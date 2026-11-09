Vsako leto se ponovi ista zgodba. Trgovine se napolnijo z božičnimi okraski, reklame nas prepričujejo, da potrebujemo novo kolekcijo okraskov, svečnikov in namiznih dekoracij, družbena omrežja pa prikazujejo domove, ki spominjajo na prizore iz prazničnih katalogov. A najtoplejši domovi običajno niso tisti, v katere je bilo vloženega največ denarja. Kot poudarja hrvaški portal tportal, lahko praznično vzdušje ustvarimo že z nekaj premišljenimi spremembami. Pogosto imamo večino potrebnega že doma.

icon-expand Prva adventna svečka FOTO: Shutterstock

Prva adventna nedelja v letu 2026 je 29. novembra 2026.

Namesto desetih okraskov izberite enega, ki pritegne pogled

icon-expand Izberite manj okraskov, a naj imajo za vas in vašo družino poseben pomen. FOTO: Shutterstock

Ena najpogostejših napak je želja, da bi okrasili prav vsak kotiček doma. Rezultat so prenatrpane police in občutek vizualnega kaosa. Veliko lepši učinek dosežemo, če pozornost namenimo enemu ali dvema ključnima mestoma. Morda komodi v predsobi, klubski mizici ali polici nad jedilno mizo. Nekaj vejic zimzelenega rastlinja, sveča in nekaj izbranih okraskov pogosto ustvarijo močnejši vtis kot množica drobnih dekoracij.

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Topla svetloba je pomembnejša od dragih okraskov

icon-expand Poskrbite za mehko in toplo svetlobo v vašem domu. FOTO: Shutterstock

Ko strokovnjaki govorijo o prijetnem domu, skoraj vedno omenijo svetlobo. Tudi pri reviji Better Homes & Gardens poudarjajo, da je plastenje različnih virov svetlobe eden najhitrejših načinov za ustvarjanje občutka topline in domačnosti. Topla svetloba ustvarja občutek miru, medtem ko hladna in močno bela osvetlitev deluje bolj tehnično in manj prijetno. Namesto novih dekoracij zato raje prižgite svetlobne verige, namizne svetilke in nekaj sveč. Učinek bo presenetljivo velik.

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Narava ponuja najlepše praznične okraske

icon-expand Priprave na praznični december naj bodo v znamenju naravnih materialov. FOTO: Shutterstock

Borove veje, storži, suhe rezine pomaranč, cimetove palčke in vejice evkaliptusa so med najbolj priljubljenimi naravnimi dekoracijami. Njihova prednost je, da se lepo podajo skoraj vsakemu slogu opreme, od rustikalnega do sodobnega minimalizma. Dovolj je že večja steklena vaza z nekaj zelenimi vejami ali skleda, napolnjena s storži. Po priporočilih strokovnjakov za opremljanje domov naravni materiali prostoru dodajo teksturo, toplino in občutek povezanosti z letnim časom.

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Mehke odeje naredijo več kot nova dekoracija

icon-expand Ne pozabite na blazine in odeje v božičnem duhu. FOTO: Shutterstock

Prazničnega občutka ne ustvarjajo le okraski in venčki. Veliko vlogo imajo tudi teksture. Pletene odeje, žametne blazine, laneni prti ali mehke volnene prevleke ustvarijo občutek topline že na prvi pogled. Temno zelena, bordo, kremna in čokoladno rjava so odtenki, ki se lepo podajo v zimski čas, hkrati pa niso omejeni le na praznike in jih lahko uporabljamo vso sezono.

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Praznična miza naj bo preprosta

icon-expand Najlepše praznično vzdušje pogosto ne stane nič. Potrebujete le nekaj pravih detajlov. FOTO: Shutterstock

Lepa praznična miza ne potrebuje novih krožnikov ali dragih aranžmajev. Vejica rožmarina ob krožniku, laneni prtiček, nekaj sveč različnih višin in leseni dodatki lahko ustvarijo eleganten videz brez večjih stroškov. Pomembno je predvsem, da dekoracija ne ovira pogovora in druženja, ki sta navsezadnje bistvo prazničnih srečanj.

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Ne sledite vsakemu trendu

Vsako leto so v modi druge barve in drugi okraski. Enkrat velike žametne pentlje, drugič kovinski dodatki, tretjič povratek k tradicionalni rdeči. A dom ni modna pista. Strokovnjaki svetujejo, da izberete barve in dodatke, ki se lepo vključijo v vaš prostor, nato pa jih nadgrajujete postopoma. Tako bo dom deloval usklajeno, hkrati pa ne boste vsako leto znova kupovali vsega od začetka.

Najlepši okraski imajo zgodbo

To je verjetno nasvet, ki ga najpogosteje spregledamo. Stara steklena bunka, ki ste jo podedovali od babice. Lesen okrasek, ki so ga izdelali otroci. Spominek s potovanja. Takšni predmeti imajo pogosto veliko večjo vrednost kot najnovejše dekoracije iz trgovine. Ravno ti drobni spomini domu dajo karakter in ustvarijo občutek domačnosti, ki ga ni mogoče kupiti. In morda je prav to najlepši opomnik pred prazniki: popoln dom ni tisti, ki je videti kot iz kataloga. Popoln je tisti, v katerem se ljudje dobro počutijo.