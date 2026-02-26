Svetloba kot najmočnejši zaveznik prostora

Eden ključnih dejavnikov je svetloba. Kot poroča portal Forbes Home, dobro načrtovana razsvetljava, predvsem kombinacija več svetlobnih virov, zmanjšuje sence in ustvarja občutek odprtosti, zaradi česar prostor deluje večji, kot je v resnici. Prav tako kot pišejo na portalu Osher Group Interiors, naravna svetloba pomembno vpliva na zaznavanje prostora, zato priporočajo lahke, svetle zavese, ki svetlobo prepuščajo, namesto težkih tkanin, ki jo zadržujejo.

Ogledala ustvarjajo iluzijo globine

Z optičnim povečevanjem prostora je tesno povezano tudi ogledalo. Kot navaja revija Homes Gardens, ogledala odbijajo svetlobo in ustvarjajo iluzijo globine, zato lahko že en večji kos bistveno spremeni zaznavo prostora. Če je postavljen nasproti okna ali odprtega prehoda, lahko celo vizualno razširi prostor, saj razširi pogled.

Pametna izbira pohištva

Pomembno vlogo ima tudi izbira pohištva. Kot pojasnjuje Osher Group Interiors, je v manjših stanovanjih priporočljivo uporabljati večnamenske kose, denimo postelje s predali ali raztegljive mize, saj zmanjšujejo količino predmetov in sproščajo prostor. Zanimivo pa strokovnjaki opozarjajo, da preveč drobnega pohištva ni vedno najboljša rešitev. Kot piše Forbes Home, lahko nekaj večjih, premišljeno izbranih elementov ustvari bolj umirjen in prostoren vizualni vtis kot množica manjših kosov.

icon-expand Če je ogledalo postavljeno nasproti okna ali odprtega prehoda, lahko vizualno razširi prostor. FOTO: Adobe Stock

Razmišljanje v višino

Poleg talne površine velja razmišljati tudi o višini prostora. Kot navaja platforma Coohom, navpični elementi, visoke police, zavese, nameščene bližje stropu, ali stenske dekoracije usmerjajo pogled navzgor in ustvarijo občutek višjega prostora. Takšna uporaba vertikale omogoča tudi več shranjevalnih površin, ne da bi dodatno obremenili talno površino.

Lahkotnost materialov in transparentni elementi

Vizualno lahkotnost lahko dosežemo tudi z materiali. Prosojni elementi, kot so steklene mize ali akrilni stoli, zmanjšajo občutek prenatrpanosti, saj ne blokirajo svetlobe in pogleda skozi prostor. Takšni detajli lahko pomembno prispevajo k občutku zračnosti, ne da bi vplivali na funkcionalnost prostora.

Barve in občutek kontinuitete

Barve so še en pomemben dejavnik. Po poročanju revije Homes & Gardens enotna barvna shema pomaga ustvariti občutek kontinuitete, saj oko ne zazna ostrih prekinitev med površinami. Svetlejši ali nevtralni odtenki lahko prostor naredijo bolj odprt, medtem ko preveliki kontrasti pogosto ustvarjajo vizualno razdrobljenost. Priporočljivo je, da so stene, pohištvo in tekstil usklajeni v sorodnih tonih, saj to ustvari bolj umirjen in prostoren vtis.

Red in odprte površine

Nenazadnje pomembno vlogo igra organizacija. Odprte talne površine omogočajo, da pogled potuje po prostoru brez ovir, kar ustvarja občutek večje prostornosti. Tudi pohištvo na nogah, ki razkrije več tal, lahko pripomore k bolj odprtemu videzu. Manj predmetov in bolj premišljena postavitev pogosto pomenijo več kot katerikoli dekorativni trik.