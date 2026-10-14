Ne glede na to, ali prenavljate kopalnico, kuhinjo ali celotno stanovanje, se med deli pogosto pojavijo nepredvideni stroški. Zato je pri načrtovanju prenove smiselno predvideti tudi finančno rezervo.

Zakaj skoraj vsaka prenova prinese dodatne stroške?

Dokler stene ostanejo zaprte in tlaki nedotaknjeni, marsičesa preprosto ne moremo vedeti. Šele med prenovo se lahko izkaže, da so električne inštalacije starejše od pričakovanega, da je treba zamenjati vodovodne cevi ali da se pod talnimi oblogami skrivajo poškodbe, ki zahtevajo dodatna dela. Pogosti razlogi za zvišanje stroškov so tudi:

- dodatna pripravljalna dela,

- spremembe načrta med prenovo,

- višji stroški materialov,

- dodatna montaža ali prevoz,

- nepredvideni posegi pri starih objektih,

- daljši čas izvedbe. Tudi manjše spremembe se hitro seštevajo. Če se na primer med prenovo kopalnice odločimo za kakovostnejšo keramiko, boljšo tuš kabino ali dodatne elemente, lahko končni račun precej preseže prvotni načrt.

icon-expand Ne glede na to kaj prenavljate, se med deli pogosto pojavijo nepredvideni stroški. FOTO: Arhiv naročnika

Primeri iz prakse

Predstavljajte si družino, ki za prenovo kuhinje predvidi okoli 12.000 evrov. Predračun vključuje pohištvo, aparate in montažo. Ko se dela začnejo, izvajalec odkrije dotrajane električne napeljave, ki jih je treba zamenjati. Poleg tega se lastniki odločijo za kakovostnejši pult in dodatne vgradne rešitve. Končni strošek je nekaj tisoč evrov višji od prvotnega načrta. Podoben scenarij se pogosto zgodi pri prenovi kopalnic. Lastniki računajo na okvirno investicijo 8.000 evrov, nato pa se izkaže, da je treba zamenjati del odtokov ali odpraviti težave z vlago. Tudi tukaj se stroški hitro seštevajo. Gre za splošne primere, vendar dobro ponazarjajo, zakaj je pri prenovi pomembno razmišljati širše od začetnega predračuna.

Kolikšna rezerva je priporočljiva?

Enotnega pravila ni, saj je veliko odvisno od obsega projekta in starosti objekta. Pri manjših prenovah mnogi priporočajo rezervo v višini približno 10 odstotkov načrtovanega proračuna, pri večjih in zahtevnejših projektih pa lahko tudi 15 do 20 odstotkov. Če za prenovo namenjate 20.000 evrov, to pomeni, da bi bilo smiselno imeti na voljo še dodatnih 2.000 do 4.000 evrov za morebitne nepredvidene stroške. Takšna rezerva lahko pomembno zmanjša stres, saj vam v primeru dodatnih del ni treba sprejemati hitrih odločitev ali odstopati od zastavljenih načrtov.

icon-expand Pri prenovi jepomembno razmišljati širše od začetnega predračuna. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj nekateri ne želijo porabiti vseh prihrankov?

Veliko gospodinjstev si lahko prenovo sicer privošči iz lastnih prihrankov, vendar se pogosto pojavi vprašanje, ali je smiselno porabiti popolnoma vsa razpoložljiva sredstva. Prihranki predstavljajo pomembno finančno rezervo za nepredvidene življenjske situacije. Zato se nekateri odločajo, da del sredstev ohranijo na računu in stroške prenove razporedijo skozi daljše obdobje. Prav pri večjih projektih je namreč pomembno ne samo, koliko bo stala prenova, ampak tudi, kakšna bo finančna slika gospodinjstva po njenem zaključku.

Ena od možnosti za bolj fleksibilno financiranje prenove

Ko se lastniki stanovanj ali hiš lotijo prenove, pogosto ugotovijo, da glavnino stroškov predstavljajo nakupi opreme, pohištva, materialov ali ogrevalnih sistemov. V takšnih primerih nekateri preverijo tudi možnosti financiranja, ki jim omogočajo, da del prihrankov ohranijo kot rezervo. Ena od takšnih možnosti je Leanpay Dom kredit , namenjen financiranju nakupov in stroškov, povezanih z urejanjem doma. Osnovna ideja ni zmanjšanje stroškov prenove, temveč razporeditev stroškov skozi čas, pri čemer lahko gospodinjstvo del svojih prihrankov ohrani kot finančno rezervo.

icon-expand Leanpay Dom kredit je namenjen financiranju nakupov in stroškov, povezanih z urejanjem doma. FOTO: Arhiv naročnika

Kako deluje Leanpay Dom kredit?

Leanpay Dom omogoča obročno financiranje izbranih nakupov za dom pri sodelujočih trgovcih. Ob nakupu je mogoče pridobiti tudi dodatna sredstva za druge stroške projekta, kot so mojster, material ali montaža, skladno s pogoji produkta. Prednost za uporabnika je predvsem v tem, da lahko del lastnih sredstev ohrani kot finančno rezervo za nepredvidene situacije, ki so pri prenovah zelo pogoste. Postopek se uredi prek spleta , brez obiska banke. Pred začetkom prenove lahko uporabniki preverijo svoje možnosti financiranja in razpoložljivi limit ter tako lažje načrtujejo celoten projekt.

icon-expand Pri prenovah gre le redko vse po načrtih. FOTO: Arhiv naročnika

Ko je pomembno tudi to, kar ostane na računu