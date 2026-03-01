Predstavljajte si dom, vklesan v skalo, kjer debeli kamniti zidovi pripovedujejo zgodbo stoletij, hkrati pa v notranjosti najdete vse udobje sodobnega bivanja. Takšne hiše niso le del zgodovine, ampak postajajo navdih za prihodnost. Kot poroča Net.hr, je ena najbolj nenavadnih nepremičnin prav kamnita hiša iz 16. stoletja v angleškem Worcestershiru, ki je vklesana neposredno v peščenjak. Kot poroča Express & Star, t. i. Rock Cottage izvira iz leta 1511, pri čemer je kar večina objekta, približno 80 odstotkov, dejansko izklesana v naravno skalo. Kot navaja Yahoo News UK, hiša danes velja za eno najbolj nenavadnih nepremičnin v Veliki Britaniji, kar se odraža tudi v njeni visoki tržni vrednosti.

Preberi še Milijonski razgled, ki jemlje dih

Ko narava postane arhitekt

Hiše, vklesane v skalo, niso arhitekturna muha enodnevnica, temveč rezultat premišljenega prilagajanja okolju. Kot izpostavlja Express & Star, takšne strukture zagotavljajo naravno izolacijo, kar pomeni prijetno temperaturo skozi vse leto. Podobno navajajo tudi zgodovinski zapisi o območju Kinver Edge, kjer so ljudje v takšnih bivališčih živeli še v 20. stoletju, predvsem zaradi njihove praktičnosti in zaščite pred vremenskimi vplivi. Kot piše Net.hr, je tudi konkretna hiša kljub svoji starosti popolnoma prilagojena sodobnemu življenju, z urejenimi bivalnimi prostori, kuhinjo in kopalnico.

icon-expand hiša v skali FOTO: Profimedia

Popolna nepopolnost, ki očara

Kot navaja Profimedia, notranjost združuje naravne teksture kamna z modernimi elementi, pri čemer ostajajo stene, niše in oboki vidni in neobdelani. Prav te 'nepopolnosti' ustvarjajo občutek topline in avtentičnosti. Ohranjeni so tudi številni originalni elementi, kar prostoru daje občutek zgodovinske kontinuitete. Express & Star pa dodaja, da je hiša razporejena v več nivojih, kar še poudari njeno edinstveno zasnovo.

Preberi še V dvorcu so neprekinjeno živeli več kot 1000 let, zdaj ga prodajajo

Prenova, ki spoštuje preteklost

Eden ključnih razlogov, da takšne hiše danes navdušujejo, je način njihove prenove. Kot izhaja iz nepremičninskega oglasa na Rightmove, je bila hiša posodobljena premišljeno z jasno idejo, da se ohrani njen prvotni značaj. Kot navaja isti vir, so sodobni elementi dodani diskretno, brez posegov, ki bi uničili avtentičnost prostora. Uspešna prenova ni tista, ki izbriše zgodovino, temveč tista, ki jo poudari.

icon-expand Hiša v skali FOTO: Profimedia

Kaj lahko prenesemo v sodoben dom?

Čeprav večina ne živi v hiši, vklesani v skalo, takšni primeri ponujajo presenetljivo uporabne ideje za vsakdanje bivanje. V ospredju je predvsem vračanje k naravnim materialom, kot poudarja Profimedia, kombinacija kamna in lesa ustvarja toplino, ki je sodobni materiali pogosto ne dosežejo. Vedno bolj cenjena postaja tudi avtentičnost. Kot navaja Yahoo News UK, kupci danes ne iščejo več popolnosti, temveč domove z zgodbo, značajem in občutkom unikatnosti. Pomembno vlogo igra tudi zmernost pri opremljanju. Kot piše Net.hr, preproste, premišljene rešitve omogočajo, da pride do izraza sama arhitektura prostora, namesto da bi jo prekrili z dekorjem. In nenazadnje, povezanost z naravo. Prav stik z naravnimi materiali in okoljem, kot kaže primer iz Worcestershira, ustvarja občutek miru, stabilnosti in dolgoročne kakovosti bivanja.

Preberi še Tu je v otroštvu živel Donald Trump

Brezčasna lekcija kamnitih hiš

Zgodba 500 let stare hiše ni le zanimivost, temveč opomnik, da najboljši domovi niso nujno najnovejši, temveč tisti, ki združujejo tradicijo, funkcionalnost in občutek prostora. V času hitre gradnje in uniformiranih rešitev nas takšne hiše učijo, da prava kakovost nastaja počasi. In morda je prav zato življenje 'v skali' danes videti bolj privlačno kot kadarkoli prej.