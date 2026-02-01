Podarjanje vrtnic za valentinovo je čudovita tradicija, ki pa se zaradi številnih barv cvetov te rože lahko tudi zaplete. Na svetu namreč obstaja več kot 150 sort vrtnic v najrazličnejših odtenkih. Poleg tradicionalne škrlatne ali rdeče so čudovite tudi marelično oranžne ali rumene, bele, rdečkasto rožnate in celo vijoličaste ali bež. Čeprav ni dvoma, da je vsaka izmed njih nekaj posebnega, pa poleg tradicionalne rdeče obstaja tudi ena barva, ki se ji za valentinovo raje izognite.

icon-expand Ko gre za izražanje ljubezni in strasti, so rdeče vrtnice najboljša izbira. FOTO: Adobe Stock

Vsaka barva vrtnice, nosi svoj pomen

Barva cveta vrtnice s seboj nosi posebno sporočilo, pa naj bo to občudovanje, predanost ali prijateljstvo. Z rdečo za valentinovo nikoli ne boste zgrešili in je zagotovo 'najvarnejša' izbira.

Simbolični pomen rdečih vrtnic

Ko gre za izražanje ljubezni in strasti, so rdeče vrtnice najboljša izbira. Rdeča simbolizira ljubezen, lepoto, pogum, spoštovanje, romantiko in celo čestitke. Je tudi barva strasti in intimne naklonjenosti. Že od nekdaj so moški z rdečimi vrtnicami poskušali osvojiti srca svojih izbrank. Pomen rdečih vrtnic sega daleč nazaj v starogrško-rimsko mitologijo, kjer se pogosto omenjajo v povezavi z Afrodito, boginjo ljubezni. Preizkus časa so prestale tudi v viktorijanskem obdobju, ko sicer izražanje naklonjenosti in čustev ni bilo običajno – a so jih moški vseeno podarjali svojim izbrankam, in se kot simbol ljubezni obdržale vse do danes.

Rumene vrtnice v zgodovini med najbolj 'osovraženimi'

Med rumenimi sortami vrtnic najdemo kar 50 različnih odtenkov, prav vse izmed njih pa naj bi bile neprimerne za izkazovanje ljubezni. V 19. stoletju so bili rumeni cvetovi vrtnic še posebej na slabem glasu. V času kraljice Viktorije so jih namreč pogosto povezovali z ljubosumjem in nezvestobo.

Od ljubosumja do izražanja prijateljstva in naklonjenosti

Na srečo je negativni pomen rumenih vrtnic do danes v večini delov sveta že izginil in rumene vrtnice zdaj večinoma veljajo za simbol pozitivnosti in dobrih namenov. Zaradi njihove čudovite živahne barve, ki spominja na tople sončne dni, je podarjanje rumenih rož odličen način za izražanje veselja, topline in prijateljstva. Morda torej niso najbolj primerne za spodbujanje strasti, zagotovo pa so čudovite za prijatelja, starša ali drug ljubo osebo kot rojstnodnevno darilo ali zahvala.

icon-expand Šopek rumenih vrtnic ni primerno darilo za valentinovo. FOTO: Shutterstock