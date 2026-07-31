Redno čistite ali menjajte filtre

To je ena izmed najpreprostejših stvari, ki jih lahko naredite sami, hkrati pa tudi ena najpomembnejših. Umazan filter zmanjša pretok zraka, zaradi česar mora klimatska naprava delovati bistveno močneje. Posledica niso le višji računi za elektriko, temveč tudi hitrejša obraba ključnih sestavnih delov. Strokovnjaki s portala The Spruce priporočajo, da filtre preverite vsaj enkrat mesečno v obdobju intenzivne uporabe. Če imate doma hišne ljubljenčke ali živite v okolju z veliko prahu, bo menjava potrebna še pogosteje.

Ne pozabite na zunanjo enoto

V praksi se pogosto zgodi, da je zunanja enota obdana z listjem, travo ali celo grmovjem. Takšne ovire preprečujejo normalno kroženje zraka, kompresor pa mora zato delovati pod večjo obremenitvijo. Kot pojasnjujejo strokovnjaki v reviji Southern Living, lahko že zelo tanek sloj umazanije na kondenzatorskih rebrih občutno zmanjša učinkovitost hlajenja. Zato priporočajo, da okoli zunanje enote pustite vsaj meter prostega prostora in jo po neurjih ali košnji trate vedno pregledate.

icon-expand Vzdrževanje je vedno cenejše od popravil. FOTO: Adobe Stock

Ne nastavljajte prenizke temperature

Veliko ljudi misli, da bo stanovanje hitreje ohlajeno, če termostat nastavijo na zelo nizko temperaturo. V resnici klimatska naprava prostora ne ohladi hitreje, ampak le deluje dlje časa. Izkušnje serviserjev kažejo, da je razlika med notranjo in zunanjo temperaturo okoli sedem do deset stopinj Celzija običajno povsem dovolj za prijetno bivalno okolje. Večje temperaturne razlike pomenijo večjo obremenitev naprave in višjo porabo električne energije.

Ne prezrite nenavadnih zvokov

Rahlo ropotanje, piskanje ali vibracije se marsikomu zdijo nepomembne, vendar so pogosto prvi znak, da nekaj ni v redu. Po priporočilih proizvajalca Carrier lahko pravočasno odkrita manjša napaka prepreči precej dražje popravilo kompresorja ali ventilatorja. Če klimatska naprava začne slabše hladiti, se pogosto izklaplja ali oddaja neobičajne zvoke, je smiselno čim prej poklicati serviserja.

icon-expand Ne nastavljajte prenizke temperature. FOTO: Adobe Stock

Enkrat letno naročite servis

Veliko lastnikov klimatskih naprav meni, da servis ni potreben, dokler naprava deluje. To je ena najpogostejših napak. Na portalu HVAC.com opozarjajo, da redni letni servis ni namenjen le čiščenju. Serviser preveri količino hladilnega sredstva, električne povezave, ventilatorje, kondenzat in obrabo posameznih delov. Prav med preventivnimi pregledi odkrijejo večino napak, še preden povzročijo okvaro.

Poskrbite, da sonce ne bo dodatno obremenjevalo hlajenja

V domovih z velikimi steklenimi površinami klimatska naprava pogosto dela skoraj brez premora. Iz izkušenj lahko povem, da že spuščene zunanje žaluzije ali zatemnitvene zavese občutno zmanjšajo segrevanje prostora. Enak nasvet izpostavljajo tudi strokovnjaki revije The Spruce, saj manj toplote v prostoru pomeni manj dela za klimatsko napravo in daljšo življenjsko dobo sistema.

Ne zapirajte prezračevalnih odprtin

Pogosta zmota je, da bomo prihranili energijo, če zapremo zračnike v prostorih, ki jih ne uporabljamo. V resnici lahko to poruši pretok zraka po sistemu in poveča pritisk v ceveh, zaradi česar naprava deluje manj učinkovito. Na to opozarjajo tudi strokovnjaki, ki jih povzema The Spruce, saj nepravilno kroženje zraka dolgoročno povečuje možnost okvar.

icon-expand Nepravilno kroženje zraka dolgoročno povečuje možnost okvar. FOTO: Adobe Stock

Vzdrževanje je vedno cenejše od popravil

Serviserji pogosto poudarjajo, da največ dragih popravil ne povzroči ena sama velika napaka, temveč več let zanemarjenega vzdrževanja. Zamašen filter, umazana zunanja enota ali zanemarjen letni servis se sprva zdijo nepomembni, sčasoma pa lahko povzročijo okvaro kompresorja, ki je eden najdražjih delov klimatske naprave. Večina sodobnih klimatskih naprav ob rednem vzdrževanju brez večjih težav deluje od deset do petnajst let, nekatere pa tudi precej dlje. Kot poudarjajo strokovnjaki portala HVAC.com, je prav dosledno preventivno vzdrževanje najcenejši način, da se izognete nepričakovanim okvaram sredi poletja.

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