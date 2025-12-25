Po navedbah portala Express obstajajo preverjene metode preprečevanja in odganjanja teh škodljivcev, še preden njihova prisotnost preraste v resen problem.

Varnostna tveganja za družino

Prisotnost glodavcev v domu lahko povzroči nelagodje in zaskrbljenost. Čeprav je instinktivni odziv mnogih lastnikov hiš uporaba mehaničnih pasti ali močnih kemičnih strupov, strokovnjaki opozarjajo na previdnost. Takšne metode lahko predstavljajo varnostno tveganje za druge člane družine, še posebej, če so v domu majhni otroci ali hišni ljubljenčki, ki bi lahko prišli v stik s strupenimi snovmi. Namesto agresivnih kemikalij strokovnjaki priporočajo strategije, ki učinkovito odganjajo škodljivce, ne da bi ogrozile zdravje stanovalcev.

icon-expand Miši in podgane imajo izjemno razvito vohalno sposobnost. FOTO: Adobe Stock

Uporaba naravnih odganjalcev vonja

Strokovnjaki za nadzor škodljivcev iz podjetja Summit Environmental Solutions so analizirali različne pristope in izpostavili vrsto preverjenih naravnih rešitev za odstranjevanje glodavcev. Učinkovitost teh metod temelji na bioloških značilnostih samih živali. Miši in podgane imajo namreč izjemno razvito vohalno sposobnost. Določeni intenzivni vonji, ki so za človeka prijetni, so za glodavce nevzdržni. Prisotnost specifičnih arom v gospodinjstvu ustvarja okolje, ki ga glodavci dojemajo kot moteče, zato raje poiščejo drugo, bolj prijazno bivališče.

Najboljši naravni repelenti

V boju proti glodavcem se najpogosteje uporabljajo eterična olja in začimbe z intenzivnim vonjem. Med najučinkovitejšimi so: Olje poprove mete: Mentol je premočan za občutljive nosove miši. Kis: Njegov oster vonj deluje kot močan odganjalec. Klinčki in cimet: Čeprav nas spominjajo na praznike, so glodavcem neprijetni. Čeprav naravni repelenti kažejo visoko učinkovitost, strokovnjaki opozarjajo, da zanašanje le na en vir vonja pogosto ni dovolj. Za optimalne rezultate svetujejo sočasno uporabo dveh ali več različnih naravnih sredstev. Ko je prostor napolnjen s kombinacijo več intenzivnih vonjev, glodavcem signalizira, da je območje nevarno in neprimerno za bivanje. Tak pristop vpliva na njihova čutila in znatno zmanjša verjetnost, da bi vstopili ali ostali v objektu med zimskimi meseci.