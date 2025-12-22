To potrjuje tudi nedavni primer iz Maribora. V stanovanju na Korčetovi ulici se je ogenj z adventnega venčka razširil na pohištvo in skoraj v celoti uničil stanovanje. Zaradi požara je bilo poškodovano še sosednje stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 115.000 evrov. Nepazljivost je lahko vzrok za veliko materialno škodo, ogrožena pa so tudi življenja. Gasilci zato v adventnem in prazničnem času pozivajo k večji previdnosti ter podajajo nekaj ključnih napotkov za zagotavljanje požarne varnosti.

Zakaj so adventni venčki še posebej nevarni?

Adventni venčki so pogosto izdelani iz smrekovih ali borovih vej, slame in drugih naravnih materialov. Ti so sprva sveži, vendar se z dnevi hitro izsušijo in postanejo zelo vnetljivi. Goreče sveče, nameščene na takšnih venčkih, lahko ob najmanjšem prepihu ali nepozornosti povzročijo požar, ki se v zaprtih prostorih izjemno hitro razširi. Plameni sveč so še posebej privlačni za otroke, kar dodatno povečuje tveganje za nesreče.

icon-expand Sveče nikoli ne smejo goreti brez nadzora. FOTO: Adobe Stock

Na kaj morate biti pozorni pri uporabi sveč?

Sveče nikoli ne smejo goreti brez nadzora. Njihova lepota zahteva stalno pozornost. Majhnih otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne puščajte samih v prostoru, kjer gorijo sveče. Sveče postavite stran od gorljivih predmetov. Zavese, papir, praznični okraski in pohištvo naj bodo na varni razdalji. Sveče naj bodo vedno nameščene v stabilnih in negorljivih svečnikih. Vžigalice in vžigalnike shranjujte na otrokom nedostopnem mestu. Adventne venčke in cvetlične aranžmaje postavite na negorljivo podlago. Sveče pravočasno ugasnite, še preden dogorijo do okrasnih materialov, saj se smrečje sčasoma izsuši in predstavlja večjo nevarnost za vžig. Imejte pri roki osnovna sredstva za gašenje. Vedro z vodo, gasilni aparat ali gasilni sprej lahko v začetni fazi preprečijo širjenje požara. Na delovnih mestih je odprt ogenj pogosto prepovedan. Vedno upoštevajte interne predpise in pravila požarne varnosti v podjetju.

Kaj storiti v primeru požara?

Če kljub previdnosti pride do požara, je najpomembneje ostati miren in ravnati preudarno: - Poskusite pogasiti požar le, če to lahko storite varno in brez tveganja za lastno življenje. - Zaprite vrata prostora, kjer gori, da upočasnite širjenje ognja in dima. - Nemudoma zapustite stanovanje ali stavbo skupaj z vsemi družinskimi člani. - Takoj pokličite gasilce na številko 112. Adventni čas naj bo čas veselja in topline, ne tragedij. Z nekaj dodatne pozornosti in doslednim upoštevanjem osnovnih pravil požarne varnosti lahko preprečimo hude posledice, kakršne je pokazal primer iz Maribora. Sveče naj ostanejo simbol svetlobe in prazničnega miru – ne pa vzrok za nevarnost in izgubo.