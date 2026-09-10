Njena največja prednost je majhna teža. Ostrešje obremeni precej manj kot opečna ali betonska kritina, kar je posebej zanimivo pri prenovi starejših objektov. Toda lahka streha še ni nujno tudi preprosta streha. Pri izbiri je treba upoštevati naklon, obliko strehe, zaščito pred kondenzom, način pritrjevanja in kakovost vseh zaključnih elementov.

Pločevinasta kritina je posebej zanimiva pri prenovah

Pri zamenjavi stare kritine se pogosto pokaže, da ostrešje ni več v najboljšem stanju ali da ni bilo načrtovano za večje obremenitve. Ker je pločevinasta kritina lahka, lahko zmanjša dodatno obremenitev konstrukcije in v nekaterih primerih poenostavi prenovo. To ne pomeni, da pregled ostrešja ni potreben. Pred montažo je treba preveriti leseno konstrukcijo, ravnost strešnih ploskev, razmik letev in morebitne poškodbe zaradi vlage ali lesnih škodljivcev, saj nova kritina ne more popraviti dotrajanega ostrešja. Včasih je mogoče pločevinasto kritino namestiti brez popolne odstranitve stare strehe, vendar to ni univerzalna rešitev. Odločitev je odvisna od obstoječe kritine, konstrukcije, prezračevanja in načina pritrditve. Prednost manjše teže zato ne sme postati izgovor za preskok nujnega pregleda.

Naklon strehe določa primerno izvedbo

Pločevinaste kritine so primerne tudi za strehe z manjšim naklonom, vendar nima vsak profil enake minimalne zahteve. Pomembni so oblika plošče, način spajanja, dolžina preklopov in navodila proizvajalca. Pri položnejši strehi voda počasneje odteka, zato so pravilna izvedba stikov, tesnjenje in kakovost sekundarne kritine še toliko pomembnejši. Modela, ki je namenjen bolj strmi strehi, ni varno uporabiti pri manjšem naklonu samo zato, ker je vizualno ustrezen. Upoštevati je treba tudi obliko strehe. Preprosta dvokapnica omogoča drugačno rešitev kot streha z več frčadami, žlotami, strešnimi okni in dimniki. Bolj kot je streha razgibana, več je rezanja, obrob in mest, kjer lahko ob nepravilni izvedbi začne zamakati.

Modularna kritina ali plošče po meri?

Modularna pločevinasta kritina je sestavljena iz manjših plošč standardnih dimenzij. Njena prednost je lažje prenašanje in prilagajanje streham z bolj razgibano obliko, pri montaži je tudi manj nerodna kot zelo dolge plošče. Kritina v daljših kosih zmanjša število prečnih spojev in je praktična na večjih, enostavnih strešnih ploskvah. Zahteva pa pazljiv transport, pravilno dvigovanje in dovolj prostora za delo. Dolga plošča se lahko ob nepravilnem rokovanju zvije ali poškoduje. Trapezna pločevina je zaradi preproste oblike in dobrega razmerja med ceno ter funkcionalnostjo pogosta pri nadstreških, halah in gospodarskih objektih. Uporabna je lahko tudi na stanovanjskih objektih, če se njen videz ujema z arhitekturo hiše.

Zaščitni premaz vpliva na življenjsko dobo

Jedro pločevinaste kritine je običajno jeklena pločevina, ki jo pred korozijo varujejo kovinski in površinski zaščitni sloji. Ti vplivajo na odpornost proti vlagi, UV-sevanju, praskam in bledenju barve. Dve kritini podobnega videza se lahko zato precej razlikujeta po kakovosti in pričakovani življenjski dobi. Pri primerjavi ni dovolj pogledati samo debeline pločevine ali cene na kvadratni meter. Pomembni so vrsta zaščitnega premaza, njegovo poreklo, garancijski pogoji in okolje, v katerem bo streha. Hiša ob morju je izpostavljena drugačnim razmeram kot objekt v notranjosti države. Sol v zraku, industrijsko onesnaženje, stalna vlaga ali bližina dreves lahko povečajo obremenitev površine, zato je za takšne lokacije treba izbrati premaz, ki je namenjen zahtevnejšemu okolju. Tudi najbolj kakovosten zaščitni sloj lahko poškodujemo že med montažo. Pločevine se ne reže z orodjem, ki površino pregreva in poškoduje zaščito ob rezu. Kovinske opilke je treba po delu odstraniti, saj lahko začnejo rjaveti in na kritini pustijo madeže.

