Neprijetne vonjave se pogosto pojavijo zaradi vlage, zastalega zraka in organskih ostankov v odtokih. Better Homes & Gardens navaja, da se v kopalnicah zaradi visoke vlažnosti hitreje razvijejo mikroorganizmi, ki sproščajo hlapne spojine z izrazitim vonjem. Odtoki pogosto vsebujejo biofilm, ki sprošča neprijetne vonjave, če ga redno ne vzdržujete.

Vroča para pomaga dvigniti delce, ki povzročajo neprijeten vonj. Martha Stewart Living piše, da para zmehča ostanke v odtokih in na površinah, zato se vonj hitreje razprši. Odprite vročo vodo za 30 sekund, nato prezračite prostor.

Soda bikarbona kot naravni nevtralizator

Soda bikarbona učinkovito nevtralizira kisline in hlapne spojine. Good Housekeeping navaja, da soda veže molekule, ki povzročajo neprijeten vonj, zato je idealna za hitro osvežitev odtoka. Žličko sode stresite v odtok in pustite delovati minuto.

Kis za razgradnjo organskih ostankov

Beli kis deluje kot naravni razkuževalec. Better Homes & Gardens poroča, da ocetna kislina razgradi organske ostanke, ki so pogosto vir vonjav. Nalijte pol skodelice kisa v odtok in pustite delovati vsaj minuto.

Ustvarjanje hitrega zračnega toka

Prepih v eni minuti odstrani večino hlapnih spojin. Real Simple navaja, da hitro odpiranje okna in vrat ustvari zračni tok, ki učinkovito razprši neprijetne vonjave.