrast svetlemu lesu in nevtralnemu pohištvu. V manjših prostorih pa je smiselno izbrati svetlejše različice zelene, modre ali tople nevtralne barve. Temnejši odtenek lahko uporabite na eni steni, namesto da bi z njim pobarvali celoten prostor.

icon-expand Olivno zelena – prefinjen zemeljski ton. FOTO: Adobe Stock

Barve leta 2027 so zanimive tudi za pohištvo

Če si ne želite barvnih sten, lahko trende vključite s pohištvom. Olivna omarica, modri predalnik, glinasto obarvan naslanjač ali kuhinjske fronte lahko prostoru dodajo veliko značaja. Pri tem so posebej pomembni naravni materiali. Les, lan, volna, kamen in keramika pomagajo močnejše barve povezati v celoto. Zanimiv trend leta 2027 tako ni samo izbira ene barve, temveč njihovo kombiniranje. Mehka zelena na stenah, temnejša olivna na pohištvu, naravni les in nekaj glinenih dodatkov lahko ustvarijo precej bolj zanimiv prostor kot popolnoma nevtralna paleta. Če razmišljate o prenovi, zato ni treba slediti trendom od stene do stene. Že ena nova barva, kos pohištva ali nekaj premišljeno izbranih dodatkov lahko prostor približa barvnim smernicam leta 2027. Viri: Homes & Gardens, Elle Decor, Dulux, Behr, Valspar, WGSN, Coloro, Graham & Brown, Glidden, Sherwin-Williams, Dutch Boy