Zakaj hladilnik porabi več energije, kot bi moral

Kot navaja The Guardian, je hladilnik eden največjih porabnikov električne energije v gospodinjstvu, saj deluje neprekinjeno. Poraba se poveča predvsem takrat, ko je temperatura nastavljena prenizko ali ko naprava zaradi napačne postavitve deluje pod večjo obremenitvijo. Optimalna temperatura hladilnika je med 3 in 5 stopinjami Celzija, kar zagotavlja varno shranjevanje živil in hkrati preprečuje prekomerno delovanje kompresorja.

Preprost trik: uporaba notranjega termometra

Strokovnjaki, ki jih povzema BBC, opozarjajo, da številni hladilniki ne prikazujejo dejanske temperature, temveč le približek. Zaradi tega je hladilnik pogosto nastavljen hladneje, kot je potrebno. Preprost termometer, ki ga postavite na srednjo polico, omogoča natančno preverjanje temperature in s tem prepreči prekomerno hlajenje. Ko temperaturo enkrat pravilno nastavite, se kompresor vklaplja redkeje, kar zmanjša porabo energije.

Večina gospodinjstev sploh ne ve, kako hladno je v njihovem hladilniku. Ko temperaturo prilagodite priporočilom, lahko porabo energije zmanjšate tudi za deset do petnajst odstotkov.

Dodatni dejavniki, ki vplivajo na porabo

Kot piše The Independent, se poraba energije poveča tudi, kadar je hladilnik preveč naložen ali kadar vrata ostajajo odprta predolgo. Preobremenjene police ovirajo kroženje zraka, kar povzroči dodatno delovanje kompresorja. Prav tako se poraba poveča, če je hladilnik postavljen preblizu stene ali virov toplote, saj se toplota težje odvaja. CNN poroča, da lahko umazani kondenzatorji povzročijo tudi do 30 odstotkov višjo porabo energije. Redno čiščenje zadnjega dela hladilnika omogoča boljše delovanje in podaljša življenjsko dobo naprave.

Kako lahko dodatno zmanjšate porabo energije

Strokovnjaki, ki jih povzema The Washington Post, svetujejo, da hladilnik napolnite zmerno, saj prepolne police ovirajo pretok zraka, prazen hladilnik pa se hitreje segreje. Pomembno je tudi redno preverjanje tesnil na vratih, saj poškodovana tesnila povzročijo uhajanje hladnega zraka in dodatno obremenitev kompresorja. Kot navaja HuffPost, lahko že preprosta navada, da vročih jedi ne postavljate neposredno v hladilnik, prepreči nenadno dvigovanje temperature v notranjosti in s tem nepotrebno porabo energije. S tem omogočite, da hladilnik deluje enakomerno in učinkovito.

Majhne spremembe v vsakdanjih navadah lahko prinesejo presenetljivo velike prihranke. Z uporabo termometra, pravilno nastavitvijo temperature in rednim vzdrževanjem lahko občutno zmanjšate stroške električne energije, hkrati pa podaljšate življenjsko dobo naprave. Preverite, ali vaš hladilnik deluje optimalno – morda boste presenečeni, koliko lahko prihranite.