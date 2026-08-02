V britanski grofiji Hampshire je naprodaj posestvo Durford Edge, ki na prvi pogled deluje kot tipična angleška sanjska rezidenca: več kot 10 hektarjev zemljišča, slikovit ribnik, zgodovinski vrtovi in prostorna hiša s kar desetimi spalnicami. Nato pa obiskovalec na zelenici opazi nekaj, česar res ne pričakuje – pravi vojaški lovec Harrier.

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Vrtni okrasek, ki ga ne boste našli v vrtnem centru

Večina lastnikov vrtove okrasi s fontano, kipom ali morda pergolo. Lastnik posestva Durford Edge se je odločil drugače. Kot piše Telegraph, na severni zelenici že več let stoji razgrajeno bojno letalo Harrier II GR7, eno najbolj prepoznavnih britanskih vojaških letal. Posebnost letala Harrier je, da je bilo prvo operativno bojno letalo na svetu, ki je lahko navpično vzletelo in pristalo, zaradi česar je postalo prava legenda letalstva. Po poročanju britanskih medijev naj bi bilo v Združenem kraljestvu ohranjenih le še nekaj primerkov tega modela. Letalo, ki stoji na posestvu, vključuje celo originalni motor Rolls-Royce Pegasus in neaktivne rakete, ki služijo zgolj kot del razstave.

icon-expand Na severni zelenici že več let stoji razgrajeno bojno letalo Harrier II GR7, eno najbolj prepoznavnih britanskih vojaških letal. FOTO: Profimedia

Cena je padla za več kot 800.000 evrov

Ko je bila nepremičnina prvič ponujena na trgu, je lastnik zanjo zahteval približno 4,6 milijona evrov, vendar kupcev ni bilo na pretek. Cena se je zato znižala na približno 3,8 milijona evrov, kar pomeni več kot 810.000 evrov popusta. Očitno tudi eden najbolj nenavadnih vrtnih okraskov v Veliki Britaniji ni zagotovilo za hitro prodajo.

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Za posestvom stoji znano ime krajinske arhitekture

Še bolj kot letalo ljubitelje vrtov navdušuje zgodovina posesti. Vrtove je namreč zasnovala slovita Gertrude Jekyll, ena najvplivnejših krajinskih arhitektk in vrtnih oblikovalk 20. stoletja. Njene zasaditve še danes veljajo za zgled naravnega, barvno usklajenega vrtnarjenja. Hišo je leta 1923 zasnoval arhitekt Inigo Triggs, eden pomembnejših predstavnikov gibanja Arts and Crafts, ki je poudarjalo kakovostno obrt, uporabo naravnih materialov in tesnejšo povezanost stavb z okoliško krajino.

icon-expand Posestvo Durford Edge ima več kot 10 hektarjev zemljišča, slikovit ribnik, zgodovinski vrtovi in prostorna hiša s kar desetimi spalnicami. FOTO: Profimedia

Lastnik ga je imenoval kar svoj "vrtni palček"

Morda najbolj zabavna podrobnost celotne zgodbe je odnos lastnika do letala. Kot je poročal britanski Telegraph, je upokojeni matematik Peter Robinson letalo kupil leta 2015 zaradi svoje dolgoletne navdušenosti nad modelom Harrier. Sam ga je šaljivo opisal kot nekakšnega vrtnega palčka. Dejal je, da si povprečen ljubitelj letal kupi model letala za na polico, on pa je imel pač dovolj velik "okenski prag", da si je omislil pravo letalo. Ko so letalo dostavili na posestvo, naj bi ga njegova velikost celo presenetila. Trup letala je prispel na posebnem tovornjaku, lastnik pa je v šali povedal, da je za trenutek pomislil, da je po nesreči kupil kar Concorde.

icon-expand Jedilnica na posestvu Durford Edge. FOTO: Profimedia

Najbolj nenavadna nepremičnina letošnjega poletja?

Čeprav nepremičninski oglasi običajno izpostavljajo razkošne kuhinje, bazene in panoramske razglede, je pri Durford Edge skoraj nemogoče govoriti o čem drugem kot o bojnem letalu, parkiranem sredi vrta. Prav zaradi te nenavadne kombinacije je posestvo pritegnilo pozornost medijev in ljubiteljev nepremičnin po vsem svetu. Razkošnih hiš z ribniki, stoletnimi drevesi in zgodovinskimi vrtovi ne manjka. Težje pa je najti takšno, kjer vam ob jutranji kavi skozi okno družbo dela 14-metrski vojaški lovec.