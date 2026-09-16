Modra ustvarja občutek miru

Med barvami, ki jih oblikovalci najpogosteje povezujejo z umirjenim domom, je svetla modra. Nežnejši, nekoliko zamegljeni modri odtenki lahko prostoru dodajo občutek zračnosti, zato so posebej primerni za spalnice, kopalnice in prostore z manj naravne svetlobe. Kot piše The Spruce, notranja oblikovalka Rebekah Murphy med sproščujočimi izbirami izpostavlja mehko, megleno modro, ki je dovolj izrazita, da prostoru doda značaj, vendar ne prevlada nad pohištvom in drugimi elementi. Pri modri je pomemben tudi podton. Zelo hladna modra lahko deluje precej ostro, medtem ko modra s sivimi ali rahlo zelenimi podtoni ustvari mehkejši videz.

icon-expand Modra ustvarja občutek miru. FOTO: Shutterstock

Žajbljevo zelena prinese naravo v dom

Zelena je še ena izmed barv, ki se pogosto pojavlja pri umirjenih notranjih ureditvah. Posebej priljubljeni so nežni žajbljevi in drugi pridušeni zeleni odtenki. Takšne barve lahko uporabimo v spalnici, dnevni sobi, kuhinji ali delovnem prostoru. Po podatkih House Beautiful oblikovalci pri ustvarjanju sproščujočih prostorov posegajo tudi po globljih zelenih in zeleno-sivih odtenkih, ki prostoru dodajo občutek prizemljenosti. Zelena je zanimiva tudi zato, ker jo lahko povežemo z naravnimi materiali. Les, lan, volna, keramika in rastline se z njo zelo dobro ujemajo.

icon-expand Žajbljevo zelena prinese naravo v dom FOTO: Adobe Stock

Topla bela je bolj prijetna od hladne

Bela se zdi kot najbolj varna izbira, vendar niso vsi beli odtenki enaki. Čista, hladna bela lahko v nekaterih prostorih deluje sterilno ali hladno. Notranji oblikovalci zato pogosto priporočajo bele odtenke s toplim podtonom, ki prostoru dodajo mehkobo. Homes & Gardens med prijetnimi in pomirjujočimi možnostmi izpostavlja več toplih, nežnih odtenkov bele, ki jih je mogoče kombinirati z različnimi slogi opreme. Takšna bela je posebej uporabna v dnevnih sobah, kuhinjah in jedilnicah, kjer želimo veliko svetlobe, vendar ne želimo občutka hladnosti.

icon-expand Topla bela je bolj prijetna od hladne FOTO: Adobe Stock

Peščeni in bež odtenki so varna izbira

Če vam zelena ali modra nista pri srcu, lahko mirno posežete po toplih nevtralnih barvah. Bež, peščena, kremasta in nežno siva ustvarjajo umirjeno ozadje, ki ga je mogoče dopolniti skoraj s katerim koli pohištvom. Pri tem je bolje izbrati barvo z nekoliko bolj zapletenim podtonom kot povsem nevtralno sivo. The Spruce med priporočili oblikovalcev izpostavlja tudi tako imenovane gobaste odtenke, ki združujejo sive in rjavkaste tone. Takšna barva je dovolj nevtralna, da ne prevzame prostora, hkrati pa je toplejša od klasične sive.

icon-expand Peščeni in bež odtenki so varna izbira. FOTO: Adobe Stock

Tudi temnejše barve so lahko sproščujoče

Umirjen dom ne pomeni nujno belih sten in pastelnih barv. House Beautiful med sproščujočimi izbirami navaja tudi temno mornarsko modro, temno zeleno-sivo in druge globlje odtenke. Takšne barve lahko prostor naredijo bolj intimen in ustvarijo občutek zavetja. Pri tem je pomembno, da jih uporabimo premišljeno. Temnejša barva je lahko odlična izbira za spalnico, knjižnico ali manjši prostor, kjer želimo ustvariti bolj zavit in prijeten občutek. Če je prostora malo in je naravne svetlobe malo, pa je smiselno pred barvanjem preveriti vzorec na steni. Barva se namreč čez dan lahko precej spreminja.

icon-expand Tudi temnejše barve so lahko sproščujoče. FOTO: Shutterstock

Za spalnico so najbolj primerni mehki odtenki

Spalnica je prostor, kjer ima izbira barve še posebej pomembno vlogo. Namen prostora je počitek, zato lahko zelo izrazite in kričeče barve hitro postanejo moteče. Homes & Gardens je pri pogovorih z notranjimi oblikovalci med priljubljenimi izbirami za spalnice našel predvsem modro-zelene odtenke, toplo belo, nežno rožnato, modro, taupe in svetlo bež. To pa ne pomeni, da mora biti spalnica dolgočasna. Umirjeno barvo lahko popestrimo z lesenim pohištvom, tekstilom, vzorčastimi zavesami ali nekaj izrazitejšimi dodatki.

icon-expand Za spalnico so najbolj primerni mehki odtenki. FOTO: Shutterstock

V dnevni sobi lahko uporabite tudi globlje tone

Dnevna soba dopušča nekoliko več svobode. Če želite prostor, v katerem se boste po koncu dneva lahko sprostili, so dobra izbira pridušena modra, mehka zelena, topla siva ali peščena. Pri tem ni treba prebarvati vseh sten. Globlja barva lahko poudari eno steno, nišo ali določeno arhitekturno posebnost prostora. Tudi kombinacija več podobnih odtenkov lahko deluje zelo elegantno. Na primer svetlejša peščena na stenah, nekoliko temnejši tekstil in naravni les ustvarijo umirjeno celoto brez občutka monotonosti.

icon-expand V dnevni sobi lahko uporabite tudi globlje tone. FOTO: Adobe Stock

Pred barvanjem preverite barvo na steni

Ena najpogostejših napak pri izbiri barve je odločanje samo na podlagi majhnega barvnega vzorca. Svetloba lahko videz barve precej spremeni. Isti odtenek je lahko zjutraj videti drugače kot zvečer, drugačen pa bo tudi ob umetni svetlobi. Benjamin Moore zato pri izbiri pomirjujočih barv poudarja pomen osebnega občutka in svetlobe v prostoru. Med njihovimi priporočili so različni nežni modri, zeleni, topli nevtralni in umazano beli odtenki. Najbolje je, da barvo preizkusite neposredno na steni in jo opazujete ob različnih urah dneva.

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Ni pomembna samo barva

Tudi najlepši pomirjujoči odtenek ne bo ustvaril sproščenega doma, če je prostor prenatrpan ali v njem ni dovolj prijetnih materialov. Notranji oblikovalci zato priporočajo kombiniranje umirjenih barv z naravnim lesom, lanom, mehkim tekstilom, keramiko in rastlinami. The Spruce posebej poudarja, da lahko naravni materiali, kot so les, lan in kovinski detajli v bolj umirjenih tonih, še dodatno poudarijo občutek miru. Pri izbiri barve zato ne razmišljajte samo o tem, katera je trenutno moderna. Pomembneje je, kako se ujema s svetlobo, pohištvom in materiali, ki jih že imate doma. Če želite prostor, v katerem boste lažje odložili vsakodnevni vrvež, vam ni treba slediti zapletenim trendom. Nežna modra, žajbljevo zelena, topla bela, peščena ali gobasta barva so lahko zelo dobra osnova. Najboljša izbira pa je tista, ob kateri se boste sami počutili dobro – saj je prav to navsezadnje namen doma.

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