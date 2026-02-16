PVC-okna in vrata so zelo priljubljena zaradi svoje trajnosti in dobre izolacije. Veliko ljudi pa ne ve, da je ta okna treba tudi pravilno vzdrževati in prilagoditi glede na letni čas, čeprav so precej enostavna za vzdrževanje. Poleg letnega čiščenja z blago milnico in preverjanja tesnil ter gibljivih delov je izredno pomembna tudi sezonska prilagoditev okovja. Okna se ob montaži običajno pustijo v 'srednjem' načinu. Česar pa marsikdo ne ve, je, da lahko tudi sami enostavno in povsem brez orodja prilagodite svoja okna za zimski ali poletni režim, za katerega ste verjetno že slišali, če vas posebej zanimajo take stvari. Čeprav marsikdo misli, da je razlika med poletnim in zimskim načinom delovanja le marketinški trik, temu ni tako. Zimski režim dejansko izboljša tesnjenje, kar pomaga pri ohranjanju toplote. Torej, redno vzdrževanje in pravilna nastavitev okna na zimski način vam lahko pomagata prihraniti denar in preprečiti neprijeten prepih.

Zakaj je prilagoditev oken na zimski režim pomembna in kako to vpliva na vaš dom?

Glavni razlog za prilagoditev PVC-oken na zimski režim je povečanje zrakotesnosti. To pomeni, da se okensko krilo tesneje prilega okvirju, kar preprečuje uhajanje toplega zraka iz prostora in vstop hladnega zraka. S tem zmanjšate toplotne izgube in porabo energije za ogrevanje, kar se odraža v nižjih računih. Pravilna nastavitev zmanjša tudi prepih in pojav kondenzacije na steklih, saj tesnila ostanejo suha. Posledično je v prostoru bolj prijetno in toplo, hkrati pa to preprečuje nastanek plesni. Poleg tega sistematično prilagajanje oken (zimski in poletni režim) pomaga pri podaljšanju življenjske dobe tesnil in okenskega mehanizma, saj se izognete prevelikemu stalnemu pritisku, kar bi jih lahko hitreje obrabilo. Pomembno je, da okna spomladi ponovno preklopite v poletni režim, da razbremenite tesnila.

Hitra diagnostika: S preprostim testom ugotovite, ali so vaša okna pripravljena na zimo!

Za določitev trenutnega načina delovanja vaših PVC-oken uporabite preprost 'test s papirjem'. Odprite okno, položite list papirja med okenski okvir in okensko krilo ter okno ponovno zaprite. Zdaj poskusite list papirja izvleči. Če ga lahko z lahkoto izvlečete, so okna v poletnem načinu. Če papir lahko izvlečete le s težavo, ne da bi se strgal, so okna v srednjem načinu. Če se papir ob izvleku strga, so vaša okna že v zimskem režimu. Poiščite tudi nastavitvene vijake na strani okna, ki se zapira – običajno so okrogle oblike in se nahajajo na kovinskem mehanizmu za zaklepanje. Ti vijaki so ključnega pomena za prestavljanje med načini delovanja in imajo ponavadi zarezico ali oznako, s katero jih lahko vrtite. Poznavanje trenutnega stanja in lokacije teh elementov vam bo olajšalo nadaljnjo nastavitev.

Podroben postopek: Kako z imbus ključem prestaviti PVC-okna v zimski režim?

Za prestavitev načina delovanja potrebujete le imbus ključ. Poiščite vijake ali valjčke na strani okna, kjer je kljuka, na delu, ki se prilega okvirju. Ti so običajno okrogle oblike z zarezico ali oznako. Za preklop v zimski način zavrtite vijak v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca). To poveča pritisk okenskega krila na okvir, kar izboljša tesnenje. Za vrnitev v poletni način zavrtite vijak v desno (v smeri urinega kazalca), kar zmanjša pritisk in olajša zračenje. Če želite okna nastaviti na srednji položaj, nastavite vijak na sredino med obema skrajnima legama. Ne pozabite, da morate vse nastavitvene valjčke na oknu nastaviti v isti položaj za optimalno delovanje. Po nastavitvi vedno preverite, ali se okno še vedno zapira tekoče in brez zatikanja.

Kdaj uporaba zimskega režima ni priporočljiva

Če ste okna na novo vgradili ali jih pred kratkim zamenjali, velja posebna previdnost. Dolgotrajen povečan pritisk na tesnila lahko povzroči pospešeno obrabo in slabše tesnjenje. Zato strokovnjaki priporočajo, da zimski način vključite samo v najhladnejšem delu leta, spomladi pa nastavitev ponovno preklopite na poletni režim. Tako boste ohranili prožnost gumijastih tesnil in podaljšali življenjsko dobo celotnega okenskega mehanizma. Upoštevati velja tudi, da zimski režim ne more odpraviti napak, kot so slabo montirana okna ali že poškodovana tesnila. Če kljub prilagoditvam okno še vedno prepušča zrak, je smiselno razmisliti o pregledu ali servisu.

Nikar ne pozabite: Največji prihranek in daljša življenjska doba oken, a s pomembnim opozorilom!

Zimski režim na PVC-oknih prinaša številne prednosti, kot so zmanjšanje toplotnih izgub, nižji stroški ogrevanja in preprečevanje prepiha. Vendar pa je ključno, da ne pozabite na prestavitev oken iz zimskega nazaj v srednji ali poletni režim ob koncu zime in prihodu pomladi. Stalni prevelik pritisk na tesnila namreč povzroči, da se ta hitreje obrabijo in izgubijo svojo elastičnost, kar lahko privede do potrebe po zgodnejši zamenjavi. Zato je sezonska prilagoditev, torej sprostitev pritiska v toplejših mesecih, ključna za podaljšanje življenjske dobe tesnil in celotnega okovja. Prav tako redno preverjajte stanje tesnil – morajo biti mehka in brez razpok – ter čistite in mažite okovje, da ohranite njegovo gladko delovanje. Takšna celostna skrb zagotavlja optimalno funkcionalnost in trajnost vaših PVC-oken.

