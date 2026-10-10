Jesen je čas, ko se dnevi krajšajo, jutra postajajo hladnejša in vse pogosteje pomislimo na ogrevanje. Preden radiatorji začnejo delovati s polno močjo, je smiselno opraviti nekaj hitrih pregledov doma. Ti vam lahko prihranijo nelagodje, izboljšajo bivalno udobje in zmanjšajo toplotne izgube.
Preverite tesnila na oknih in vratih
Ena najbolj spregledanih podrobnosti so obrabljena tesnila na oknih in vratih. Sčasoma lahko izgubijo prožnost, popokajo ali se delno odlepijo. Takrat začne skozi drobne reže v prostor vdirati hladen zrak, topel pa uhajati ven. Če ob robovih oken ali vrat občutite prepih, je morda čas za zamenjavo tesnil. Gre za razmeroma poceni poseg, ki lahko občutno izboljša toplotno učinkovitost doma.
Očistite radiatorje
Med poletjem se za radiatorji in med njihovimi rebri nabere presenetljivo veliko prahu. Ko vklopimo ogrevanje, se ta začne širiti po prostoru. Poleg tega lahko umazanija nekoliko zmanjša učinkovitost oddajanja toplote. Radiatorje posesajte z ozkim nastavkom, obrišite z vlažno krpo in ne pozabite očistiti tudi prostora za njimi.
Toploti ne postavljajte ovir
Velik kavč, omarica ali težke zavese tik pred radiatorjem lahko ovirajo kroženje toplega zraka po prostoru. Zaradi tega se soba počasneje segreva, ogrevanje pa mora delovati dlje. Če je mogoče, naj bo okoli radiatorjev dovolj prostora, da lahko toplota neovirano kroži.
Ne pozabite na filtre klimatskih naprav
Vse več gospodinjstev uporablja klimatske naprave tudi za ogrevanje. Na filtrih se med letom nabere veliko prahu, kar zmanjšuje pretok zraka in učinkovitost delovanja. Pred sezono jih očistite po navodilih proizvajalca oziroma po potrebi naročite servis.
Ogrevanje preizkusite, še preden ga zares potrebujete
Ena največjih napak je, da sistem ogrevanja prvič zaženemo šele takrat, ko temperature že močno padejo. Če se pojavi težava, boste servis težko dobili takoj. Zato ogrevanje vključite pravočasno in preverite, ali vsi radiatorji delujejo pravilno, ali se pojavljajo nenavadni zvoki in ali se prostori enakomerno segrevajo.
Takšen pregled vam bo vzel manj kot eno uro, lahko pa pomeni bolj topel dom in manj neprijetnih presenečenj sredi zime.
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Vir: TPortal, Dominvrt.si
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