Jesen je obdobje, ko se zaradi več vlage, manj zračenja in temperaturnih razlik poveča tveganje za nastanek plesni v domovih. Po navedbah ameriške Agencije za varstvo okolja (EPA) je ključni vzrok za nastanek plesni v stanovanjih presežna vlaga, zato strokovnjaki priporočajo redno zračenje in odpravljanje vseh virov zamakanja.

Težave se najpogosteje pojavijo prav na mestih, kjer se zadržujeta kondenz in vlaga. V nadaljevanju preverite 5 najbolj pogostih mest, kjer se najprej pojavijo težave.