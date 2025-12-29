Najverjetneje se tega niti ne zavedate, a vaš dom je poln predmetov in materialov, ki so izjemno gorljivi in lahko pod ustreznimi pogoji zanetijo velik požar. Prepoznavanje teh virov je pomembno, saj lahko na ta način učinkovito zmanjšamo tveganje in zagotovimo večjo stopnjo požarne varnosti.

icon-expand Olja nikoli ne gasimo z vodo. FOTO: Dreamstime

Kuhinjski elementi, ki oddajajo toploto, so najpogostejši vir požara

Požari, ki nastanejo med kuhanjem ali v kuhinji, so med najpogostejšimi vrstami hišnih požarov, saj povzročijo približno polovico vseh nesreč. Zelo pogosto so razlog maščobe, ki se pregrejejo na štedilniku ali v pečici. Maščoba je zelo vnetljiva, in ko se dovolj segreje, se lahko vname spontano, brez neposrednega stika s plamenom. Plamen olja ali druge maščobe je zelo težko zadušiti, zato bodite ob segrevanju katerekoli maščobe izjemno previdni in štedilnika ne izpustite izpred oči. Le trenutek ali dva sta dovolj, da vam situacija uide izpod nadzora.

icon-expand Le trenutek ali dva sta dovolj, da nam situacija uide izpod nadzora. FOTO: iStock

Olja nikoli ne gasite z vodo

Manjše maščobne požare pogasite tako, da izklopite štedilnik in ogenj zadušite s kovinskim pokrovom. Ena izmed možnosti je, da na ogenj potresete sodo bikarbono ali sol. Prav tako so vir požara lahko opekači kruha, električni štedilniki, prenosne pečice in podobno. Po uporabi se vedno prepričajte, da so izklopljeni iz električne vtičnice. Opekače je treba redno čistiti, saj se lahko drobtine, ki se sčasoma naberejo v napravi, vnamejo.

Grelne naprave

Grelne in hladilne naprave različnih vrst so drugi najpogostejši vzrok požarov v stanovanjih. Domači grelniki prostorov lahko hitro zanetijo požar, če jih postavimo preblizu vnetljivih materialov. V hladnejšem delu leta torej bodite pozorni na razne kaloriferje, prenosne električne radiatorje in druga grelna telesa. Postavite jih dovolj stran od sobnih rastlin, sedežne garniture, zaves in kakršnihkoli izdelkov iz tekstila. Poleg tega jih imejte vedno pod nadzorom, ko odhajate od doma, pa se prepričajte, da so ugasnjeni.

icon-expand Grelne naprave, kot je denimo električni grelec, so drugi najpogostejši vzrok za požar. FOTO: Dreamstime

Električna napeljava

Nemalo požarov vsako leto povzročijo napake v električnih napeljavah. Vzroki so različni, od stare, poškodovane in slabo vzdrževane električne napeljave pa do nepravilne uporabe električnih naprav ter preobremenjenosti napeljave. Težave z elektriko predstavljajo približno 10 odstotkov vseh stanovanjskih požarov, vendar je ta vrsta požara najbolj življenjsko ogrožajoča. Upravičeno lahko sklepamo, da je življenjska ogroženost pri tovrstnih požarih večja, ker ga pogosto zaznamo šele, ko je že prepozno, saj je vir vžiga najpogosteje skrit. Pravilno nameščeni električni sistemi so načeloma zelo varni in imajo vgrajene številne zaščitne funkcije, medtem ko so stari, okvarjeni sistemi zelo dovzetni za kratek stik. Če niste prepričani in živite v starejši hiši, je priporočljivo, da vašo napeljavo preveri izkušen strokovnjak.

icon-expand Plamen sveče naj bo vsaj 12 cm oddaljen od vseh vnetljivih predmetov. FOTO: Dreamstime

Cigarete

Kajenje je nevarno za vaše zdravje na več načinov – vključno z možnostjo vžiga zaradi cigaretnih ogorkov, ki padejo na preproge, pohištvo ali druge vnetljive materiale. Kajenje v postelji ali na sedežni garnituri je še posebej nevarno in se mu je treba za vsako ceno izogibati. Za vžig vzmetnice, odeje, preproge ali kosa oblačila potrebujete le majhen košček pepela. Kajenja v notranjih prostorih se torej izogibajte, da zmanjšate nevarnost požara pa vedno uporabljajte pepelnik.

Sveče

Sveče lahko dodajo čudovit pridih družinskim večerjam in ustvarijo praznično vzdušje, vendar pa so v zimskem prazničnem času v največ primerih vzrok za stanovanjski požar. Strokovnjaki za požarno varnost opozarjajo, da mora biti plamen sveče vsaj 12 cm oddaljen od vseh vnetljivih predmetov. Enako nevarni so tudi vžigalniki in vžigalice, ki se uporabljajo za prižiganje sveč, če jih pustite na mestu, kjer jih otroci lahko dosežejo.

icon-expand Vžigalice in vžigalnike postavite na mesto, kjer jih otroci ne bodo dosegli. FOTO: Dreamestime

Božično drevo