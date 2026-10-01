Jesenski vetrovi pogosto razkrijejo težave, ki jih poleti sploh ne opazimo. Med njimi je tudi značilno žvižganje ali piskanje pri oknih. Če ste ga že slišali, ga nikar ne odpišite kot običajen spremljevalni zvok slabega vremena. Po besedah strokovnjakov za vzdrževanje domov je takšen zvok pogosto prvi znak, da okno ne tesni več tako dobro, kot bi moralo.

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Ko močan veter pritiska na zunanjost hiše ali stanovanja, nastane razlika v zračnem tlaku. Če so v okvirju okna drobne razpoke ali obrabljena tesnila, začne zrak prehajati skozi ozke odprtine, pri čemer nastane značilen visok zvok.

Če okno med vetrovnim vremenom žvižga ali piska, je to lahko znak obrabljenih tesnil ali drobnih razpok, skozi katere uhaja zrak.

Žvižganje ni samo nadležno. Če puščanja ne odpravite pravočasno, lahko skozi odprtine prodre vlaga. Posledice so lahko plesen, poškodovani okenski okvirji in večje toplotne izgube. To pomeni tudi višje stroške ogrevanja v hladnejšem delu leta.

Dobra novica je, da je rešitev pogosto precej preprosta. Najprej preverite, ali se okno popolnoma zapre in zaklene. Nato preglejte tesnila ter poiščite morebitne razpoke okoli okvirja.

Če opazite poškodovano tesnilno maso, jo je smiselno zamenjati, prav tako obrabljena tesnila. Strokovnjaki poudarjajo, da prav zgodnje odkrivanje takšnih težav prepreči bistveno dražja popravila pozneje.