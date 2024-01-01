Nepremičnine

Sanjski dom, ki meri manj kot 20 kvadratov

Bivanjska situacija Nizozemke je več kot nenavadna. Pa ne toliko zaradi dejstva, da je njena hiša velika kot kakšna garsonjera - nenazadnje je zaradi stanovanjske problematike pri nas in po svetu vedno več ljudi prisiljenih živeti v zares majhnih domovih, ampak predvsem zato, ker je s tem popolnoma zadovoljna. Še več, pravi celo, da tudi če bi zadela na lotu, se zagotovo ne bi preselila. Poglejte, kakšen dom si je zgradila.