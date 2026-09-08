Zanemarjen dom je za kupce velik opozorilni znak

Nepremičninska strokovnjakinja Gretchen Valencia iz ameriške družbe 1st Choice Realty & Associates je za The Spruce kot največji dejavnik, ki lahko odvrne kupce, izpostavila očitno zanemarjanje doma. Ne gre nujno za velike napake. Umazana kopalnica, poškodovane armature, okrušena barva, zanemarjen vrt ali zastareli zaključni elementi lahko kupcu sporočajo, da lastnik za nepremičnino ni najbolje skrbel. Problem je predvsem v tem, da kupec začne razmišljati, kaj se skriva pod površjem. Če so vidne malenkosti zanemarjene, se lahko pojavi vprašanje, ali so bile enako slabo vzdrževane tudi streha, napeljave, ogrevanje ali drugi pomembni deli hiše.

Tudi majhne napake lahko zmanjšajo zanimanje

Pred prodajo zato ni treba vedno razmišljati o veliki prenovi. Veliko več lahko dosežete z odpravo očitnih pomanjkljivosti. Po priporočilih britanske nepremičninske spletne strani Zoopla je pred prodajo smiselno popraviti težave, očistiti dom, odstraniti navlako in urediti tudi zunanjost. Med preprostimi opravili so lahko že čiščenje oken, ureditev vrta in popravilo poškodovane ograje. Kupcu namreč ni treba videti popolnoma novega doma. Želi pa dobiti občutek, da je za nepremičnino dobro poskrbljeno.

icon-expand Zanemarjen dom je za kupce velik opozorilni znak. FOTO: Shutterstock

Zanemarjen vrt lahko pokvari prvi vtis

Prvi vtis se začne, še preden kupec stopi skozi vhodna vrata. Zaraščen vrt, neurejen vhod, umazana fasada ali poškodovana ograja lahko ustvarijo občutek zanemarjenosti. Zoopla pri nasvetih za ogled nepremičnine posebej opozarja na urejenost zunanjosti. Nepremičninski strokovnjaki poudarjajo, da lahko neurejen prednji vrt kupca odvrne še pred vstopom v hišo. Zato pred fotografiranjem in ogledom pokosite travo, odstranite odvečne predmete, uredite gredice in preverite, ali vhod ter terasa delujeta urejeno.

Ne pozabite na vonj

Nekaterih stvari lastnik doma sploh ne zazna več, ker se jih je navadil. Mednje sodijo tudi vonjave. Na Zoopli opozarjajo, da lahko vonj po vlagi, hišnih živalih ali cigaretah močno vpliva na prvi vtis. Čeprav je dom lahko na pogled brezhiben, neprijeten vonj hitro ustvari občutek, da je z njim nekaj narobe. Pred ogledom je zato bolje prostor dobro prezračiti in odstraniti vzrok neprijetnega vonja, kot pa ga poskušati prekriti z močnimi dišavami.

icon-expand Vonj po vlagi, hišnih živalih ali cigaretah močno vpliva na prvi vtis. FOTO: Adobe Stock

Preveč stvari lahko naredi prostor manjši

Pri pripravi doma na prodajo je pomembno tudi pospravljanje. Preveč pohištva, okraskov in osebnih predmetov lahko prostor optično zmanjša in kupcu oteži predstavo o tem, kako bi v njem živel sam. Kot svetuje Zoopla, je pred ogledom smiselno odstraniti odvečne predmete, po potrebi pa tudi večje kose pohištva začasno umakniti iz prostorov. To ne pomeni, da mora dom postati prazen in brezoseben. Cilj je pokazati njegove prednosti, ne pa jih skriti za množico predmetov.

Močne barve in izrazit slog lahko odvrnejo kupce

Nepremičninska strokovnjakinja Gretchen Valencia je za The Spruce opozorila tudi na zelo močne barve sten, težke zavese, odprte police in izrazito osebno opremo. Takšni elementi niso nujno slabi. Težava nastane, ko so tako izraziti, da kupec težko vidi prostor kot svoj prihodnji dom. Nevtralnejše stene, več naravne svetlobe in manj osebnih predmetov lahko zato pomagajo, da se kupci osredotočijo na velikost, razporeditev in potencial nepremičnine.

icon-expand Močne barve in izrazit slog lahko odvrnejo kupce. FOTO: Dreamstime

Pred prodajo ni treba prenoviti celotne hiše

Pomembno pa je tudi, da lastnik pred prodajo ne zapravi po nepotrebnem. Zoopla opozarja, da ni vsake stare kuhinje, tal ali kopalnice smiselno zamenjati tik pred prodajo. Kupec si lahko želi prav takšno spremembo po svojih željah. Veliko bolj smiselno je najprej odpraviti stvari, ki dajejo vtis zanemarjenosti. Popravite poškodovane elemente, očistite dom, uredite vrt in odstranite navlako. Če kupec ob ogledu dobi občutek, da je za hišo dobro poskrbljeno, bo veliko lažje videl tudi njene prednosti. Pred objavo oglasa se zato po domu sprehodite, kot bi ga videli prvič. Poglejte vhod, vrt, kopalnico, kuhinjo, tla in stene ter se vprašajte, kaj bi vas kot kupca najprej zmotilo. Prav takšne malenkosti so pogosto najcenejše za odpravo, hkrati pa lahko pomembno vplivajo na prvi vtis.

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