Rešitev ni nujno v predelnih stenah. Z nekaj premišljenimi prijemi lahko različne funkcije prostora jasno ločimo, ne da bi izgubili občutek odprtosti. Preproge, svetila, kuhinjski otok, pohištvo in zavese so odlični pomočniki pri ustvarjanju prijetnih kotičkov, ki skupaj tvorijo usklajen in udoben dom.

Preproga kot nevidna meja med posameznimi kotički

Preproga je eden najpreprostejših načinov za vizualno razmejitev odprtega prostora. V dnevni sobi lahko z njo določimo območje za počitek in druženje. Če jo položimo pod klubsko mizico in sedežno garnituro, ustvarimo zaokroženo celoto, ki se jasno razlikuje od jedilnega dela. Pri izbiri bodimo pozorni predvsem na velikost in barvo. Premajhna preproga se lahko v velikem prostoru izgubi, dovolj velika pa lepo poveže pohištvo. Z nevtralnimi odtenki ustvarimo umirjen videz, z izrazitejšimi vzorci pa prostoru dodamo nekaj značaja. Preproga ima tudi praktično vlogo, saj prostoru doda mehkobo, toplino in izboljša akustiko. Prav takšne podrobnosti odločajo o tem, ali bo prostor zgolj lep ali tudi zares prijeten za vsakodnevno bivanje. Tudi pri Rutarju poudarjajo, da se udobje začne pri premišljeni izbiri elementov, ki skupaj ustvarijo prijetno bivalno okolje.

icon-expand Preproga je eden najpreprostejših načinov za vizualno razmejitev odprtega prostora FOTO: Arhiv naročnika

Svetila, ki ustvarijo različna vzdušja

Svetloba je eden najmočnejših pripomočkov pri oblikovanju odprtega prostora. Namesto enega osrednjega svetila je bolje izbrati več različnih virov svetlobe, ki ustrezajo posameznim funkcijam. Tako lahko vsak kotiček dobi svoje vzdušje, ne da bi ga fizično ločili od preostalega prostora. Nad jedilno mizo se odlično obnese viseče svetilo, ki poudari prostor za obedovanje. Kuhinja potrebuje dobro delovno osvetlitev, dnevni del pa lahko dopolnimo s stoječo svetilko ob sedežni garnituri ali nežnejšo ambientalno svetlobo. Svetila naj se med seboj stilsko dopolnjujejo, čeprav niso nujno enaka. S premišljeno izbiro oblik in materialov ustvarimo povezano celoto. Prava osvetlitev namreč ne poskrbi le za vidljivost, temveč pomembno vpliva tudi na občutek udobja.

Kuhinjski otok kot povezovalni člen

Kuhinjski otok je v odprtem bivalnem prostoru veliko več kot dodatna delovna površina. Lahko postane naravna meja med kuhinjo in dnevnim delom, obenem pa ohranja občutek povezanosti. Prostor organizira, ne da bi ga zaprl. Če velikost prostora dopušča, ga lahko dopolnimo z barskimi stoli. Tako nastane prijeten kotiček za jutranjo kavo, hiter zajtrk ali klepet med pripravo večerje. Kuhinjski otok tako postane stičišče različnih vsakodnevnih dejavnosti. Pri načrtovanju je treba paziti predvsem na njegove dimenzije in položaj, saj mora med posameznimi elementi ostati dovolj prostora za nemoteno gibanje. Pri tem je dobrodošlo tudi Rutarjevo strokovno svetovanje pri načrtovanju nove kuhinje, kjer lahko stranke poiščejo rešitve, prilagojene svojim navadam, željam in prostoru.

icon-expand Kuhinjski otok je v odprtem bivalnem prostoru veliko več kot dodatna delovna površina FOTO: Arhiv naročnika

Pohištvo kot naravna ločnica

Tudi s postavitvijo pohištva lahko dosežemo veliko. Sedežna garnitura je lahko obrnjena tako, da s hrbtno stranjo nakaže mejo med dnevno sobo in jedilnico. Jedilna miza pa lahko deluje kot naravni povezovalni člen med kuhinjo in dnevnim delom. Pri večjih prostorih so uporabni tudi odprti regali in nizke omarice. Ti nakažejo prehod med posameznimi območji, hkrati pa ponudijo prostor za dodatno shranjevanje. Pomembno je le, da ne ovirajo pogleda in gibanja. Za usklajen videz poskrbimo s ponavljanjem podobnih materialov, barv in tekstur. Ni nujno, da je vse pohištvo enako, pomembno pa je, da se posamezni elementi med seboj dopolnjujejo. Pri tem lahko pomaga tudi Rutarjevo svetovanje pri načrtovanju in opremljanju bivalnega prostora, saj je pomembno, da o kuhinji, jedilnici in dnevni sobi razmišljamo kot o povezani celoti.

Zavese za več mehkobe in zasebnosti

Pri opremljanju odprtega prostora pogosto pozabimo na zavese, čeprav imajo pomembno vlogo. Velikim steklenim površinam dodajo mehkobo, ublažijo videz prostora in ustvarijo prijetnejše vzdušje. Obenem pomagajo zagotoviti zasebnost, ne da bi se morali odpovedati naravni svetlobi. Posebej priljubljene so prosojne zavese, ki čez dan prepuščajo svetlobo, a nekoliko zastrejo pogled v notranjost. Lahko jih kombiniramo z gostejšimi tkaninami, ki jih uporabimo takrat, ko si želimo več zasebnosti. Pri izbiri je pomembno, da zavese uskladimo s preprogami, svetili in pohištvom. Njihova vloga ni zgolj dekorativna, temveč prostoru dodajo toplino, teksturo in občutek domačnosti. Prav takšni detajli so pomemben del filozofije Rutar. Dom udobja.

icon-expand Izkoristite Rutarjevo strokovno svetovanje pri načrtovanju nove kuhinje FOTO: Arhiv naročnika

Skrivnost prijetnega prostora je v dobrem načrtu