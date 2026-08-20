Na prvi pogled je videti kot travnat hrib na obrobju mesta. Le malokdo bi uganil, da se pod zeleno površino skriva prostoren dom s štirimi spalnicami, veličastnimi opečnimi oboki in zgodbo, ki sega v viktorijansko obdobje. V mestu Barnstaple v angleški grofiji Devon so namreč nekdanji podzemni vodni rezervoar spremenili v eno najbolj nenavadnih stanovanjskih hiš v okolici.

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Od industrijskega objekta do družinske hiše

Nepremičnina je bila prvotno zgrajena kot viktorijanski podzemni rezervoar za vodo. Kot piše Right Move, so med prenovo ohranili številne zgodovinske elemente, zaradi katerih je stavba danes nekaj posebnega. Najbolj izstopajo mogočni opečni oboki, ki se raztezajo nad bivalnimi prostori in ustvarjajo občutek, ki ga v običajnih hišah skoraj ne srečamo. Po podatkih nepremičninskih posrednikov gre za štirisobni dom, ki ponuja odprte bivalne površine, več kopalnic in razgled na reko Taw ter mesto Barnstaple. Objekt stoji na zemljišču, velikem približno 2.300 kvadratnih metrov.

icon-expand Zelene strehe pomagajo uravnavati temperaturo in izboljšujejo vključitev stavbe v naravno okolje. FOTO: Profimedia

Streha, po kateri se lahko sprehajate

Ena najbolj zanimivih značilnosti hiše je njena streha. Ker gre za nekdanji podzemni rezervoar, je zgornji del objekta prekrit z zemljo in travo. Lastniki se zato lahko dobesedno sprehajajo po svoji strehi ter uživajo v razgledu na okoliško pokrajino. Takšna rešitev ni le atraktivna, temveč tudi praktična. Zelene strehe pomagajo uravnavati temperaturo v notranjosti, zmanjšujejo segrevanje objektov poleti in izboljšujejo vključitev stavbe v naravno okolje. Prav zato jih arhitekti vse pogosteje vključujejo tako v sodobne kot prenovljene objekte.

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Opečni oboki ustvarjajo posebno vzdušje

Notranjost hiše združuje zgodovinski značaj in sodobno udobje. Rdeča opeka ostaja v ospredju, oboki pa prostorom dodajajo toplino in občutek trdnosti. V hiši so uredili kuhinjo, dnevni prostor, več spalnic in kopalnic, pri čemer so skušali ohraniti čim več prvotnega značaja nekdanjega rezervoarja. Poleg tega nepremičnina vključuje še dva garažna prostora, teraso, poletno hišico in značilno dvorišče v mediteranskem slogu z opečnimi tlemi in obokanimi prehodi.

icon-expand Terasa ponuja razgled na reko Taw ter mesto Barnstaple. FOTO: Profimedia

Zakaj so takšne prenove vse bolj priljubljene?

Prenove starih industrijskih in infrastrukturnih objektov so v zadnjih letih vse bolj priljubljene. Namesto rušenja številni investitorji iščejo načine, kako obstoječim stavbam vdahniti novo življenje. Tako nastajajo domovi v nekdanjih cerkvah, svetilnikih, skladiščih, železniških postajah in tudi vodnih rezervoarjih. Primer iz Barnstapla lepo pokaže, da lahko tudi objekt, ki je bil nekoč namenjen zgolj oskrbi z vodo, postane izjemen dom z značajem.