1. Svetli naravni toni, ki posnemajo obalo

Prvi korak do mediteranskega občutka je barvna paleta. Strokovnjaki za notranje oblikovanje poudarjajo, da so značilne barve sredozemskega sloga bela, peščena bež, svetlo siva in nežni modri odtenki, ki spominjajo na morje in nebo. Namesto temnih in težkih barv izberite svetle stene ali vsaj svetle tekstilne dodatke, kot so blazine in zavese. Takšna barvna kombinacija ustvari občutek zračnosti in odprtosti, kar je značilno za obmorske hiše. Svetli prostori tudi psihološko delujejo bolj umirjeno, saj spodbujajo občutek sprostitve in povezanosti z naravo.

icon-expand Svetli naravni toni, ki posnemajo obalo FOTO: Adobe Stock

2. Naravni materiali, ki prinašajo toplino

Drugi ključni element mediteranskega sloga so naravni materiali. Les, lan, bombaž, ratan in kamen ustvarjajo občutek pristnosti in povezanosti z naravo. Kot navajajo notranji oblikovalci iz revije Elle Decoration, je ravno kombinacija grobih naravnih tekstur in svetlih barv tista, ki ustvari značilen "počitniški" občutek doma. Lesena mizica, pletena košara ali lanene zavese lahko popolnoma spremenijo vzdušje prostora. Dodatek naravnih materialov ni le estetski, temveč tudi funkcionalen. Po poročanju strokovnjakov za bivalno okolje iz portala The Spruce naravni materiali izboljšujejo občutek udobja in zmanjšujejo vizualni stres v prostoru.

icon-expand Drugi ključni element mediteranskega sloga so naravni materiali. FOTO: Shutterstock

3. Svetloba in rastline kot srce mediteranskega doma

Tretji element, ki ga nikakor ne smemo spregledati, je svetloba. Mediteranski interierji so znani po obilici naravne svetlobe, zato je pomembno, da okna ostanejo čim bolj odprta in zračna. Če naravne svetlobe ni dovolj, oblikovalci iz revije House Garden priporočajo uporabo toplih svetil z mehko rumeno svetlobo, ki posnema sončni zahod. Poleg svetlobe imajo pomembno vlogo tudi rastline. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, mediteranski občutek najlažje ustvarimo z rastlinami, kot so oljke, sivka, rožmarin in fikusi, ki prostoru dodajo svežino in vonj po naravi. Takšna kombinacija svetlobe in zelenja ustvarja občutek, kot da ste stalno na počitnicah ob morju.

icon-expand Tretji element, ki ga nikakor ne smemo spregledati, je svetloba. FOTO: Adobe Stock

Mediteranski občutek kot način življenja, ne le dekor

Mediteranski slog ni le vizualna ureditev prostora, temveč tudi občutek umirjenosti in preprostosti. Notranji oblikovalci iz revije Vogue Living poudarjajo, da gre za filozofijo bivanja, ki spodbuja manj nereda, več naravnih materialov in več svetlobe. Če v dnevni sobi združite svetle barve, naravne materiale in dobro osvetlitev, boste ustvarili prostor, ki ne le lepo izgleda, temveč tudi vpliva na vaše počutje. Vsak dan bo vsaj malo spominjal na obalo, sonce in poletno brezskrbnost.