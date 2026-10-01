Jesenski vetrovi pogosto razkrijejo težave, ki jih poleti sploh ne opazimo. Med njimi je tudi značilno žvižganje ali piskanje pri oknih. Če ste ga že slišali, ga nikar ne odpišite kot običajen spremljevalni zvok slabega vremena. Po besedah strokovnjakov za vzdrževanje domov je takšen zvok pogosto prvi znak, da okno ne tesni več tako dobro, kot bi moralo.
Zakaj okno 'žvižga'?
Ko močan veter pritiska na zunanjost hiše ali stanovanja, nastane razlika v zračnem tlaku. Če so v okvirju okna drobne razpoke ali obrabljena tesnila, začne zrak prehajati skozi ozke odprtine, pri čemer nastane značilen visok zvok.
Najpogostejši krivci so:
- dotrajana ali poškodovana tesnila,
- razpokano tesnilno maso okoli okvirja,
- slabo zaprto ali nepravilno zaklenjeno okno.
Kaj lahko storite sami?
Dobra novica je, da je rešitev pogosto precej preprosta. Najprej preverite, ali se okno popolnoma zapre in zaklene. Nato preglejte tesnila ter poiščite morebitne razpoke okoli okvirja.
Če opazite poškodovano tesnilno maso, jo je smiselno zamenjati, prav tako obrabljena tesnila. Strokovnjaki poudarjajo, da prav zgodnje odkrivanje takšnih težav prepreči bistveno dražja popravila pozneje.
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