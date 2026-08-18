Prva hiša že pri 20 letih

Zendaya je leta 2016 za približno 1,4 milijona dolarjev (1,2 milijona evrov) kupila hišo v južni Kaliforniji. Sredozemsko navdihnjena nepremičnina ima pet spalnic in pet kopalnic, med posebnostmi pa je tudi zasebno dvigalo. Po podatkih revije Architectural Digest je Zendaya hišo še vedno ohranila v svojem nepremičninskem portfelju. Takrat je bila stara šele 20 let, zato je bila naložba precejšen korak za mlado igralko, ki je svojo kariero šele dobro postavljala na noge.

icon-expand Tom Holland in Zendaya FOTO: AP

Posestvo z bazenom in hišo za goste

Leta 2019 je sledila precej večja naložba. Zendaya je za približno 3,97 milijona dolarjev (3,42 milijona evrov) kupila obsežno posestvo v Encinu. Kot piše Robb Report, glavna hiša meri približno 475 kvadratnih metrov in ima šest spalnic ter sedem kopalnic. Na zemljišču so še hiša za goste, bazen, več kaminov in zasebne poti. Nepremičnina je bila nekaj časa ponujena tudi za najem, vendar jo je igralka pozneje umaknila s trga.

icon-expand Posestvo z bazenom in hišo za goste. FOTO: Profimedia

Luksuzno stanovanje v New Yorku

Zendaya ima nepremičnino tudi na vzhodni obali. Leta 2020 je za približno 4,9 milijona dolarjev (4,22 milijona evrov) kupila stanovanje v prestižni stolpnici Quay Tower v Brooklynu. Po podatkih portala Country & Town House stanovanje meri približno 190 kvadratnih metrov in ima tri spalnice. Stavba ponuja številne dodatke, med drugim fitnes, strešne terase in neposreden dostop do območja Brooklyn Heights.

icon-expand Luksuzno stanovanje v New Yorku FOTO: Profimedia

Dom, ki ga deli s Tomom Hollandom

Največ pozornosti pa vzbuja hiša v Veliki Britaniji. Tom Holland jo je kupil leta 2018, še preden je njuno razmerje postalo javno. Po večletni prenovi se je leta 2023 vanjo preselila tudi Zendaya. Architectural Digest navaja, da ima londonska hiša šest spalnic, domači kino in telovadnico. Po prenovi naj bi bila vredna približno 4,7 milijona dolarjev (več kot 4 milijone evrov). Zanimivo je, da hiša ni bila prvotno kupljena kot njun skupni dom. Holland jo je kupil sam, pozneje pa je postala njuno skupno zatočišče, daleč od hollywoodskega vrveža.

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Najnovejša pridobitev ob hiši

Zendaya je letos svoj kalifornijski portfelj še povečala. Po poročanju Yahoo News je februarja 2024 za nekaj več kot dva milijona dolarjev (več kot 1,7 milijona evrov) kupila hišo tik ob svoji nepremičnini v Hollywood Hillsu. Hiša je manjša od njene glavne nepremičnine, vendar ima približno 275 kvadratnih metrov bivalne površine, štiri spalnice, dve kopalnici in precej zasebno zemljišče z vrtom, kamnitimi potmi ter ribnikom. Sosednja nepremičnina je še posebej zanimiva, saj ji omogoča, da postopoma povečuje zasebnost svojega hollywoodskega doma. Kot poroča Robb Report, je Zendayin nepremičninski portfelj v ZDA zdaj vreden več kot 20 milijonov dolarjev (17,25 milijona evrov), če upoštevamo znane nakupne cene. Zendaya pa ni pozabila niti na družino. Leta 2022 je za približno 1,9 milijona dolarjev (1,64 milijona evrov) kupila hišo v Los Angelesu, ki je bila namenjena njenemu očetu Kazembeju Ajamu Colemanu. Nepremičnina ima pet spalnic, pet kopalnic, bazen in prostor za druženje na prostem.

icon-expand Zendaya pa ni pozabila niti na družino. FOTO: Profimedia

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