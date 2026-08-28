Začnite pod pomivalnim koritom

To je eno od mest, ki ga ljudje pri iskanju puščanja pogosto spregledajo, čeprav je dostop do njega zelo preprost. Odprite omarico pod kuhinjskim ali kopalniškim koritom in preverite priključne cevi, ventile ter odtočne spoje. Po nasvetu vodovodarja Mikea Barkerja, ki ga je objavil The Spruce, se tesnila sčasoma obrabijo, spoji lahko popustijo, na odtočnih ceveh pa se lahko pojavijo razpoke. Majhna količina vode se lahko zato nabira na dnu omarice, še preden jo opazimo. Posebno pozornost namenite napihnjenemu ali potemnelemu lesu, neprijetnemu vonju in sledem vodnega kamna.

icon-expand Začnite pod pomivalnim koritom FOTO: Adobe Stock

Preverite območje za straniščem

Tudi stranišče lahko pušča tam, kjer tega na prvi pogled ne opazimo. Poglejte priključek za dovod vode in stik med straniščem ter tlemi. Pri starejših napeljavah so prav ti spoji lahko šibka točka. Če so okoli stranišča tla nenavadno vlažna, opazite rjaste sledi ali se pojavlja vonj po vlagi, težave ne gre pripisati samodejno polivanju pri čiščenju. Za puščanje so lahko krivi tudi dotrajani priključki. Hkrati bodite pozorni na stranišče, ki občasno samo od sebe spušča ali doliva vodo. Takšna težava sicer ne povzroči nujno poplave, lahko pa pomeni nepotrebno izgubo vode.

Ne prezrite madežev na stropu in stenah

Ko se na stropu pojavi rjavkast madež, je škoda pogosto že nastala. Skrita cev lahko namreč pušča znotraj stene ali stropne konstrukcije, zato voda na začetku sploh ni vidna. Aviva med zgodnje znake puščanja uvršča vlažne madeže, rjave oziroma rumenkaste sledi, slabši pritisk vode, nenavadno višji račun in vonj po zatohlem. Tudi plesen na notranjih stenah ali stropu je lahko znak, da se nekje skriva težava. Posebej zanimiv znak je zvok. Če je v hiši vse izklopljeno, vi pa še vedno slišite rahlo šumenje ali kapljanje vode, je vredno preveriti, od kod prihaja.

icon-expand Ne prezrite madežev na stropu in stenah FOTO: Adobe Stock

Poglejte za pralnim in pomivalnim strojem

Veliki gospodinjski aparati lahko skrijejo precej neprijetno težavo. Za pralnim strojem so dovodne cevi pogosto potisnjene ob steno in jih leta nihče ne preveri. Pri vsakem pranju so pod pritiskom, zato se lahko priključki sčasoma zrahljajo ali cevi poškodujejo. Podobno velja za pomivalni stroj. Poleg dovoda ima tudi odtočno cev, pri kateri lahko pride do puščanja. The Spruce posebej opozarja na cevi pralnih strojev in tanke priključne cevi pri hladilnikih z vodnim priključkom. Če je okoli aparata lužica, rja ali sled vodnega kamna, ne čakajte, da bo težava postala očitna.

Preverite bojler in njegove priključke

Pri grelniku vode je pomembno pogledati predvsem spodnji del naprave in priključke, kjer vstopajo oziroma izstopajo cevi. Beli, kredasti madeži okoli spojev niso zgolj umazanija. Lahko gre za mineralne obloge, ki nastanejo zaradi dolgotrajnega kapljanja vode. Prav tako bodite pozorni na korozijo, vlažna tla ali majhne luže. Pri starejših grelnikih je pregled še toliko bolj smiseln, saj se lahko s staranjem obrabijo ventili, spoji in drugi deli sistema.

icon-expand Preverite bojler in njegove priključke. FOTO: Dreamstime

Tudi klimatska naprava lahko skriva težavo

Na puščanje ni treba vedno pomisliti samo pri vodovodnih ceveh. Klimatska naprava pri hlajenju ustvarja kondenz, ki mora po odtočni cevi odtekati stran. Če se cev zamaši, odmakne ali poškoduje, se lahko voda začne nabirati tam, kjer je ne pričakujete. Vodovodar Kevin Yau je opozoril na kapljanje po steni pod klimatsko napravo in na zatohli vonj kot možna znaka težave z odvodom kondenza. Če se pod notranjo enoto pojavlja vlaga, tega zato ne ignorirajte.

Ne pozabite na zunanjo pipo

Zunanjo pipo pogosto spregledamo, ker se voda zunaj zdi manj problematična. Toda puščanje na mestu, kjer cev vstopa skozi zunanjo steno, lahko pomeni, da voda pronica tudi v notranjost objekta. To je še posebej pomembno po hladnem vremenu. Ko voda v cevi zmrzne, se razširi in lahko poškoduje cev ali priključek. Poškodba je lahko skrita v steni, voda pa nato počasi pronica v konstrukcijo.

Račun za vodo je lahko prvi opozorilni znak

Včasih vam ni treba najti niti kapljice, da posumite na puščanje. Če se je poraba vode nenadoma povečala, čeprav se vaše navade niso spremenile, je vredno preveriti napeljavo. WaterSafe Register svetuje preprost preizkus z vodomerom. Ko izklopite vse pipe in naprave, ki uporabljajo vodo, počakajte in nato primerjajte odčitek. Če se je vmes povečal, je to lahko znak, da voda nekje še vedno odteka. Med druge znake sodijo padec vodnega tlaka, vlažni madeži, plesen, nenavadno bujna vegetacija na sicer suhem delu vrta in stalen zvok tekoče vode.

icon-expand Tudi klimatska naprava lahko skriva težavo. FOTO: Shutterstock

Najprej preverite vidne dele, nato pokličite strokovnjaka

Če sumite na puščanje, nima smisla takoj razbijati sten ali tal. Najprej preverite mesta, do katerih lahko varno dostopate, in opazujte vodomer. Če ta kaže porabo, ko v gospodinjstvu nihče ne uporablja vode, je to pomemben podatek za nadaljnje iskanje. Pri puščanju v steni, tleh ali pod objektom pa je bolje prepustiti iskanje strokovnjaku. Thames Water pri skritih puščanjih priporoča uporabo strokovnjaka za odkrivanje puščanja, saj je mogoče z ustrezno opremo natančneje določiti mesto težave, ne da bi po nepotrebnem poškodovali dom. Če voda že vdira v steno, strop ali tla, ukrepajte hitro. Pri večjem puščanju je prvi korak zaprtje glavnega ventila, pri stiku vode z električnimi napeljavami pa je treba najprej poskrbeti za varnost. Aviva ob takšnem dogodku svetuje tudi čimprejšnje sušenje prostora in dokumentiranje škode. Najdražja puščanja niso vedno tista, pri katerih voda teče po tleh. Veliko bolj zahrbtna so tista, ki jih tedne ali mesece skoraj ne opazimo. Zato je občasni pregled nekaj minut pod koritom, za straniščem, ob gospodinjskih aparatih in pri grelniku vode precej boljša navada, kot čakati na prvi velik madež na stropu.

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