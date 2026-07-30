Gre za eno najzanimivejših nepremičnin v Veliki Britaniji, saj je bil grad v lasti iste družine več kot sedem stoletij. Kot piše Yorkshire Buzz, sta se Sir Thomas Ingilby in njegova žena Lady Emma Ingilby po desetletjih odločila za prodajo posestva, predvsem zaradi upokojitve in želje po nekoliko bolj sproščenem življenjskem slogu.

icon-expand Sir Thomas Ingilby in njegova žena Lady Emma Ingilby FOTO: Profimedia

Grad, ki ga je družina obdržala kar 28 generacij

Zgodovina gradu sega v začetek 14. stoletja. Posestvo je družina Ingilby pridobila leta 1308 oziroma 1309, ko se je Sir Thomas Ingilby poročil z dedinjo Edeline Thwenge. Zanimivo je, da ima enako ime tudi današnji lastnik gradu, ki se je po več kot sedmih stoletjih družinskega lastništva odločil za prodajo. Od prvega Sir Thomasa do današnjega je grad ostal v rokah iste družine in se prenašal iz generacije v generacijo. Današnji Sir Thomas Ingilby je že 28. generacija družine, ki je živela v Ripley Castlu. Ingilbyjevi so skozi stoletja preživeli politične pretrese, vojne, verske spore, epidemije in gospodarske krize, grad pa je ves ta čas ostal njihov dom. Prav zato prodaja ne pomeni le menjave lastnika, temveč zaključek ene najdaljših neprekinjenih zgodb družinskega lastništva gradu v Veliki Britaniji.

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Ni le grad, ampak pravo malo posestvo

Ripley Castle ni zgolj zgodovinska stavba. Kot poroča London Daily, gre za obsežno posestvo, ki se razprostira na približno 180 hektarjih površin. Na njem so jezera, gozdovi, urejeni parki, vrtovi, jelenji park in številni pomožni objekti. V sklopu posestva delujejo tudi kavarna, čajnica, trgovinica s spominki in prostori za poroke ter druge dogodke, zato nepremičnina ni zanimiva le kot zasebno bivališče, ampak tudi kot poslovna priložnost.

icon-expand Ripley Castle North Yorkshire FOTO: Profimedia

Arhitektura, ki pripoveduje zgodbo stoletij

Posebnost gradu je tudi njegova arhitektura. Stavba združuje več zgodovinskih obdobij, saj je nastajala skoraj 500 let. Najstarejši deli izvirajo iz srednjega veka, med najbolj prepoznavnimi pa je stolp iz 16. stoletja z značilnimi obzidnimi zobci. Kasnejši lastniki so v 18. stoletju grad prezidali in mu dodali elemente georgijanske arhitekture. Med najbolj znamenitimi prostori so viteška dvorana (Knight's Chamber), zgodovinska knjižnica, reprezentančni saloni ter mogočno stopnišče z vitraži. Nekateri deli interierja veljajo za izjemno redke primere ohranjene angleške zgodovinske arhitekture.

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Koliko stane življenje v gradu?

Ko je bilo posestvo prvič ponujeno na trgu, je bila skupna vrednost ocenjena na več kot 21 milijonov britanskih funtov oziroma približno 24 milijonov evrov. Posestvo so razdelili na več prodajnih sklopov, kupci pa lahko kupijo celoto ali posamezne dele. Po poročanju nepremičninskih agencij je danes osrednji grad s pripadajočimi zemljišči na voljo za približno 8,7 milijona evrov.

icon-expand Ripley Castle North Yorkshire FOTO: Profimedia

Vse več zgodovinskih posestev išče nove lastnike

Ripley Castle ni osamljen primer. Kot piše Great British Life, se po Veliki Britaniji vse več zgodovinskih dvorcev in gradov sooča z izzivi vzdrževanja. Stroški obnove, ogrevanja in ohranjanja zaščitenih stavb so pogosto ogromni, zato številni lastniki iščejo nove načine financiranja ali se odločijo za prodajo. Kljub temu ostajajo takšne nepremičnine nekaj posebnega. Kupec ne dobi zgolj hiše, temveč del zgodovine. V primeru Ripley Castla gre za dom, ki je preživel več kot 700 let in še danes velja za eno najlepše ohranjenih zgodovinskih posesti v severni Angliji.