1. Manj okraskov, več praznične topline

Za skandinavski slog je značilno, da prostor ni prenatrpan z dekoracijo. Vsak okrasek ima svoje mesto, barve pa se med seboj lepo dopolnjujejo. Namesto da bi zapolnili vsako polico in kotiček, izberimo nekaj premišljenih dodatkov, ki bodo pritegnili pozornost. Osnova so nevtralni odtenki, kot so bela, bež, svetlo siva in naravna barva lesa. Za nekoliko bolj tradicionalen videz lahko dodamo rdeče poudarke, temno zeleno ali nekaj zlatih podrobnosti. Pomembno je, da barvna kombinacija deluje umirjeno in povezano. Kot poudarja britanska revija House & Garden, je pri švedskem prazničnem okraševanju pomembna kombinacija sveč, zelenja, tekstila in ročno izdelanih dodatkov. Prav ta preplet preprostosti in domačnosti ustvari značilen nordijski videz.

icon-expand Skandinavski božič navdušuje s preprostostjo, naravnimi materiali in toplino. FOTO: Adobe Stock

2. Naravni materiali so srce skandinavske božične dekoracije

Les, storži, suhe veje, slama, volna in lan so materiali, ki jih pogosto srečamo v nordijsko navdihnjenih prazničnih domovih. Njihova prednost je, da prostoru dodajo toplino, ne da bi ga vizualno obremenili. Na jedilno mizo lahko položimo nekaj smrekovih vejic, dodamo storže in preprost lesen svečnik. Zelo lepo so videti tudi vejice evkaliptusa ali drugih zimzelenih rastlin, ki jih povežemo z naravno vrvico. Ljubitelji ustvarjanja lahko okraske izdelajo sami. Iz slame nastanejo zvezdice, iz vejic manjši venčki, iz lesa pa preprosti obeski za praznično drevesce. Danski portal Houzz predstavlja tudi domove, v katerih družine praznične okraske in sladice pripravljajo skupaj ter pri tem uporabljajo materiale, nabrane med sprehodi v naravi.

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3. Papirnate zvezde, ki polepšajo zimske večere

Eden najbolj prepoznavnih elementov skandinavskega božiča so velike papirnate zvezde. Najpogosteje jih obesimo pred okno, kjer čez dan delujejo kot preprost okras, zvečer pa z osvetlitvijo ustvarijo prijetno svetlobno točko. Izberemo lahko bele, kremne ali rdeče zvezde, ki se lepo ujemajo z drugimi prazničnimi dodatki. Če želimo nekoliko bolj izrazit videz, obesimo več zvezd različnih velikosti, vendar pazimo, da jih ne bo preveč. Zelo priljubljeni so tudi papirnati srčki, verige in manjši okraski, ki jih lahko izdelamo sami. V danski tradiciji imajo posebno mesto prepleteni papirnati srčki, ki jih pogosto obesijo tudi na božično drevesce.

4. Topla svetloba je pomembnejša od bleščečih dodatkov

Nordijske države imajo pozimi kratke dneve in dolge večere, zato svetloba zavzema posebno mesto v prazničnem domu. Namesto močne osrednje razsvetljave izberimo več manjših svetlobnih virov. Na okensko polico postavimo svetlobno zvezdo, na komodo namizno svetilko, na jedilno mizo pa svečnike. Tudi drobne svetlobne verige lahko lepo dopolnijo zelenje ali praznično dekoracijo na polici. Pri tem izberimo toplo belo svetlobo, ki deluje mehkeje in prijetneje od hladnih belih odtenkov. Če uporabljamo prave sveče, jih nikoli ne puščajmo goreti brez nadzora in jih postavimo dovolj daleč od zaves, vejic ter drugih vnetljivih materialov.

icon-expand Osnova so nevtralni odtenki, kot so bela, bež, svetlo siva in naravna barva lesa. FOTO: Adobe Stock

5. Božično drevesce okrasimo preprosto in naravno

Skandinavsko navdihnjeno božično drevesce ne potrebuje velike količine okraskov. Lepo pride do izraza že z nekaj lesenimi obeski, papirnatimi zvezdicami, slamnatimi figuricami in toplimi svetlobnimi verigami. Izbiramo lahko med naravno zelenim drevescem in nekoliko bolj sodobno različico z belimi, bež ter lesenimi okraski. Če nam je všeč tradicionalnejši videz, dodajmo rdeče papirnate srčke ali manjše rdeče pentlje. Pomembno je tudi, da med okraski pustimo nekaj prostora. Tako posamezni dodatki pridejo bolj do izraza, drevesce pa deluje lahkotno in naravno.

6. Mehke odeje, lan in volna za občutek domačnosti

Praznični videz doma ni odvisen samo od okraskov. Veliko naredijo tudi tekstil in različne površine, ki prostoru dodajo občutek topline. Na kavč položimo volneno odejo, dodamo nekaj lanenih ali bombažnih blazin in izberimo prevleke v nevtralnih barvah. Lepo se obnesejo tudi pleteni dodatki, ki jih lahko uporabimo na naslanjaču ali ob postelji. Skandinavski slog ne pomeni, da mora biti vse belo in brez izrazitih barv. Pomembnejše je, da se materiali in odtenki med seboj dopolnjujejo. Prav različne teksture poskrbijo, da umirjeno opremljen prostor ne deluje hladno.

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7. Ne pozabimo na praznično mizo

Tudi jedilno mizo lahko okrasimo v nordijskem slogu, ne da bi potrebovali posebno praznično posodo ali drage dodatke. Dovolj je preprost prt iz naravnega materiala, nekaj zelenih vejic, svečniki in manjši sezonski okraski. Namesto velikega cvetličnega aranžmaja lahko po sredini mize razporedimo smrekove vejice, storže in nekaj manjših lesenih dodatkov. Krožnike dopolnimo s prtički v bež, beli ali temno zeleni barvi. Za bolj tradicionalen videz dodajmo papirnate zvezdice ali majhne slamnate okraske. Tako bo miza praznična, vendar ne pretirano okrašena.

icon-expand Nordijski božič ni samo slog, temveč tudi občutek. FOTO: Adobe Stock

Nordijski božič ni samo slog, temveč tudi občutek

Posebnost skandinavskega prazničnega vzdušja je predvsem v tem, da dom ni okrašen samo za fotografiranje, temveč za prijetno preživljanje časa. Mehka svetloba, naravni materiali, domače pecivo, topla odeja in nekaj skrbno izbranih okraskov pogosto naredijo več kot velika količina bleščeče dekoracije. Za takšno preobrazbo ne potrebujemo veliko denarja. Začnimo z nekaj vejicami iz narave, papirnato zvezdo in toplimi svetili. Dodajmo še najljubšo odejo in preprosto praznično dekoracijo na mizi. Tako bomo tudi v svojem domu ustvarili nekaj nordijske čarobnosti, ki bo trajala ves december.

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