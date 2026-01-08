Tudi nova okna so lahko nagnjena k kondenzaciji, kar posledično povzroči plesen in druge težave, ki lahko, če jih ne odpravimo pravočasno, povzročijo tudi zdravstvene težave. Na portalu Express priporočajo, da v izogib temu po okenski polici potresete nekaj sode bikarbone.
Ob prehodu na zimske temperature se v marsikaterem domu na oknih pojavi vlaga
Ko se zunanja temperatura zniža in je čas za prižig ogrevanja, lahko vlaga v zraku povzroči kondenzacijo, ki se pokaže na oknih in se pogosto spremeni v plesen.
Čeprav sta najboljša načina za preprečevanje tega pojava dobro prezračevanje ter kroženje zraka in uporaba naprav za zmanjševanje vlage, kot so razvlažilniki zraka, obstaja še nekaj hitrih in preprostih načinov za zmanjšanje kondenzacijske plesni – na primer uporaba sode bikarbone.
Ta beli prah, ki ga v kuhinji pogosto uporabljamo pri peki, sicer pa je nasploh nadvse uporaben v gospodinjstvu, se kot kaže iz nekega razloga izkaže tudi pri problemu vlage in plesni.
Po mnenju strokovnjakov pri Eco Flood & Mold Remediation, ki se profesionalno ukvarjajo z odstranjevanjem plesni v domovih, soda bikarbona v kombinaciji s kisom učinkovito odstranjuje kondenzacijsko plesen.
Za Express pojasnjuje: "Običajno pozimi zaradi kondenzacije okoli oken opazite vodo (vlago). Ta voda kaplja na dno oken in vpliva na okvir in polico, kar vodi do rasti plesni, kar je frustrirajoč prizor."
Sodo bikarbono vedno nanašamo samo na okenski okvir
Soda bikarbona se izkaže kot dobro sredstvo za odstranjevanje vlage in plesni, toda ob tem velja eno opozorilo. To se glasi, da ta ne sme priti v stik s steklom. Če jo uporabimo kot naravni razvlažilec zraka za preprečevanje kondenzacije na oknih, lahko deluje odlično, dokler je ne nanašamo na samo okno. Soda bikarbona namreč nikakor ni primerna za samo čiščenje steklenih površin, saj lahko abrazivna snov opraska steklo in na njem povzroči trajno škodo, pa opozarjajo na portalu Ideal Home.
Vir: Idealhome.com, express.com
