Če se sneg na vaši strehi topi neenakomerno, medtem ko je na sosednjih hišah še vedno enakomerno bel, je to lahko znak, da toplota uhaja skozi slabo izolirano podstrešje, netesne stropove ali druge toplotne mostove. Prav tam, kjer sneg izginja najhitreje, pogosto izgubljate tudi največ energije. Prvi letošnji sneg je namreč pobelil Slovenijo in marsikdo je danes zjutraj skozi okno občudoval bele strehe. A sneg ni le zimska kulisa. Strokovnjaki za energijsko učinkovitost opozarjajo, da lahko zasnežena streha razkrije tudi težave, ki jih sicer ne opazimo. Eden najbolj očitnih znakov je neenakomerno topljenje snega. Če je del strehe že skoraj kopen, drug del pa ostaja prekrit s snegom, je povsem mogoče, da toplota uhaja iz notranjosti hiše. Topel zrak se dviga, zaradi slabše izolacije ali netesnosti ogreva strešno konstrukcijo, sneg nad tem delom pa se začne topiti hitreje.

Kaj vam sporoča sneg na strehi?

icon-expand Preverite, kako se sneg topi na strehi. FOTO: Adobe Stock

Po podatkih ameriškega centra je eden najpogostejših razlogov za nastanek ledenih pregrad in neenakomernega topljenja snega slabo zatesnjeno ali slabo izolirano podstrešje. Topel zrak iz bivalnih prostorov uhaja navzgor, ogreje spodnjo stran strehe in začne taliti sneg. Dober znak je streha, na kateri sneg ostaja enakomerno razporejen tudi nekaj časa po sneženju. To običajno pomeni, da je podstrešje hladno in da izolacija učinkovito zadržuje toploto tam, kjer mora biti - v bivalnih prostorih.

Kdaj ne gre za težavo?

Preden sklepate, da imate težave z izolacijo, poglejte tudi lego strehe. Južne strani se zaradi sonca segrevajo hitreje kot severne. Tudi dimniki, strešna okna ali temnejši materiali lahko povzročijo lokalno taljenje snega. Strokovnjaki zato priporočajo, da primerjate površine, ki so enako osončene in imajo podobne pogoje. Če pa opazite naključne gole lise, dolge stopljene pasove ali območja, kjer se sneg topi izrazito hitreje kot drugod, je to pogosto znak toplotnih izgub.

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Težava niso le višji računi

Uhajanje toplote ne pomeni zgolj večje porabe energije. Ko se sneg nad ogretim delom strehe topi, voda steče proti hladnejšemu robu strehe, kjer ponovno zmrzne. Tako lahko nastanejo ledene pregrade oziroma tako imenovani ledeni jezovi. Voda se nato zadržuje pod strešno kritino, kar lahko povzroči zamakanje, poškodbe izolacije, plesni in celo poškodbe konstrukcije. Na ledene pregrade pogosto opozarjajo tudi dolge ledene sveče, ki visijo z robov strehe. Čeprav so marsikomu videti slikovite, so lahko opozorilo, da toplota nekje uhaja iz hiše.

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Kje toplota najpogosteje uhaja?

icon-expand Streha pod snegom. FOTO: Profimedia

Strokovni viri najpogosteje omenjajo: - neizolirane ali slabo izolirane podstrešne strope, - netesna podstrešna vrata, - odprtine okoli električnih napeljav, - cevi in prezračevalne vode, - vgradne luči, - slabo zatesnjene dimnike in preboje skozi strop, - prezračevalne sisteme in kanale na podstrešju. Že majhne odprtine lahko skozi ogrevalno sezono povzročijo presenetljivo velike izgube toplote.

Kaj storiti? Na kratko Če na strehi opazite neobičajne vzorce topljenja snega: - Fotografirajte streho. - Preverite podstrešje in stanje izolacije. - Poiščite morebitne prepihane ali neizolirane dele. - Razmislite o termografskem pregledu objekta. - Pred večjimi posegi se posvetujte s strokovnjakom za energijsko sanacijo. Termovizijski pregled lahko zelo natančno pokaže, kje objekt izgublja največ toplote, zato ga številni uporabljajo prav v zimskih mesecih, ko so temperaturne razlike največje.

Kaj storiti?

Današnje sneženje je pravzaprav brezplačen test vaše hiše. Ko boste naslednjič pogledali skozi okno, ne občudujte le snežne odeje. Poglejte tudi svojo streho. Vzorec taljenja snega lahko razkrije težave, zaradi katerih pozimi izgubljate toploto in po nepotrebnem plačujete višje račune za ogrevanje.