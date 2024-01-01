Zima je čas, ko večina vrtnin izgubi sijaj, a obstajajo zunanje rastline, ki kljub nizkim temperaturam ohranjajo barvo in strukturo ter lahko postanejo čudovita osnova za božično dekoracijo.
Ko so darila izbrana, se pojavi vprašanje: kako jih zaviti hitro, lepo in izvirno? S tem načinom zavijanja bo vsako darilo videti še bolj posebno.
Ko se bližajo božični prazniki, naše domove napolnimo s posebnim vzdušjem. Novoletno jelko okrasimo z bleščečimi okraski, mizo krasi adventni venček, po kuhinji pa se širi vonj sveže pečenih piškotov. In prav vonji so tisti, ki v prostor prinesejo pravo praznično čarobnost, napolnijo ga s toplino, domačnostjo in spomini, ki jih želimo podoživeti vsako leto.
Si želite, da bi vaša božična zvezda vsako leto znova zablestela v polnem sijaju? Sledite preprostim navodilom, ki smo jih za vas zbrali spodaj.
Božično žito je ena najbolj prepoznavnih adventnih tradicij v srednjeevropskem prostoru, ki simbolizira novo življenje, obilje in upanje v prihajajočem letu.
Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.
Odkrijte vodilne trende prazničnega dekoriranja, od klasike in naravnih materialov do drznih barv in minimalističnega sijaja. Naučite se, kako preurediti svoj dom z detajli, ki pričajo zgodbe.
Če imate doma pokvarjene božične lučke, jih nikar ne zavrzite. Namreč marsikaj se lahko popravi, če vaše lučke v roke dobijo pravi mojstri. Brezplačna delavnica, kamor lahko prinesete pokvarjene lučke in polomljene okraske, bo potekala to sredo v Ljubljani.
Melania Trump je razkrila praznično okrasitev Bele hiše s temo Dom je tam, kjer je srce. Bela hiša je okrašena z več kot 50 drevesi, tisoči metuljev in medenjaki.
Leto je naokoli in spet je čas, da v svoj dom vnesemo nekaj božičnega čara. In le kako to storiti lepše kot z dodatki v najbolj trendovskih barvah te sezone. Preverite, katere so to.
Božična zvezda je nedvomno ena bolj priljubljenih prazničnih rastlin. Je pa ta lončnica tudi precej občutljiva, zato bodite pri nakupu pozorni na nekatere dejavnike, ki kažejo na njeno slabo stanje.
Okraski iz slanega testa so izvirno darilo, čudovit okras na smrečici in zabavna božična tradicija, ki jo lahko pripravimo skupaj z otroki.