Stavba, ki je bila nekoč pomemben del rudnika kositra, je danes preurejena v nenavaden družinski dom z osupljivimi razgledi, petimi etažami in bogato zgodovino. Naprodaj je za približno 585.000 evrov.

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Nekoč srce rudnika

Hiša stoji v kraju Wheal Rose blizu vasi Scorrier v Cornwallu, pokrajini, ki je bila nekoč eno najpomembnejših rudarskih območij na svetu. Kot piše On The Market, stavba, danes znana kot nekdanja rudniška strojnica (engine house), je imela v času delovanja rudnika ključno nalogo. V njej je bil nameščen parni stroj, ki je iz rudnika črpal vodo, dvigoval rudo na površje in poganjal drugo rudarsko opremo. Ravno takšne strojnice so danes eden najbolj prepoznavnih simbolov Cornwalla. Številne so zaščitene kot pomembna industrijska dediščina in spomin na obdobje, ko je regija slovela po pridobivanju kositra in bakra.

icon-expand Čeprav zunanjost še vedno razkriva industrijsko preteklost objekta, je notranjost popolnoma prilagojena sodobnemu bivanju. FOTO: Profimedia

Pet nadstropij in veliko presenečenj

Čeprav zunanjost še vedno razkriva industrijsko preteklost objekta, je notranjost popolnoma prilagojena sodobnemu bivanju. Hiša se razprostira v petih etažah in ponuja tri spalnice, kopalnico, dodatno kopalnico s prho ter odprt bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico. Največ pozornosti pritegne dnevna soba na vrhu stavbe. Prostor krasi visok obokan strop z vidnimi lesenimi tramovi, okna na treh straneh pa omogočajo obilico naravne svetlobe in razglede na okoliško podeželje. Dodatna posebnost je neposreden dostop na verando, od koder se odpirajo panoramski pogledi na pokrajino. To je tip prostora, ki dokazuje, da imajo stare industrijske stavbe pogosto potencial, ki ga pri običajnih hišah težko najdemo.

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Zgodovinski značaj je ostal

Pri prenovi so ohranili številne elemente, ki spominjajo na preteklost objekta. Debeli kamniti zidovi, nenavadna razporeditev prostorov in višinski zamiki med etažami izražajo izvorno funkcijo stavbe, medtem ko sodobna oprema zagotavlja udobje za vsakodnevno življenje. Nepremičnina ima tudi status zaščitene zgodovinske stavbe, kar pomeni, da velja za pomemben del britanske kulturne dediščine.

icon-expand K nepremičnini pripada skoraj 1.350 kvadratnih metrov velik vrt. FOTO: Profimedia

Velik vrt in prostor za oddih

Posebnost ni le hiša sama. K nepremičnini pripada skoraj 1.350 kvadratnih metrov velik vrt. Na parceli sta še vrtna hiška za poletno druženje in pomožni objekt za shranjevanje, zagotovljeno pa je tudi parkiranje za najmanj štiri avtomobile. Lokacija združuje podeželski mir in dobro dostopnost. Obala severnega Cornwalla je oddaljena le nekaj kilometrov, v bližini pa so tudi večja mesta, kot sta Truro in Redruth.

icon-expand Ta nekdanja rudniška strojnica je lep dokaz, da lahko tudi objekt, ki je nekoč služil težki industriji, dobi povsem novo življenje. FOTO: Profimedia

Zakaj so takšne prenove tako priljubljene?

V zadnjih letih postajajo prenove nekdanjih industrijskih objektov vse bolj iskane. Arhitekti poudarjajo, da takšne stavbe ponujajo nekaj, česar novogradnje pogosto nimajo – avtentičnost, zgodbo in unikatne arhitekturne elemente. Visoki stropi, masivni zidovi, izpostavljeni konstrukcijski elementi in zanimiva zgodovina ustvarjajo ambient, ki ga ni mogoče preprosto poustvariti. Ta nekdanja rudniška strojnica je lep dokaz, da lahko tudi objekt, ki je nekoč služil težki industriji, dobi povsem novo življenje. Tam, kjer je nekoč odmeval zvok parnih strojev in rudarskega dela, danes družina uživa v svetlem domu z enim najlepših razgledov v okolici.

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