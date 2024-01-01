Dubaj je mesto, znano po številnih osupljivih nebotičnikih in stolpnicah, ki segajo v nebo. Ta svetovna metropola pa bo v kratkem dobila še eno, ki bo zagotovo 'štrlela' iz povprečja. Vas zanima, kako izgleda nebotičnik, v katerem bodo imeli obiskovalci glavo v oblakih in noge pod vodo?
Nepremičninski trg je nepredvidljiv in muhast. Čeprav cene nepremičnin nenehno rastejo in je povpraševanje v večini mest tako pri nas kot po svetu večje od ponudbe, pa je mogoče najti kar nekaj takšnih, ki se prodajajo že leta in leta, saj jih nihče noče kupiti. Ena izmed teh, ki nepremičninskim posrednikom povzroča nemalo preglavic, je tudi 'palača mehurčkov'. Morda pa ima s tem kaj opraviti tudi njen nenavaden videz?
Bivanjska situacija Nizozemke je več kot nenavadna. Pa ne toliko zaradi dejstva, da je njena hiša velika kot kakšna garsonjera - nenazadnje je zaradi stanovanjske problematike pri nas in po svetu vedno več ljudi prisiljenih živeti v zares majhnih domovih, ampak predvsem zato, ker je s tem popolnoma zadovoljna. Še več, pravi celo, da tudi če bi zadela na lotu, se zagotovo ne bi preselila. Poglejte, kakšen dom si je zgradila.
Čeprav na čudoviti plaži v Palm Beachu ne manjka razkošnih vil, se je zdaj na nepremičninskem trgu znašla ena, ki poleg vsega luksuza ponuja še eno nenavadno stvar. Z osmimi spalnicami, vrhunskim dizajnom in številnimi dodatki, kot so vinska klet, telovadnica in celo varnostna soba, je ta nepremičnina prava paša za oči. Nahaja se le streljaj od letališča in znanih znamenitosti.
Cene nepremičnin so v zadnjem času poletele v nebo, zato je marsikdo pri reševanju stanovanjskega problema prisiljen iskati inovativne rešitve. A ne samo pri nas, neugodne razmere čez lužo so mladi par privedle do tega, da je kupil staro šolo in jo spremenil v svoj sanjski dom. Poglejte, kako jima je to uspelo.
Si predstavljate, da bi živeli v stanovanju skoraj 100 metrov nad tlemi? Za takšen projekt so se odločili v Boltonu v Angliji. Stvar seveda ne bi bila prav nič nenavadna, če bi šlo za običajno stanovanje v bloku. Toda njihovi načrti so bili nekoliko drugačni.
Nepremičninski trg v naši prestolnici je poln presenečenj. Na njem najdemo vse od starih in močno dotrajanih stanovanj z občutno previsoko ceno do zares luksuznih in lahko bi rekli celo ekstravagantnih. Prav v slednjo skupino sodi ta, ki se je pred kratkim pojavil na nepremičninskem portalu - cena pa prav tako neverjetna kot sama notranjost.
Mnogi arhitekti bi se strinjali, da so stavbe na nek način živa bitja. Skozi čas se spreminjajo skupaj s svojimi prebivalci ali obiskovalci ter dobivajo novo in drugačno vlogo. Dober primer takšne arhitekture je tudi nekdanja šola v Angliji, ki je danes čudovit zasebni dom.
Legendarni dvorec Great Tangley v Angliji, ki nosi naziv najdlje naseljenega doma, je na voljo za nakup. Po več kot tisočletju bo tako prvič za nekaj časa ostal prazen – njegova nadaljnja usoda pa bo v rokah novih lastnikov, ki zaenkrat še niso znani.
Burj Al Babas je verjetno ena bolj srhljivih sosesk na svetu, kjer si danes prav nihče ne bi želel živeti. Čeprav je nekdaj obetala luksuz in razkošje, je namreč njegova zgodba precej žalostna. Preberite, zakaj je to turško mesto danes samo še mesto duhov.
Na trgu se je pojavila nenavadna hiša iz viktorijanskih časov, ki v notranjosti skriva zanimivost, ki bi še posebej razveselila otroke in vse mlade po srcu. Sedanja lastnica, ki dom trenutno sicer prodaja, si je namreč v njej ustvarila prav poseben bazen.
Na trgu se je znašla neverjetna nepremičnina. Ne le da bo bodoči kupec v njej deležen neverjetnega razkošja, o katerem večina smrtnikov lahko le sanja, poskrbljeno je tudi za popolno varnost pred svetovno katastrofo. Domovanje se namreč nahaja pod zemljo.