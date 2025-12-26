Ohranjanje doma čistega in urejenega je za mnoge prava vsakodnevna borba. Med službo, obveznostmi in nenehnim pomanjkanjem časa se zdi, da se nered kopiči hitreje, kot ga uspemo pospraviti. Vendar pa profesionalni čistilec Nigel Bearman razkriva, da je skrivnost čistih domov v majhnih, premišljenih in rednih navadah, ne pa v dolgih maratonskih čistilnih akcijah. Njegove metode, ki jih povzema spletna stran Net.hr, temeljijo na enostavnih rutinskih dejanjih, ki jih lahko uvede vsak dom.

1. Nikoli ne zapustite sobe praznih rok

Bearmanova prva navada je presenetljivo preprosta: ko zapustite katerokoli sobo, s seboj vzemite nekaj, kar tja ne spada. Če v dnevni sobi opazite skodelico, ki bi morala biti v kuhinji, jo vzemite s seboj mimo grede. Ko čakate, da zavre voda ali se pečica segreje, lahko predmet že pospravite na svoje mesto. Ta rutina ne zahteva dodatnega časa, temveč le miselni premik – in v nekaj dneh boste v svojem domu zaznali manj nereda.

2. Pravilo ene minute

Z majhnimi gospodinjskimi opravili pogosto odlašamo, ker se nam zdijo nepomembna, a prav ta odlašanja povzročijo največ nereda. Bearman svetuje, da vse, kar traja manj kot eno minuto, naredite takoj: obrišite madež na kuhinjskem pultu, obesite jakno namesto da jo odložite na stol, ali vrzite nepotreben papir v koš. S tem preprečite kopičenje drobnarij, ki pozneje zahtevajo več časa. Doslednost pri majhnih korakih se dolgoročno pozna v mnogo bolj urejenem domu.

Limona in soda bikarbona

3. Čiščenje že med kuhanjem

Kuhinja je središče doma – in pogosto tudi središče nereda. Bearman poudarja, da večina kaosa nastane zato, ker pustimo, da se umazanija kopiči med kuhanjem. Če sproti brišete površine, pospravite uporabljene pripomočke ali sperete posodo, se po obroku izognete neprijetnemu prizoru razmetane kuhinje. Medtem ko se jed kuha ali peče, lahko opravite majhen del čiščenja, ki vam pozneje prihrani občutek preobremenjenosti.

4. Ukinite "predal sramu"

Skoraj vsak dom ima tisti en predal, kamor odlagamo kable, vijake, naključne predmete in izdelke, ki jih bomo "morda nekoč potrebovali". Bearman opozarja, da takšni predali ustvarijo neopazen, a stalen nered, ki ga nosimo s seboj skozi leta. Če določenega predmeta niste uporabili vsaj eno leto, ga mirno zavrzite.

Kuhinjo pospravite že med pripravljanjem hrane.

5. Vsak dan opravite večerno mini pospravljanje

Eden najučinkovitejših načinov, da se zbudite v čist dom, je desetminutno večerno pospravljanje. Pred spanjem pospravite odeje in blazine v dnevni sobi, obrišite kuhinjske površine in pospravite posodo. Takšen zaključek dneva ne zahteva veliko energije, rezultat pa je občutek reda in manj jutranjega stresa. Po Bearmanu so to rutine, ki ne vzamejo skoraj nič časa, a imajo velik učinek na splošno urejenost doma.

