Premalo sence okoli hiše

Ena najpogostejših napak je pomanjkanje naravne sence. Po podatkih ameriškega ministrstva za energijo lahko drevesa in rastline zmanjšajo potrebo po hlajenju tudi do trideset odstotkov. Če dvorišče nima ustrezne zasaditve, se hiša hitreje segreva. Strokovnjaki poudarjajo, da pravilno zasajena drevesa na južni in zahodni strani hiše učinkovito blokirajo sončne žarke in zmanjšujejo obremenitev klimatskih naprav.

Nepravilna postavitev klimatske enote

Zunanja enota klimatske naprave pogosto stoji na dvorišču, vendar njena postavitev močno vpliva na učinkovitost. Če je izpostavljena neposrednemu soncu ali obdana z rastlinjem, ki ovira pretok zraka, mora delovati močneje. Kot navaja Consumer Reports, lahko že delna senca okoli klimatske enote izboljša njeno učinkovitost, vendar mora biti prostor okoli nje vedno dobro prezračen.

Preveč "trdih" površin na dvorišču

Velike betonske ali kamnite površine zadržujejo toploto in jo oddajajo proti hiši. Ta pojav, znan kot toplotni otok, povečuje temperaturo okolice. Po poročanju Environmental Protection Agency takšne površine dvignejo temperaturo okolja, kar pomeni večjo potrebo po hlajenju notranjih prostorov. Rešitev je kombinacija zelenih površin in materialov, ki manj zadržujejo toploto.

Slabo vzdrževanje trate in rastlin

Suha ali slabo vzdrževana trata ne prispeva k hlajenju okolice. Zdrava vegetacija pomaga uravnavati temperaturo in ustvarja prijetnejšo mikroklimo. Strokovnjaki iz National Geographic poudarjajo, da rastline z izhlapevanjem vode hladijo okolico, kar lahko zmanjša temperaturo v bližini hiše in posledično porabo energije.

Nepremišljena uporaba zunanjih naprav

Zunanja razsvetljava, vodne črpalke ali električni žari lahko prispevajo k višji porabi energije, še posebej, če delujejo dlje časa, kot je potrebno. Že manjše spremembe – kot so uporaba časovnikov ali energetsko varčnih naprav – bistveno zmanjšajo porabo električne energije. Z majhnimi prilagoditvami na dvorišču lahko dosežete opazno razliko pri porabi energije. Pravilna zasaditev, premišljena ureditev prostora in učinkovita uporaba naprav ne izboljšajo le bivalnega udobja, temveč dolgoročno tudi zmanjšajo stroške.