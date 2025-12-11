Najbolj čaroben čas leta je tu!

V ospredju je nostalgija

Letošnji trendi se odmikajo od popolne estetike in se osredotočajo na toplino, osebnost in nostalgijo. Vaš dom naj pripoveduje zgodbe, naj bo napolnjen s spomini, ročno izdelanimi detajli in pridihom starinskega šarma. Ni cilj ustvariti popolnoma usklajen prostor, ampak takšnega, ki odraža vas in vašo zgodbo. Prisegate na klasično eleganco ali si upate eksperimentirati? Ključno je, da vaš prostor postane prava praznična oaza. Namesto strogo določene popolnosti, boste dom preobrazili v toplo, osebno svetišče. Predstavljamo vam glavne smernice, s katerimi boste dom napolnili z dušo in prazničnim duhom.

Old Money estetika

Letos se vračamo k estetiki, ki poudarja tradicijo in udobje. Ta stil, pogosto imenovan 'Old Money', uporablja bogate barve: temno zelena in globoka rdeča. Vključite kariraste vzorce, žametne trakove in tople kovinske detajle. Cilj ni muzejski prostor, ampak udoben in prefinjen ambient, poroča Žena.hr. "Zanesite se na družinsko dediščino. Iz omar potegnite stare okraske, babičin porcelan in ročno pletene nogavice," pravijo strokovnjaki po poročanju Žena.hr in poudarjajo, da ravno ti kosi z zgodbo dajo prostoru dušo.

Little Women Core trend

Trend 'Little Women Core' poudarja preprostost in sentimentalnost: uporabite sveče, kupe knjig in ročno vezane mašne za romantično in intimno vzdušje. Osredotočite se na dodajanje osebnih in vam pomembnih predmetov.

Povezanost z naravo

Povezanost z naravo ostaja močan trend v dekoraciji. Pozabite na plastične okraske; v domovih naj prevladajo naravni materiali, ki prinašajo svežino in avtentičnost. Ta rustikalen, a prefinjen slog, imenovan tudi 'Alpine Lodge', uporablja umirjeno barvno paleto: kremasti in rjavi toni v kombinaciji s temno zeleno.

Tudi drzne in nepričakovane barve

Ali mislite, da so prazniki samo za rdečo in zeleno? Previdno. Letos v domove vstopajo drzne in nepričakovane barve. Odtenki, kot so kraljevsko modra, smaragdna, rožnata ali oranžna, lahko osvežijo tradicionalno paleto. "Izberite eno nepričakovano barvo in jo uporabite v dekoraciji, da ustvarite moderen in edinstven vizualni jezik," predlaga Julien Sebban iz Uchronie.

Mašne

Absolutni hit sezone pa je seveda trend okraševanja z mašnami. Velike, bogate mašne iz žameta, satena ali lana se vežejo na veje, vence, naslonjala stolov in celo na darila. Prinašajo romantiko in igrivost v vsak kotiček. Ne bojte se eksperimentirati!

Kaj pa vi? Ste že okrasili svojo smrečico?

