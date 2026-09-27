Jesen je obdobje, ko se zaradi več vlage, manj zračenja in temperaturnih razlik poveča tveganje za nastanek plesni v domovih. Po navedbah ameriške Agencije za varstvo okolja (EPA) je ključni vzrok za nastanek plesni v stanovanjih presežna vlaga, zato strokovnjaki priporočajo redno zračenje in odpravljanje vseh virov zamakanja.

Težave se najpogosteje pojavijo prav na mestih, kjer se zadržujeta kondenz in vlaga. V nadaljevanju preverite 5 najbolj pogostih mest, kjer se najprej pojavijo težave. 

1. Okna in okenske police

Kondenz na oknih je pogosto eden prvih znakov previsoke vlage v prostoru, ki lahko vodi do nastanka plesni.
Kondenz na oknih je pogosto eden prvih znakov previsoke vlage v prostoru, ki lahko vodi do nastanka plesni. FOTO: Thinkstock

Kondenz na oknih je eden prvih opozorilnih znakov, da je zrak v prostoru preveč vlažen. Če kapljice vode na steklu redno opažate zjutraj, se lahko plesen kmalu pojavi na tesnilih, okvirjih ali policah pod oknom. Kondenz je pogosto povezan s previsoko zračno vlago v prostoru.

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2. Kopalnica

Topla para po prhanju ustvarja idealne pogoje za razvoj plesni. Posebej problematični so koti tuš kabin, fuge med ploščicami in območja okoli kadi. Strokovnjaki priporočajo uporabo ventilatorja oziroma intenzivno zračenje po vsakem prhanju.

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Kopalnice sodijo med najbolj tvegane prostore za razvoj plesni zaradi visoke vlage in pare.
Kopalnice sodijo med najbolj tvegane prostore za razvoj plesni zaradi visoke vlage in pare. FOTO: Dreamstime

3. Omare in garderobe

Mnogi ne vedo, da se plesen rada razvije tudi v omarah, kjer je pretok zraka slab. To velja predvsem za zunanje stene in vogale spalnic. EPA opozarja, da lahko visoka zračna vlaga povzroči nastanek plesni na oblačilih, tekstilu in lesenem pohištvu.

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4. Pod kuhinjskim koritom

Že majhno puščanje cevi lahko ustvari dovolj vlage za razvoj plesni. Ker je prostor pod koritom običajno zaprt in temen, težavo pogosto odkrijemo šele, ko se pojavi neprijeten vonj ali vidne črne lise.

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5. Klet

Kleti sodijo med najbolj ogrožene dele doma, saj se v njih pogosto zadržujeta vlaga in slabše kroži zrak. Po navedbah strokovnjakov lahko uporaba razvlaževalnika zraka bistveno zmanjša tveganje za razvoj plesni.

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Kako preprečiti nastanek plesni?

Relativna vlažnost v domu naj bo pod 60 odstotki, idealno med 30 in 50 odstotki. Redno zračenje, hitro odpravljanje puščanj in odstranjevanje kondenza so najpomembnejši ukrepi za preprečevanje težav.