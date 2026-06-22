Kot poročajo strokovnjaki za notranje oblikovanje, obstajajo ponavljajoče se napake, ki jih oblikovalci označujejo kot t. i. "designers ick" – stvari v kuhinji, ki takoj delujejo nefunkcionalno, zastarelo ali vizualno moteče.

Ena najpogostejših napak je napačna postavitev hladilnika, štedilnika in pomivalnega korita . Gibanje med temi tremi točkami mora biti tekoče, sicer kuhinja hitro postane nepraktična in utrujajoča za uporabo.

Oblikovalci pogosto opozarjajo, da ljudje podcenijo pomen delovnega pulta. Premajhna površina ustvarja nered, prevelika pa lahko deluje prazno in neizkoriščeno . Ravnovesje je ključno, saj kuhinja ni le estetski prostor, ampak predvsem delovni.

Veliko ljudi se odloča za materiale, ki so videti moderno, a niso praktični.

Ena izmed stvari, ki oblikovalcem najbolj "dvigne obrvi", je napačno načrtovana svetloba . Kot poročajo pri Architectural Digest, ena sama stropna luč nikoli ni dovolj – potrebna je kombinacija ambientalne, delovne in dekorativne osvetlitve.

Veliko ljudi se odloča za materiale, ki so videti moderno, a niso praktični za vsakodnevno uporabo . Visokosijajne površine in občutljive kamnite plošče so pogosto lepe na pogled, a zahtevne za vzdrževanje.

Odprte police so priljubljene, vendar hitro postanejo vizualni kaos , če niso natančno urejene. Strokovnjaki opozarjajo, da takšen pristop deluje estetsko le na fotografijah, v realnosti pa pogosto ustvarja občutek nereda.

Funkcionalnost pred estetiko

Notranji oblikovalci poudarjajo, da mora biti kuhinja najprej praktična. Kot navajajo pri Elle Decor, je bolje izbrati preprosto, a funkcionalno rešitev kot trend, ki hitro zastara.

Premišljeno načrtovanje prostora

Vsak element – od razsvetljave do shranjevanja – mora biti del večje celote. Houzz opozarja, da je največ napak posledica impulzivnih odločitev brez celovitega načrta.

Manj je pogosto več

Minimalizem v kuhinji ni le trend, ampak tudi način, kako preprečiti vizualni kaos. Čiste linije in premišljena uporaba materialov ustvarijo občutek reda in dolgoročne uporabnosti.

Dobro zasnovana kuhinja ni le estetski prostor, ampak prostor, kjer se vsakodnevna opravila odvijajo brez napora. Prav zato oblikovalci poudarjajo, da je bolje preprečiti tipične napake že v začetni fazi načrtovanja, kot pa jih pozneje popravljati.