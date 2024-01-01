Dominvrt.si
To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu
Nepremičnine

To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Dom

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna

To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Triki

To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Triki

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Sobne rastline

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi

Dubaj bo kmalu dobil nebotičnik, kot ga še ni bilo
Nepremičnine

Dubaj bo kmalu dobil nebotičnik, kot ga še ni bilo

Dubaj je mesto, znano po številnih osupljivih nebotičnikih in stolpnicah, ki segajo v nebo. Ta svetovna metropola pa bo v kratkem dobila še eno, ki bo zagotovo 'štrlela' iz povprečja. Vas zanima, kako izgleda nebotičnik, v katerem bodo imeli obiskovalci glavo v oblakih in noge pod vodo?

Nepremičnine

Ekstravagantna hiša, ki jo že leta nihče noče kupiti

Nepremičninski trg je nepredvidljiv in muhast. Čeprav cene nepremičnin nenehno rastejo in je povpraševanje v večini mest tako pri nas kot po svetu večje od ponudbe, pa je mogoče najti kar nekaj takšnih, ki se prodajajo že leta in leta, saj jih nihče noče kupiti. Ena izmed teh, ki nepremičninskim posrednikom povzroča nemalo preglavic, je tudi 'palača mehurčkov'. Morda pa ima s tem kaj opraviti tudi njen nenavaden videz?

Ekstravagantna hiša, ki jo že leta nihče noče kupiti
Sanjski dom, ki meri manj kot 20 kvadratov
Nepremičnine

Sanjski dom, ki meri manj kot 20 kvadratov

Bivanjska situacija Nizozemke je več kot nenavadna. Pa ne toliko zaradi dejstva, da je njena hiša velika kot kakšna garsonjera - nenazadnje je zaradi stanovanjske problematike pri nas in po svetu vedno več ljudi prisiljenih živeti v zares majhnih domovih, ampak predvsem zato, ker je s tem popolnoma zadovoljna. Še več, pravi celo, da tudi če bi zadela na lotu, se zagotovo ne bi preselila. Poglejte, kakšen dom si je zgradila.

Sanjska vila, ki pod zemljo skriva zasebni tunel
Nepremičnine

Sanjska vila, ki pod zemljo skriva zasebni tunel

Čeprav na čudoviti plaži v Palm Beachu ne manjka razkošnih vil, se je zdaj na nepremičninskem trgu znašla ena, ki poleg vsega luksuza ponuja še eno nenavadno stvar. Z osmimi spalnicami, vrhunskim dizajnom in številnimi dodatki, kot so vinska klet, telovadnica in celo varnostna soba, je ta nepremičnina prava paša za oči. Nahaja se le streljaj od letališča in znanih znamenitosti.

Razmere na trgu mladi par prisilile, da se je preselil v staro šolo
Nepremičnine

Razmere na trgu mladi par prisilile, da se je preselil v staro šolo

Cene nepremičnin so v zadnjem času poletele v nebo, zato je marsikdo pri reševanju stanovanjskega problema prisiljen iskati inovativne rešitve. A ne samo pri nas, neugodne razmere čez lužo so mladi par privedle do tega, da je kupil staro šolo in jo spremenil v svoj sanjski dom. Poglejte, kako jima je to uspelo.

Tako izgleda stanovanje v stolpu 100 metrov nad tlemi
Nepremičnine

Tako izgleda stanovanje v stolpu 100 metrov nad tlemi

Si predstavljate, da bi živeli v stanovanju skoraj 100 metrov nad tlemi? Za takšen projekt so se odločili v Boltonu v Angliji. Stvar seveda ne bi bila prav nič nenavadna, če bi šlo za običajno stanovanje v bloku. Toda njihovi načrti so bili nekoliko drugačni.

Nepremičnine

Luksuzno stanovanje sredi Ljubljane, ki se prodaja za 'samo' 2 milijona evrov

Nepremičninski trg v naši prestolnici je poln presenečenj. Na njem najdemo vse od starih in močno dotrajanih stanovanj z občutno previsoko ceno do zares luksuznih in lahko bi rekli celo ekstravagantnih. Prav v slednjo skupino sodi ta, ki se je pred kratkim pojavil na nepremičninskem portalu - cena pa prav tako neverjetna kot sama notranjost.

Luksuzno stanovanje sredi Ljubljane, ki se prodaja za 'samo' 2 milijona evrov
V 17. stoletju šola znanstvenika, danes pa čudovit in topel dom
Nepremičnine

V 17. stoletju šola znanstvenika, danes pa čudovit in topel dom

Mnogi arhitekti bi se strinjali, da so stavbe na nek način živa bitja. Skozi čas se spreminjajo skupaj s svojimi prebivalci ali obiskovalci ter dobivajo novo in drugačno vlogo. Dober primer takšne arhitekture je tudi nekdanja šola v Angliji, ki je danes čudovit zasebni dom.

V dvorcu so neprekinjeno živeli več kot 1000 let, zdaj ga prodajajo
Nepremičnine

V dvorcu so neprekinjeno živeli več kot 1000 let, zdaj ga prodajajo

Legendarni dvorec Great Tangley v Angliji, ki nosi naziv najdlje naseljenega doma, je na voljo za nakup. Po več kot tisočletju bo tako prvič za nekaj časa ostal prazen – njegova nadaljnja usoda pa bo v rokah novih lastnikov, ki zaenkrat še niso znani.

Luksuzna stanovanjska soseska je danes le še mesto duhov
Nepremičnine

Luksuzna stanovanjska soseska je danes le še mesto duhov

Burj Al Babas je verjetno ena bolj srhljivih sosesk na svetu, kjer si danes prav nihče ne bi želel živeti. Čeprav je nekdaj obetala luksuz in razkošje, je namreč njegova zgodba precej žalostna. Preberite, zakaj je to turško mesto danes samo še mesto duhov.

Hiša, vredna skoraj milijon evrov, kupce privablja z 'otroško' atrakcijo
Nepremičnine

Hiša, vredna skoraj milijon evrov, kupce privablja z 'otroško' atrakcijo

Na trgu se je pojavila nenavadna hiša iz viktorijanskih časov, ki v notranjosti skriva zanimivost, ki bi še posebej razveselila otroke in vse mlade po srcu. Sedanja lastnica, ki dom trenutno sicer prodaja, si je namreč v njej ustvarila prav poseben bazen.

Nepremičnine

Na prodaj luksuzni bunker z bazenom iz obdobja hladne vojne

Na trgu se je znašla neverjetna nepremičnina. Ne le da bo bodoči kupec v njej deležen neverjetnega razkošja, o katerem večina smrtnikov lahko le sanja, poskrbljeno je tudi za popolno varnost pred svetovno katastrofo. Domovanje se namreč nahaja pod zemljo.

Na prodaj luksuzni bunker z bazenom iz obdobja hladne vojne