Kondenz nastaja pod kritino, ne na podlagi reklamnega materiala

Pločevina se hitro odziva na temperaturne spremembe. Ko je zunaj hladna, z notranje strani pa do nje pride topel in vlažen zrak, se lahko na spodnji površini pojavijo kapljice kondenzata. To ni nujno napaka materiala. Običajno kaže, da strešni sestav nima pravilno urejenega prehajanja vlage, sekundarne kritine ali prezračevalnega kanala. Pri stanovanjskih hišah je zato pomembna celotna sestava strehe: notranja parna ovira, toplotna izolacija, paroprepustna folija in prezračevanje pod kritino, posamezni sloji morajo delovati skupaj, sicer se lahko vlaga zadržuje v izolaciji ali leseni konstrukciji. Za nekatere neogrevane objekte in nadstreške je na voljo pločevina s protikondenznim filcem, ki začasno zadrži kapljice in jih ob ugodnih pogojih ponovno odda v zrak. Filc pa ni nadomestilo za pravilno zasnovano izolirano streho na bivalnem objektu.

Je pločevinasta streha med dežjem res glasna?

Zvok dežja na neizoliranem pločevinastem nadstrešku je lahko izrazit, pri pravilno izvedeni strehi stanovanjske hiše pa na glasnost močno vplivajo vsi sloji pod kritino. Toplotna izolacija, deske, folije in notranje obloge zvok ublažijo. Pločevinasta kritina na dobro sestavljeni strehi zato ni nujno moteče glasnejša od drugih rešitev. Če bo pod streho spalnica ali mansardno stanovanje, je akustiko smiselno obravnavati že pri načrtovanju. Težave je veliko lažje preprečiti z ustrezno sestavo strehe kot jih reševati po končani montaži.

Lahka kritina mora biti pravilno pritrjena

Majhna teža zmanjša obremenitev ostrešja, hkrati pa pomeni, da je pri močnem vetru zelo pomembno pravilno pritrjevanje. Vrsta, število in razporeditev vijakov se določijo glede na model kritine, podlago in pričakovane obremenitve. Posebno pozornost zahtevajo robovi, sleme in vogali, kjer so sile vetra lahko večje. Montaža po občutku ali varčevanje pri številu pritrdilnih mest lahko povzroči dvigovanje plošč in poškodbe strehe. Na območjih z več snega je treba preveriti tudi nosilnost ter pravilno razporediti snegolove. Sneg lahko s gladke pločevinaste površine zdrsne nenadoma, zato morajo biti zaščiteni vhodi, poti, parkirišča in drugi deli ob objektu.

Streha ni samo cena kritine na kvadratni meter

Oglaševana cena pločevine predstavlja samo del celotne investicije. Končni strošek vključuje še slemenjake, obrobe, vijake, folije, prezračevalne elemente, snegolove, transport in montažo. Pri razgibani strehi lahko pomemben del stroška predstavljajo prav zaključki. Slabo izdelana obroba okoli dimnika ali v žloti lahko povzroči več težav kot sama strešna plošča. Pri primerjanju ponudb zato preverite, kaj je dejansko vključeno. Nižja cena materiala ni nujno cenejša streha, če je treba pozneje posebej naročiti dodatke ali reševati manjkajoče elemente.

Dobro izbrana pločevinasta kritina zahteva malo vzdrževanja

Pločevinaste strehe ni treba redno barvati samo zato, ker je izdelana iz kovine. Kakovosten tovarniški premaz je zasnovan za dolgotrajno izpostavljenost vremenu, vseeno pa je streho priporočljivo občasno pregledati, zlasti po močnem vetru, toči ali obilnem sneženju. Odstraniti je treba listje in drugo umazanijo, ki se nabira v žlotah ali pri odtokih, ter preveriti obrobe, vijake in snegolove. Če se površina poškoduje, je smiselna pravočasna sanacija z materialom, ki ga priporoča proizvajalec. Majhna praska sama po sebi še ne pomeni, da je treba zamenjati ploščo, zanemarjena poškodba pa lahko sčasoma postane mesto korozije.

Pločevinasta kritina naj bo izbrana za konkretno streho

Pločevinasta kritina je lahko odlična rešitev za družinsko hišo, še posebej pri prenovi ali strehi z manjšo dovoljeno obremenitvijo. Primerna je tudi za novogradnje, nadstreške, garaže in večje gospodarske objekte. Toda odločitev ne sme temeljiti samo na majhni teži in privlačni ceni; najprej je treba poznati naklon, dimenzije in obliko strehe, stanje konstrukcije ter vremenske obremenitve na lokaciji, šele nato je mogoče izbrati primeren profil, zaščitni premaz in način montaže. Za čim lažji nakup preverite tudi ta članek s primerjavo ponudnikov strešnih kritin.

Pogosta vprašanja o pločevinasti kritini