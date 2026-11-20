1. Družinske fotografije in osebni spominki

Družinske fotografije, otroške risbe, diplome in spominki s potovanj naredijo dom oseben in prijeten. Toda med prodajo lahko delujejo moteče. Potencialni kupec si mora namreč predstavljati, kako bi v prostoru živel sam. Če so stene polne fotografij trenutnih stanovalcev, si je to nekoliko težje predstavljati. Nepremičninski strokovnjaki z ameriške spletne strani The Spruce zato svetujejo, da pred fotografiranjem in ogledi osebne predmete pospravite. Ni jih treba zavreči, dovolj je, da jih začasno shranite v škatle.

2. Preveč stvari na kuhinjskem pultu

Kuhinjski pult, poln kavnih aparatov, opekačev, kozarcev, pošte in drugih vsakdanjih predmetov, lahko ustvari vtis neurejenosti. Še več, kupec lahko dobi občutek, da v kuhinji primanjkuje prostora za shranjevanje. Pred ogledom zato odstranite vse, česar ne potrebujete. Na pultu lahko ostane skleda s sadjem ali manjši okras, preostala površina pa naj bo čim bolj prazna. Kot svetuje britanski nepremičninski portal Rightmove, je treba pred predstavitvijo nepremičnine odstraniti odvečne predmete s kuhinjskih površin, pospraviti obutev in oblačila ter ustvariti občutek urejenega, prostornega doma.

icon-expand Preveč stvari na kuhinjskem pultu ... FOTO: Shutterstock

3. Odvečno in preveliko pohištvo

Velika sedežna garnitura, dodatni naslanjači, masivne omare in številne manjše mizice lahko prostor optično zmanjšajo. Tudi če je dnevna soba v resnici velika, bo zaradi preveč pohištva delovala utesnjeno. Pred prodajo razmislite, ali res potrebujete vsak kos pohištva. Odvečne stole, manjše omarice in druge kose lahko začasno shranite ali podarite. Pomembno je, da kupec vidi velikost prostora, prehode med pohištvom in možnosti razporeditve. Prostor naj ne bo popolnoma prazen, vendar mora omogočati nemoteno gibanje.

Preberi še Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce

4. Težke zavese, ki zastirajo naravno svetlobo

Temne, debele zavese lahko naredijo prostor manj svetel in manj vabljiv. Če zastirajo večino okna, je lahko soba videti manjša, kot je v resnici. Pred ogledom jih odgrnite, dvignite žaluzije in poskrbite, da skozi okna pride čim več dnevne svetlobe. Če so zavese stare, poškodovane ali izrazito vpadljive, razmislite o njihovi začasni odstranitvi. Svetli prostori so praviloma prijetnejši za ogled, čista okna pa dodatno poudarijo naravno svetlobo.

5. Čevlji, plašči in nered v predsobi

Predsoba je prvi prostor, ki ga kupec zagleda ob vstopu v dom. Če ga pričakajo kup čevljev, obešalniki, polni jaken, torbe in različni predmeti, prvi vtis ne bo najboljši. Britanski nepremičninski portal Zoopla v nasvetih za pripravo doma na oglede poudarja, da morajo biti prostori urejeni, vendar še vedno delovati prijetno in domače. V predsobi zato pustite le nekaj obešalnikov, odstranite odvečno obutev in pospravite vse, kar ovira prehod. Če imate manjšo predsobo, je še posebej pomembno, da ne deluje prenatrpano.

icon-expand Predsoba je prvi prostor, ki ga kupec zagleda ob vstopu v dom. FOTO: Shutterstock

6. Pripomočki za hišne ljubljenčke in neprijetne vonjave

Hišni ljubljenčki so del družine, vendar vsi kupci niso ljubitelji živali. Nekatere motijo dlake, druge vonjave, tretji pa imajo alergije. Pred ogledom pospravite posode za hrano in vodo, igrače, ležišča ter mačje stranišče. Posebno pozornost namenite preprogam, oblazinjenemu pohištvu in zavesam, v katerih se lahko zadržujejo vonjave. Prostore dobro prezračite in po potrebi temeljito očistite tekstil. Močnih dišav ne uporabljajte za prikrivanje neprijetnih vonjav, saj lahko pri kupcih vzbudijo še več vprašanj.

7. Poškodovani predmeti in zanemarjene podrobnosti

Počena stikala, odstopajoče letve, poškodovani ročaji, razmajane kljuke in odstopajoča barva na stenah so majhne pomanjkljivosti, ki jih kupci hitro opazijo. Vsaka zase morda ni razlog za zavrnitev nepremičnine, vendar lahko več takšnih podrobnosti ustvari vtis, da dom ni bil dobro vzdrževan. Nepremičninski strokovnjaki iz podjetja Knight Frank svetujejo, da pred prodajo najprej poskrbimo za temeljito čiščenje in manjša popravila. Posebej pomembno je, da so urejeni kuhinja, kopalnica, omare in druge površine, ki jih bodo kupci med ogledom podrobneje pregledali.

Preberi še Če imate doma te stvari, ste najverjetneje zelo bogati

8. Stare preproge in obrabljeno posteljno perilo

Preproge z madeži, obrabljeni okrasni vzglavniki in posteljnina, ki je že izgubila prvotno svežino, lahko pokvarijo videz sicer lepo urejenega prostora. Če so preproge poškodovane ali močno obrabljene, jih pred prodajo odstranite. V spalnici uporabite čisto posteljnino v umirjenih barvah, posteljo lepo uredite, v kopalnici pa zamenjajte stare brisače s svežimi. Ni treba kupovati dragega novega tekstila. Že nekaj preprostih sprememb lahko prostor naredi precej bolj urejen in privlačen.

Zakaj se priprava doma pred prodajo splača?

Pri prodaji nepremičnine lahko veliko dosežete že z dobrim pospravljanjem, čiščenjem in premišljeno razporeditvijo pohištva. Drage prenove niso vedno potrebne. Pomembneje je, da kupec ob vstopu vidi svetel, urejen in dobro vzdrževan dom. Da ima takšna priprava lahko tudi merljiv učinek, kaže poročilo ameriškega združenja National Association of REALTORS iz leta 2025. Kar 83 odstotkov nepremičninskih posrednikov, ki zastopajo kupce, je ocenilo, da opremljanje in priprava doma za prodajo kupcem olajšata predstavljanje nepremičnine kot njihovega prihodnjega doma. Skoraj polovica posrednikov prodajalcev pa je pri pripravljenih nepremičninah opazila krajši čas prodaje. Preden torej objavite oglas za prodajo hiše ali stanovanja, si vzemite nekaj časa za pregled prostorov. Pospravite osebne predmete, odstranite odvečno pohištvo, očistite površine in poskrbite za prijeten vonj. Cilj ni, da dom izgubi svojo toplino, temveč da bodoči lastnik v njem lažje vidi svoj novi začetek.

Preberi še Tako lahko barva fasade dvigne vrednost vašega doma