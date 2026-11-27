Potrebujemo le nekaj osnovnega materiala, vejice različnih dreves, nekaj okrasnih dodatkov in malo ustvarjalnosti. Toda katere rastline so najprimernejše, kako jih kombinirati in na kaj moramo biti pozorni, da bo venček ostal lep čim dlje?

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Osnova adventnega venčka: zelenje je najpomembnejše

Pri izdelavi naravnega adventnega venčka je dobro začeti z izbiro zelenja. Prav vejice ustvarijo osnovo, določijo videz in poskrbijo za značilen vonj, ki ga povezujemo s prazničnim decembrom. Najpogosteje uporabljamo vejice različnih iglavcev, pri čemer ima vsaka vrsta svoje prednosti:

- Jelka je ena boljših izbir, saj njene iglice praviloma dobro vztrajajo na vejah in ne odpadajo tako hitro. Primerna je predvsem za venčke, ki jih bomo imeli v toplejših notranjih prostorih.

- Bor je zanimiv zaradi svojih daljših iglic, ki venčku dodajo nekoliko bolj razgibano in naravno teksturo. Njegove vejice so lepe tudi v kombinaciji z drugimi vrstami zelenja.

- Smreka je zaradi gostih vejic in značilnega videza zelo priljubljena, vendar ima eno slabost: v toplem in suhem prostoru lahko njene iglice precej hitro začnejo odpadati. Zato je primernejša za venčke, ki bodo postavljeni na prostem ali v hladnejšem prostoru.

- Brin je odlična izbira, kadar želimo nekoliko drugačno strukturo in izrazitejši vonj. Njegove vejice so lahko zelo dekorativne, vendar so nekatere vrste precej bodeče, zato pri delu priporočamo rokavice. Kot dodatno zelenje lahko uporabimo tudi vejice tuje, ciprese in druge zimzelene grmovnice. Z različnimi oblikami in odtenki zelenja ustvarimo zanimivo, večplastno podlago.

icon-expand Vejice ustvarijo osnovo, določijo videz in poskrbijo za značilen vonj, ki ga povezujemo s prazničnim decembrom. FOTO: Dreamstime

Kaj še potrebujemo za izdelavo?

Ko imamo izbrano zelenje, potrebujemo še osnovo oziroma obroč (kovinski, slamnati ali iz vrbovih vej), na katerega pritrdimo zelenje. Za to uporabimo cvetličarsko žico ali vroče lepilo. Venček nato okrasimo po želji. Pripravimo si lahko storže, suhe cvetove, cimetove palčke, suhe rezine pomaranč, pentlje, lesene okraske, božične bunkice in druge dodatke. Potrebujemo še škarje oziroma vrtne škarje ter nekaj ustvarjalnosti.

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Kako kombinirati različne vejice in okraske?

icon-expand Zelo lepo se obnesejo tudi posušene rezine pomaranč, cimetove palčke, zvezdasti janež, šipek in suhi cvetovi. FOTO: Shutterstock

Ena najpogostejših napak pri izdelavi venčka je, da uporabimo preveč različnih materialov, zaradi česar končni izdelek deluje prenatrpano. Lepši učinek dosežemo z dvema ali tremi vrstami zelenja, ki jih dopolnimo s premišljeno izbranimi okraski. Zanimiv videz dobimo, če kombiniramo vejice z različno dolgimi iglicami, različnimi odtenki zelene in nekoliko drugačnimi oblikami. Nekaj storžev lahko razporedimo v manjše skupine, dodamo pentljo in nekaj suhih naravnih dodatkov. Zelo lepo se obnesejo tudi posušene rezine pomaranč, cimetove palčke, zvezdasti janež, šipek in suhi cvetovi. Ti ne dodajo le barve, ampak tudi zanimivo teksturo.

icon-expand Pri izdelavi adventnega venčka ste lahko zelo kreativni. FOTO: Adobe Stock

Kako poskrbeti, da bo adventni venček ostal čim dlje svež?

Če želimo, da bo venček lep vse do božiča, moramo pozornost nameniti tudi njegovi postavitvi. Najbolj pomembno je, da ga ne postavimo neposredno ob radiator, kamin ali drug vir toplote. Topel in suh zrak namreč pospeši izsuševanje zelenja, zaradi česar vejice hitreje izgubijo svež videz. Pomaga tudi, če vejice odrežemo tik pred izdelavo. Do takrat jih lahko hranimo na hladnem, spodnje dele stebel pa postavimo v vodo. Pri venčkih, ki vsebujejo več svežega zelenja, lahko z občasnim rahlim pršenjem z vodo nekoliko upočasnimo izsuševanje, če to dopuščata uporabljena podlaga in dekoracija.

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Pozor pri nabiranju vejic v naravi

Veliko materiala za adventni venček lahko najdemo kar na vrtu ali v okolici doma. Vendar vejic ne smemo nabirati kjerkoli in brez dovoljenja. Z drevesa odstranimo le toliko vejic, kolikor jih potrebujemo, in izbiramo predvsem manj opazne dele rastlin. Uporabljamo ostre škarje, da rastline pri rezanju čim manj poškodujemo.

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Ne pozabimo na varnost pri prižiganju adventnih sveč

Adventni venček ni le dekoracija, ampak pogosto tudi prostor, na katerega postavimo štiri sveče. Prav zato moramo pri izdelavi poskrbeti za varno namestitev. Sveče naj bodo pritrjene v stabilne, negorljive svečnike, venček pa postavimo na negorljivo podlago. Vejice, pentlje, suho cvetje in drugi gorljivi okraski naj ne segajo v neposredno bližino plamena. Sveče nikoli ne smejo goreti brez nadzora, še posebej pa moramo biti previdni, ko je zelenje že suho.

icon-expand Sveče so eden najbolj priljubljenih elementov božične dekoracije FOTO: Shutterstock

Za izdelavo adventnega venčka ne potrebujemo posebnega znanja ali veliko pripomočkov. Prepustimo se domišljiji, kombinirajmo različne materiale in ustvarimo venček, ki bo odražal naš slog ter polepšal praznični dom.