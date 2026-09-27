Prvi hladnejši dnevi mnoge spodbudijo, da vključijo ogrevanje, a strokovnjaki svetujejo, da si pred tem vzamete nekaj časa za temeljito čiščenje. Prah, maščoba in vlaga, ki so se nabrali čez poletje, lahko vplivajo na kakovost zraka v prostoru, neprijetne vonjave in celo na učinkovitost ogrevanja. Po priporočilih strokovnjakov za vzdrževanje domov je nekaj mest, ki si pred kurilno sezono zaslužijo posebno pozornost.
Radiatorji in prostor za njimi
Če radiatorjev niste očistili od lanske zime, se je med rebri in za njimi verjetno nabral precejšen sloj prahu. Ko radiator prvič segrejete, se lahko ta začne širiti po prostoru, kar pogosto spremlja značilen vonj po zažganem prahu.
Strokovnjaki priporočajo, da radiatorje posesate, obrišete z vlažno krpo in očistite tudi steno ter tla za njimi. Tako bo toplota lažje krožila po prostoru.
Okenske police in prezračevalne reže
Jeseni več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato postane kakovost zraka še pomembnejša. Na okenskih policah, prezračevalnih odprtinah in režah se pogosto nabira fin prah, ki ga med ogrevalno sezono hitreje vdihavamo.
Pred začetkom kurjenja preverite tudi tesnila okoli oken. Če so poškodovana ali obrabljena, lahko topel zrak uhaja iz prostora, kar povečuje stroške ogrevanja.
Kuhinjska napa
Poleti marsikdo kuha z odprtimi okni, pozimi pa napa postane pomembnejši del prezračevanja. Maščoba in umazanija v filtrih zmanjšujeta njeno učinkovitost in lahko povzročata neprijetne vonjave.
Če filtrov niste očistili že nekaj mesecev, je zdaj pravi čas za temeljito čiščenje ali zamenjavo.
Prostori okoli peči ali kamina
Če ogrevate s pečjo na drva, pelete ali imate kamin, odstranite prah in preverite okolico kurilne naprave. Nabran prah, papir ali drugi gorljivi materiali ne sodijo v bližino virov toplote.
Priporočljivo je tudi preveriti dimnik in se prepričati, da je bil pravočasno pregledan oziroma očiščen.
Omare in kotički, kjer se zadržuje vlaga
Jeseni in pozimi se zaradi slabšega prezračevanja poveča tveganje za nastanek plesni. Posebej pozorni bodite na omare ob zunanjih stenah, prostore za pohištvom ter druge manj zračne kotičke.
Če opazite vonj po zatohlem ali prve temne madeže, ukrepajte čim prej. Ko se začne ogrevalna sezona in se v domu poveča temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo, se lahko težave z vlago še poslabšajo.
Kurilna sezona ni le čas za pripravo peči ali radiatorjev. Je tudi priložnost, da odstranite prah, izboljšate kakovost zraka in odkrijete morebitne težave z vlago, prezračevanjem ali tesnjenjem. Nekaj ur čiščenja danes vam lahko prihrani precej nevšečnosti v mesecih, ko bodo okna večinoma zaprta.
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