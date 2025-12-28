Tour Odeon – 330 milijonov evrov

Nebotičnik La Tour Odéon velja za eno najbolj prestižnih stanovanjskih stavb v Evropi, zato ni presenetljivo, da se nahaja ravno v Monaku. Stavba, odprta leta 2015, ki jo je zasnoval monaški arhitekt Alexandre Giraldi, je s 170 metri višine ena najvišjih v Evropi. Leta 2016 je bil petnadstropni penthouse, ki zaseda vrh 49-nadstropnega Tour Odéona, postavljen na trg za vrtoglavih 330 milijonov evrov. Stanovanje meri 3500 kvadratnih metrov in ima kuhinjo v vsakem nadstropju, strešno teraso, kino, knjižnico in bazen. Lastnik penthousa dobi dostop do ekskluzivnega zasebnega šoferja, gostinskega osebja in treh spalnic za osebje.

Penthouse 520 west – 49 milijonov evrov

Ta trinadstropni penthouse, pod katerega se je podpisala slavna arhitektka Zaha Hadid, se nahaja v središču newyorškega dogajanja, le nekaj minut hoje od znanega parka ob reki Hudson. Poleg notranjih prostorov ponuja tudi 1000 kvadratnih metrov veliko teraso, do katere vodijo razkošne stopnice, na voljo pa je seveda tudi zasebno dvigalo. Terasa se ovija okoli notranjega salona in paviljona, kar nudi popolno prizorišče za koktajle ali sproščujočo nedeljo doma.

One Thousand Museum – 48 milijonov evrov One Thousand Museum je še ena izmed arhitekturnih stvaritev, ki prepriča s futurističnim videzom in nepozabnim razgledom na sončni zahod. Nahaja se v Miamiju, obsega pa 5 spalnic in 6 kopalnic. V udobju doma ponuja razvajanje v zasebnem spa centru ter na lastni terasi za sončenje, v okolici so na voljo tudi najboljše umetniške razstave, razgibano nočno življenje in sanjske plaže.

Leonard 56 – 46 milijonov evrov Eden izmed najdražjih penthousov na svetu je skoraj v celoti narejen iz stekla in ponuja pogled na mesto skozi čudovito zasteklitev od stropa do tal. Za luksuzno stanovanje je bila sklenjena pogodba za 46 milijonov evrov, zaradi česar velja za eno najdražjih rezidenc, ki so bile kdajkoli prodane v središču Manhattna. V stavbi se nahajata tudi bazen in kino dvorana.

One Hyde Park – 217 milijonov evrov

Znano dejstvo je, da so nepremičnine v Londonu ene izmed dražjih, še posebno, če si želimo nekaj luksuza. Stanovanjski kompleks One Hyde Park obsega štiri zgradbe v obliki diamanta, na vrhu vsake pa se nahaja luksuzni penthouse. Eno izmed teh stanovanj velja za najdražje v Veliki Britaniji, medtem ko ostala tri po vrednosti za njim ne zaostajajo dosti. Po površini meri 1672 kvadratnih metrov in se ponaša s petimi spalnicami, dvema garderobnima sobama, z marmorjem obloženo kopalnico, kuhinjo, opremljeno po japonskem navdihu, ter vinsko sobo, v kateri je prostora za 750 steklenic.

