Zakaj je pomembno, da občutljive predmete pozimi umaknete

Kot navaja Better Homes and Gardens, lahko zimske razmere povzročijo trajne poškodbe predmetov, ki ostanejo izpostavljeni snegu, ledu in vlagi. Mraz, nihanje temperatur in dolgotrajna vlaga vplivajo na materiale tako, da se ti raztezajo, krčijo, vpijajo vodo ali celo razpadajo. Nepravilno shranjevanje lahko vodi v rjavenje, pokanje, nastanek plesni in izgubo funkcionalnosti, zato je smiselno predmete pravočasno prestaviti v notranje prostore.

Občutljivi tekstilni materiali

Kot poroča vir, so blazine in drugi tekstilni dodatki za zunanje pohištvo med najbolj ranljivimi predmeti. Tkanine, ki niso zasnovane za ekstremne vremenske razmere, hitro vpijejo vlago, kar povzroči nastanek plesni in neprijetnih madežev. Podobno velja za zunanje preproge, ki se lahko zaradi snega in soli poškodujejo ter izgubijo strukturo. Zato je priporočljivo, da jih pred zimo pospravite v suh prostor ali zaščitite z neprepustnimi prevlekami.

icon-expand Sneg FOTO: Shutterstock

Keramični in glineni izdelki

Kot piše Better Homes and Gardens, glineni lonci in drugi keramični izdelki niso primerni za izpostavljenost zimskim razmeram. Material namreč vpija vlago, ki ob zmrzovanju razširi strukturo in povzroči pokanje. Enako se lahko zgodi mozaikom in drugim dekorativnim elementom iz podobnih materialov. Rastline presadite v bolj odporne posode ali jih prestavite v notranjost, medtem ko občutljive lonce shranite do pomladi.

Predmeti, ki jih zima najhitreje poškoduje

Ko se temperature spustijo pod ledišče, so nekateri materiali še posebej izpostavljeni poškodbam, zato jih je treba pravočasno umakniti.

Kovinsko pohištvo in vrtno orodje

Kot navaja vir, lahko kovinsko pohištvo iz železa ali jekla ob dolgotrajni izpostavljenosti vlagi začne rjaveti. Rja oslabi strukturo in lahko povzroči, da se pohištvo sčasoma zlomi. Prav tako so občutljiva vrtna orodja, saj kovinski deli korodirajo, leseni ročaji pa lahko zaradi vlage razpokajo. Vse vrtne cevi je treba pred shranjevanjem izprazniti, saj lahko preostala voda zmrzne, se razširi in cev poškoduje. Kot poroča *Better Homes and Gardens*, je shranjevanje v suhem prostoru najboljša preventiva.

icon-expand Vrtni pripomočki FOTO: Shutterstock

Pohištvo iz ratana in drugi naravni materiali

Pohištvo iz ratana ali drugih naravnih vlaken je zelo občutljivo na vlago. Porozna struktura materiala omogoča vpijanje vode, kar vodi v gnitje, deformacije in pokanje, še posebej, ko se vlaga v materialu ponovno zamrzne. Če pohištva ne morete prestaviti v notranjost, je nujno uporabiti kakovostne vodoodporne prevleke, ki preprečijo neposreden stik z dežjem, snegom in ledom.

icon-expand Zima cevi vrt FOTO: Shutterstock

Predmeti za hišne ljubljenčke

Kot navaja Better Homes and Gardens, je treba v zimskih mesecih v notranjost prestaviti tudi predmete za hišne ljubljenčke. Ležišča, igrače in posode za hrano ali vodo se na prostem hitro navlažijo, kar vodi v nastanek plesni, rjavenje ali poškodbe materiala. S tem zaščitite tako opremo kot zdravje živali. Premišljeno shranjevanje predmetov v zimskem času prepreči številne poškodbe in podaljša življenjsko dobo opreme, ki jo uporabljate skozi vse leto. S pravočasnim umikom občutljivih materialov si zagotovite, da bodo spomladi pripravljeni na ponovno uporabo, brez potrebe po dragih popravilih ali zamenjavah.