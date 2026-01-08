Tudi nova okna so lahko nagnjena k kondenzaciji, kar posledično povzroči plesen in druge težave, ki lahko, če jih ne odpravimo pravočasno, povzročijo tudi zdravstvene težave. Na portalu Express priporočajo, da v izogib temu po okenski polici potresete nekaj sode bikarbone.

Na oknih se kot posledica kondenzacije lahko pozimi pojavlja vlaga.

Ko se zunanja temperatura zniža in je čas za prižig ogrevanja, lahko vlaga v zraku povzroči kondenzacijo, ki se pokaže na oknih in se pogosto spremeni v plesen.

Čeprav sta najboljša načina za preprečevanje tega pojava dobro prezračevanje ter kroženje zraka in uporaba naprav za zmanjševanje vlage, kot so razvlažilniki zraka, obstaja še nekaj hitrih in preprostih načinov za zmanjšanje kondenzacijske plesni – na primer uporaba sode bikarbone.

Ta beli prah, ki ga v kuhinji pogosto uporabljamo pri peki, sicer pa je nasploh nadvse uporaben v gospodinjstvu, se kot kaže iz nekega razloga izkaže tudi pri problemu vlage in plesni.

Po mnenju strokovnjakov pri Eco Flood & Mold Remediation, ki se profesionalno ukvarjajo z odstranjevanjem plesni v domovih, soda bikarbona v kombinaciji s kisom učinkovito odstranjuje kondenzacijsko plesen.

Za Express pojasnjuje: "Običajno pozimi zaradi kondenzacije okoli oken opazite vodo (vlago). Ta voda kaplja na dno oken in vpliva na okvir in polico, kar vodi do rasti plesni, kar je frustrirajoč prizor."