Rešitev ni nujno v predelnih stenah. Z nekaj premišljenimi prijemi lahko različne funkcije prostora jasno ločimo, ne da bi izgubili občutek odprtosti. Preproge, svetila, kuhinjski otok, pohištvo in zavese so odlični pomočniki pri ustvarjanju prijetnih kotičkov, ki skupaj tvorijo usklajen in udoben dom.
Preproga kot nevidna meja med posameznimi kotički
Preproga je eden najpreprostejših načinov za vizualno razmejitev odprtega prostora. V dnevni sobi lahko z njo določimo območje za počitek in druženje. Če jo položimo pod klubsko mizico in sedežno garnituro, ustvarimo zaokroženo celoto, ki se jasno razlikuje od jedilnega dela.
Pri izbiri bodimo pozorni predvsem na velikost in barvo. Premajhna preproga se lahko v velikem prostoru izgubi, dovolj velika pa lepo poveže pohištvo. Z nevtralnimi odtenki ustvarimo umirjen videz, z izrazitejšimi vzorci pa prostoru dodamo nekaj značaja.
Preproga ima tudi praktično vlogo, saj prostoru doda mehkobo, toplino in izboljša akustiko. Prav takšne podrobnosti odločajo o tem, ali bo prostor zgolj lep ali tudi zares prijeten za vsakodnevno bivanje. Tudi pri Rutarju poudarjajo, da se udobje začne pri premišljeni izbiri elementov, ki skupaj ustvarijo prijetno bivalno okolje.
Svetila, ki ustvarijo različna vzdušja
Svetloba je eden najmočnejših pripomočkov pri oblikovanju odprtega prostora. Namesto enega osrednjega svetila je bolje izbrati več različnih virov svetlobe, ki ustrezajo posameznim funkcijam. Tako lahko vsak kotiček dobi svoje vzdušje, ne da bi ga fizično ločili od preostalega prostora.
Nad jedilno mizo se odlično obnese viseče svetilo, ki poudari prostor za obedovanje. Kuhinja potrebuje dobro delovno osvetlitev, dnevni del pa lahko dopolnimo s stoječo svetilko ob sedežni garnituri ali nežnejšo ambientalno svetlobo.
Svetila naj se med seboj stilsko dopolnjujejo, čeprav niso nujno enaka. S premišljeno izbiro oblik in materialov ustvarimo povezano celoto. Prava osvetlitev namreč ne poskrbi le za vidljivost, temveč pomembno vpliva tudi na občutek udobja.
Kuhinjski otok kot povezovalni člen
Kuhinjski otok je v odprtem bivalnem prostoru veliko več kot dodatna delovna površina. Lahko postane naravna meja med kuhinjo in dnevnim delom, obenem pa ohranja občutek povezanosti. Prostor organizira, ne da bi ga zaprl.
Če velikost prostora dopušča, ga lahko dopolnimo z barskimi stoli. Tako nastane prijeten kotiček za jutranjo kavo, hiter zajtrk ali klepet med pripravo večerje. Kuhinjski otok tako postane stičišče različnih vsakodnevnih dejavnosti.
Pri načrtovanju je treba paziti predvsem na njegove dimenzije in položaj, saj mora med posameznimi elementi ostati dovolj prostora za nemoteno gibanje. Pri tem je dobrodošlo tudi Rutarjevo strokovno svetovanje pri načrtovanju nove kuhinje, kjer lahko stranke poiščejo rešitve, prilagojene svojim navadam, željam in prostoru.
Pohištvo kot naravna ločnica
Tudi s postavitvijo pohištva lahko dosežemo veliko. Sedežna garnitura je lahko obrnjena tako, da s hrbtno stranjo nakaže mejo med dnevno sobo in jedilnico. Jedilna miza pa lahko deluje kot naravni povezovalni člen med kuhinjo in dnevnim delom.
Pri večjih prostorih so uporabni tudi odprti regali in nizke omarice. Ti nakažejo prehod med posameznimi območji, hkrati pa ponudijo prostor za dodatno shranjevanje. Pomembno je le, da ne ovirajo pogleda in gibanja.
Za usklajen videz poskrbimo s ponavljanjem podobnih materialov, barv in tekstur. Ni nujno, da je vse pohištvo enako, pomembno pa je, da se posamezni elementi med seboj dopolnjujejo. Pri tem lahko pomaga tudi Rutarjevo svetovanje pri načrtovanju in opremljanju bivalnega prostora, saj je pomembno, da o kuhinji, jedilnici in dnevni sobi razmišljamo kot o povezani celoti.
Zavese za več mehkobe in zasebnosti
Pri opremljanju odprtega prostora pogosto pozabimo na zavese, čeprav imajo pomembno vlogo. Velikim steklenim površinam dodajo mehkobo, ublažijo videz prostora in ustvarijo prijetnejše vzdušje. Obenem pomagajo zagotoviti zasebnost, ne da bi se morali odpovedati naravni svetlobi.
Posebej priljubljene so prosojne zavese, ki čez dan prepuščajo svetlobo, a nekoliko zastrejo pogled v notranjost. Lahko jih kombiniramo z gostejšimi tkaninami, ki jih uporabimo takrat, ko si želimo več zasebnosti.
Pri izbiri je pomembno, da zavese uskladimo s preprogami, svetili in pohištvom. Njihova vloga ni zgolj dekorativna, temveč prostoru dodajo toplino, teksturo in občutek domačnosti. Prav takšni detajli so pomemben del filozofije Rutar. Dom udobja.
Skrivnost prijetnega prostora je v dobrem načrtu
Čeprav se zdi razdelitev odprtega prostora predvsem vprašanje izbire pohištva in dodatkov, se najboljše rešitve začnejo že pri načrtovanju. Razmisliti je treba o vsakodnevnih navadah, potrebah po shranjevanju, velikosti pohištva in poteh, po katerih se gibljemo.
Posamezne dele je smiselno načrtovati skupaj, saj izbira kuhinjskega otoka vpliva na postavitev jedilnice, velikost sedežne pa na prehode. Zato je koristno na prostor pogledati kot na celoto. Rutarjevi svetovalci pri tem pomagajo povezati želje, možnosti tlorisa in potrebe posameznika ter poiskati ustrezne rešitve. Vsega pohištva pri tem ni treba kupiti naenkrat, pomembno je, da je celota premišljeno načrtovana, opremljanje pa lahko poteka postopoma.
Odprt bivalni prostor je namreč veliko več kot skupek kuhinje, jedilnice in dnevne sobe. Je prostor, kjer se začnejo jutra, odvijajo družinski pogovori in končujejo naporni dnevi. Ko ima vsak kotiček svojo funkcijo, vsi skupaj pa delujejo povezano, postane bivanje preprostejše in prijetnejše. Bistvo udobnega doma ni popolnost na fotografiji, temveč prostor, v katerem se dobro in udobno počutimo vsak dan.