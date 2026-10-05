Otroške igralne podloge so v številnih domovih nepogrešljive. Otrokom zagotavljajo mehkejšo površino za igro, hkrati pa ščitijo parket ali laminat pred praskami in udarci. Toda izkušnja enega od očetov je pokazala, da se pod njimi lahko skriva težava, na katero mnogi sploh ne pomislijo.

Ko je dvignil podlogo, ga je pričakala plesen

Oče iz Houstona je po več mesecih dvignil penasto sestavljivo podlogo, ki jo je uporabljal za otroški igralni kotiček. Pod njo je odkril obsežne zaplate plesni, ki so se ponekod razširile tudi na lesena tla. Na površini so ostali vidni temni madeži. Svojo izkušnjo je delil na družbenem omrežju X in opozoril druge starše, naj preverijo stanje pod podobnimi podlogami. Po njegovih besedah ni nikoli pomislil, da bi lahko podloga zadrževala vlago in preprečevala kroženje zraka pod njo. Na težavo ga je opozoril šele sosed.

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Zakaj se pod podlogami lahko nabira vlaga?

Težava ni nujno v sami podlogi, temveč v vlagi, ki se ujame med podlago in tlemi. Če je podloga slabo prepustna in je v prostoru povišana zračna vlaga, se lahko ustvarijo idealni pogoji za razvoj plesni. To še posebej velja, če podloge dlje časa ne premikamo in pod njo ne čistimo. Podobne težave se lahko pojavijo tudi pod preprogami z gumirano podlago, športnimi podlogami ali večjimi zaščitnimi podlogami za pohištvo.

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Znaki, da se pod podlogo nabira vlaga

Če opazite zatohli vonj, temnejše madeže ob robovih podloge ali občutek vlage na tleh, je smiselno podlogo nemudoma odstraniti in preveriti stanje pod njo. Pri plesni je pomembno hitro ukrepanje, saj se lahko razširi na večjo površino in povzroči tudi poškodbe talnih oblog.

Kako preprečiti nastanek plesni pod podlogami? Podlogo redno dvigujte Vsaj vsakih nekaj tednov podlogo odstranite in preverite, ali so tla pod njo popolnoma suha. Najbolje je, če to počnete na nekaj dni. Poskrbite za zračenje prostora Dobra izmenjava zraka pomaga preprečevati nabiranje vlage, še posebej v prostorih, kjer se otroci pogosto igrajo. Ne prezrite visoke vlage Če je v stanovanju ali hiši pogosto prisotna kondenzacija na oknih ali občutek soparnosti, je smiselno preveriti raven zračne vlage. Tla pred namestitvijo podloge popolnoma osušite Po mokrem čiščenju vedno počakajte, da se tla povsem posušijo.

Težava, ki lahko postane zelo draga

V konkretnem primeru je lastnik hiše ocenil, da bo morda moral zamenjati del lesenega poda. Kar je začelo kot preprosta zaščita tal pred otroško igro, se je tako spremenilo v potencialno drag poseg. Njegova zgodba je dober opomnik, da je tudi pod predmeti, ki jih redko premikamo, smiselno občasno preveriti stanje. Včasih se namreč največje težave skrivajo ravno tam, kjer jih najmanj pričakujemo.

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