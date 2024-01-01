Dominvrt.si
Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Praznično

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Praznično

Zima je čas, ko večina vrtnin izgubi sijaj, a obstajajo zunanje rastline, ki kljub nizkim temperaturam ohranjajo barvo in strukturo ter lahko postanejo čudovita osnova za božično dekoracijo.

Dekor

Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril

Ko so darila izbrana, se pojavi vprašanje: kako jih zaviti hitro, lepo in izvirno? S tem načinom zavijanja bo vsako darilo videti še bolj posebno.

Praznični vonji: naravne dišave za dom
Praznično

Ko se bližajo božični prazniki, naše domove napolnimo s posebnim vzdušjem. Novoletno jelko okrasimo z bleščečimi okraski, mizo krasi adventni venček, po kuhinji pa se širi vonj sveže pečenih piškotov. In prav vonji so tisti, ki v prostor prinesejo pravo praznično čarobnost, napolnijo ga s toplino, domačnostjo in spomini, ki jih želimo podoživeti vsako leto.

Tako morate skrbeti za božično zvezdo, da bo obstala celo leto
Sobne rastline

Si želite, da bi vaša božična zvezda vsako leto znova zablestela v polnem sijaju? Sledite preprostim navodilom, ki smo jih za vas zbrali spodaj.

Božično žito: pomen, setev, nega in tradicija prazničnega zelenja
Praznično

Božično žito je ena najbolj prepoznavnih adventnih tradicij v srednjeevropskem prostoru, ki simbolizira novo življenje, obilje in upanje v prihajajočem letu.

Trendi te sezone: Najlepše barvne kombinacije za božično drevo
Dekor

Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.

Praznično

Praznična dekoracija: Celovit vodnik po trendih in idejah za dom

Odkrijte vodilne trende prazničnega dekoriranja, od klasike in naravnih materialov do drznih barv in minimalističnega sijaja. Naučite se, kako preurediti svoj dom z detajli, ki pričajo zgodbe.

Brezplačna popravljalnica božičnih lučk in okraskov
Praznično

Če imate doma pokvarjene božične lučke, jih nikar ne zavrzite. Namreč marsikaj se lahko popravi, če vaše lučke v roke dobijo pravi mojstri. Brezplačna delavnica, kamor lahko prinesete pokvarjene lučke in polomljene okraske, bo potekala to sredo v Ljubljani.

Tako je Melania Trump okrasila Belo hišo
Praznično

Melania Trump je razkrila praznično okrasitev Bele hiše s temo Dom je tam, kjer je srce. Bela hiša je okrašena z več kot 50 drevesi, tisoči metuljev in medenjaki.

Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič
Praznično

Leto je naokoli in spet je čas, da v svoj dom vnesemo nekaj božičnega čara. In le kako to storiti lepše kot z dodatki v najbolj trendovskih barvah te sezone. Preverite, katere so to.

5 nasvetov, kako izbrati najlepšo božično zvezdo
Sobne rastline

Božična zvezda je nedvomno ena bolj priljubljenih prazničnih rastlin. Je pa ta lončnica tudi precej občutljiva, zato bodite pri nakupu pozorni na nekatere dejavnike, ki kažejo na njeno slabo stanje.

Praznično

Čudovite ideje za okraske iz slanega testa

Okraski iz slanega testa so izvirno darilo, čudovit okras na smrečici in zabavna božična tradicija, ki jo lahko pripravimo skupaj z otroki.

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
radič
